Ağrı’ya borcunu eğitimle ödemeyi seçti, üniversiteye 100 milyon dolar harcadı

1941 AĞRI doğumlu olan İbrahim Çeçen, lise sonrası doğduğu kentten ayrılıp Cumhuriyet Üniversitesi İnşaat Mühendisliği’ni bitirdi. 1964 yılında çalışmaya başladı, 1969 yılında İçtaş İnşaatı kurup, bugün 30’u aşkın şirketin bağlı olduğu IC Yatırım Holding’in temellerini attı.

Ekonomik açıdan güçlenme yolunda ilerledikçe eğitime desteği gündemine aldı. 1985 yılından itibaren karşılıksız eğitim bursları vermeye başladı. İşleri büyüttükçe eğitime desteği de artırma kararı alırken şöyle düşündü:

- Memleketime, Ağrı’ya borcumu eğitime destek vererek ödemem daha doğru olur. Ağrı’nın eğitimde çok açığı var.

1986 yılında Ağrı’ya 5 derslikli bir ilkokul yaptırdı. Çok geçmeden daha büyük bir okul inşa etti. 2004 yılında “IC İbrahim Çeçen Vakfı”nı kurarak eğitim hizmetlerini kurumsallaştırdı.

2007 yılında hükümet “Ağrıdağı Üniversitesi”ni kurma kararı aldı. O günlerde İbrahim Çeçen, doğduğu kente daha büyük destek verme konusunu gündemine almıştı:

- Ağrı’ya fabrika kursam, istihdama, kentin ekonomisine katkım sınırlı kalır. Devlet üniversitesinin büyümesine, gelişmesine, akademik kalitesine yatırım yapsam Ağrı’ya daha büyük katkı sağlamış olurum.

Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki hükümete bu düşüncesini, isteğini bidirdi. Hükümet, İbrahim Çeçen’in önünü açtı. IC Yatırım Holding, vakıf üzerinden üniversitenin bina altyapısında çıtayı yükseltti, 2008 yılında isim de değişti:

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi…

IC Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Çeçen’in davetiyle meslektaşım Hakan Çelik ile birlikte Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi’nin 2023-2024 Akademik Yıl töreni için kente gittik.

İbrahim Çeçen’e oğlu Mehmet Salih Çeçen, IC İbrahim Çeçen Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Günseli Çeçen (gelini), Vakıf Genel Müdürü Meral Dinçer eşlik etti.

İbrahim Çeçen’e uçaktaki sohbet sırasında sordum:

- Ağrı’daki üniversiteye bugüne kadar yaptığınız yatırım toplam ne kadar?

Düşündü, yanıtladı:

- Oturup kalem kalem liste yapmadım ama bugüne kadar 100 milyon dolar harcadık sanıyorum. Ağrı’daki kampüsü yapmadan önce farklı üniversitelerin kampüslerini gezip inceledim. Sonra buradaki projeyi bizzat çizdim.

IC İbrahim Çeçen Vakfı’na işaret etti:

- Vakfın Başkanlığını gelinim Günseli yürütüyor. Vakfımıza her yıl 70-80 milyon lira kaynak aktarıyoruz. O kaynak üniversiteye ve öğrencilerimize burslara gidiyor.

Öğretim üyesi kadrosunu Ağrı’da tutabilmek için ek ödeme yapıp yapmadıklarını merak ettim, şu yanıtı verdi:

- Öğretim üyelerine ek gelir yaratacak formüller uyguluyoruz. Örneğin akademik amaçlı seyahatlerini, yurt dışında ihtiyaç duydukları eğitimlerini finanse ediyoruz.

Öğretim üyeleri için lojman da yaptıklarını vurguladı:

- Ayrıca öğretim üyelerinin çocuklarının eğitimi için kolej açılması beklentisi oluşmuştu. Sağolsun Enver Yücel Bahçeşehir Koleji’ni Ağrı’ya getirdi. Bir-iki kolej daha açıldı.

İbrahim Çeçen, üniversitede Rektör Prof. Abdulhalik Karabulut’un odasındaki sohbette şu mesajı verdi:

- İş hayatımda yurt içi ve dışında birçok mega projeye imza attım. Bana en büyük gururu yaşatan üniversite oldu. Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi benim için hayatımın projesi gibi.

İbrahim Çeçen, Ağrı’ya fabrika kursa, 1500-2 bin kişilik istihdamı belki yaratabilirdi ama kentin ekonomisine katkısı sınırlı kalırdı.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi’nde 500’ü 22 farklı ülkeden yabancı olmak üzere 17 bin öğrenci eğitim görüyor. Üniversitenin kendi eko sistemini oluşturduğu, sosyal hayatı olumlu etkilediği görülüyor.

Üniversitemiz uluslararası alanda çıtayı yükseltiyor

AĞRI İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Abdulhalik Karabulut, Vali Mustafa Koç, Belediye Başkan Vekili Kenan Yıldırım, Rektör Yardımcıları Prof. Faruk Kaya, Prof. Önder Şimşek ve Prof. Mucip Genişel’in hazır bulunduğu “Akademik Yıl” açılışında üniversite ilgili şu bilgileri verdi:

560’a ulaşan genç ve dinamik akademisyeni yüzde 100 doluluk oranı ve 17 bine ulaşan öğrencimizle topluma karşı sorumluluklarımızın farkındayız.

Bilim çıtasını üst sıralara taşımayı hedefleyen üniversitemizin ismi her geçen gün sayısı artan akademik yayınlarla birlikte dünyadaki önemli değerlendirme sıralamalarında üst sıralara yazılıyor.

Üniversitemiz, URAP ve SCImago değerlendirme kuruluşu sıralamalarında dünyadaki 30 bin üniversite arasında ilk 3 bine girdi, Webometrics’te 3 bin 596’ncı sırada yer aldı.

Üniversitemiz sürdürülebilirlik ve çevre bilinci konusunda uluslararası bir platform olan ve ilk kez yer aldığı GreenMetric (Yeşil Ölçüm) 2022 Dünya Üniversiteler genel sıralama listesinde 771’inci oldu.

Atatürk’ün yolunda ilerleyen bilim insanı, sağlıkçı, sanatçı ve sporcuların yanındayız

IC İbrahim Çeçen Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Günseli Çeçen, bugüne kadar 16 bini aşkın mezun bursiyere destek olduklarını belirtti:

- Bu sayede gençlerin hayallerini gerçeğe dönüştürmelerine katkı sağladık.

Ardından ekledi:

- Mustafa Kemal Atatürk’ün yolunda ilerleyen bilim insanlarımızın, sağlıkçılarımızın, sanatçılarımızın ve sporcularımızın her zaman yanındayız. Sizler bizim umudumuz ve geleceğimizsiniz.

Malezya Eğitim Bakanlığı heyeti, ‘Ağrı Üniversitesi gerçekten var mı’ diye geldi

AĞRI İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Abdulhalik Karabulut, üniversitede 100’ü aşkın Malezyalı öğrencinin eğitim gördüğünü belirtti:

- Malezya Eğitim Bakanlığı’ndan bir heyet üniversitemizi ziyarete geldi. Ülkemizde üniversitelerin daha çok İstanbul, İzmir, Ankara başta olmak üzere büyük şehirlerinde olabileceğini düşünmüşler.

Ardından ekledi:

- Malezya heyeti üniversitemizi, kampüsümüzü gördü, akademik düzeyimizin Türkiye’de 43’üncü sırada olduğunu bizlerden dinledi. İkna olup Ağrı’dan ayrıldı.

Şu bilgiyi paylaştı:

- Malezya ve Nijerya hükümetleri, öğrencileri mecburi hizmet karşılığı yurt dışında okutuyor. Bizde eğitim gören Malezyalı öğrenciler için de bu kural geçerli.

Mühendislik Fakültesi’nin Patnos’tan bizim kampüse taşınmasını talep ettik

AĞRI İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Abdulhalik Karabulut, Mühendislik Fakültesi'nin 2011 yılında Patnos’ta açıldığını belirtti:

- Ancak, Patnos’taki Mühendislik Fakültesi'ne öğretim üyesi de, öğrenci de gitmiyor. Yani, fakülte orada pek yürümüyor. Biz de YÖK’e başvurduk, Mühendislik Fakültesi’nin bizim kampüse taşınmasını talep ettik.

Patnos’ta yüksek okulların doluluk oranının yüksek olduğunu bildirdi:

- Patnos’ta 8 farklı meslek yüksek okulu var. Hepsi de yüzde 100 dolulukla eğitimi sürdürüyor. Yani, yüksek okullar ilçelerimizde başarıyla çalışıyor. Ancak, aynı durum mühendislik fakültesi için söz konusu değil.

Ağrı’da doğuyoruz, Erzurum’da ölüyoruz

AĞRI İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Faruk Kaya, üniversitenin tıp fakültesinin hamisi Erzurum Atatürk Üniversitesi’nin içinde eğitimini sürdürdüğünü belirtti:

- Tıp fakültemiz ilk mezunlarını bu yıl Erzurum’da vermiş olacak. Ancak, bu yıl birinci sınıf öğrencilerimiz bizim kampüste eğitim görüyor.

Tıp fakültesinin kentte yarattığı sevinci şöyle anlattı:

- Bizde “Ağrı’da doğarız, Erzurum’da ölürüz” şeklinde bir laf vardır. Yani, hastalar tedavi için Erzurum’a giderlerdi. Şimdi Ağrı’da da tıp fakültesi hastanesi var.