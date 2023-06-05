Aile yönetim kurulundan çıkıyor, Polisan’ı ‘temsilciler’ yönetecek

Polisan Holding’in kurucusu Necmettin Bitlis’in 24 Ekim 2017’de, 89 yaşında vefatının ardından Yönetim Kurulu Başkanı olan büyük oğlu Mehmet Emin Bitlis, grupta ve şirketlerde yönetim dönüşümü başlattı.

Başta CEO Erol Mizrahi olmak üzere üst yönetimin tamamına yakınını, değiştirdi. O günlerde Akbank’ın eski Genel Müdürü, Sabancı Holding eski CEO’su Zafer Kurtul’un deneyim desteğini aldı. Sabancı Holding’in eski üst düzey yöneticilerinden Mehmet Hacıkamiloğlu’nu da CEO olarak transfer etti.

O günlerde ayrıca Polisan Holding’te daha önce bağımsız üyelik görevinde bulunmuş, başta kardeşi Ahmet Ertuğrul Bitlis olmak üzere aile fertlerinin güvenini kazanmış Esra Yazıcı’yla da yakın çalışma yolunu seçti. Yönetimde yaptığı değişim operasyonunu aileye ve yakın çevresine şöyle anlattı:

- Kritik rollere işin en iyilerini transfer ettik. Holding ve bağlı şirketlerde iletişimi güçlü, şeffaf ve denetlenebilir bir yapı kurmayı hedefledik.

Bunun yanısıra grubu sıkı finansal politikalarla dalgalanmalardan korumaya çalıştıklarını vurguladı:

- Yönetimle ilgili operasyonları yaparken yatırımlarımızı da sürdürüyoruz. Boya ve kimya tarafında yeni fabrikalarımız devreye girdi. Modernizasyon yatırımları da yaptık.

Mehmet Emin Bitlis, Polisan Holding Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinde 4-4.5 yılı doldururken durum değerlendirmesi yaptı:

- Rahmetli babam çok vizyoner bir insandı. Polisan Kimya’da Dow Chemicals’la, Polisan Boya’da Japon Kansai ile ortak oldu. Polisan Holding’i halka açtık. Yani, kurumsallaşmada önemli yol almıştık. Ancak, kurumsallaşmayı daha da ileri taşımamız gerekiyor.

Konuyu Esra Yazıcı ile de irdeledi:

- Rahmeti babamın kurduğu, vizyonuyla büyüttüğü Polisan’ın bizden sonraki kuşaklara da daha güçlü şekilde taşımak için bir formül bulmalıyız.

Esra Yazıcı ve danışmanlık şirketleri Mehmet Emin Bitlis’e bankacılık sektörünün duayen isimlerinden Tayfun Bayazıt’la görüşmesini önerdi.

Mehmet Emin Bitlis, Esra Yazıcı ve Tayfun Bayazıt, danışman şirket ve hukukçuların da içinde olduğu ekiple bir yıla yakın süre çalıştı. Sonuçta aile fertlerinin de üzerinde uzlaştığı şu formül bulundu:

• Polisan Holding hissedarı aile bireyleri birer şirket kuracak. O şirketler, Polisan Holding’teki hisselerini temsil edecek. O şirketler adına Polisan Holding yönetim kuruluna profesyonel temsilciler atanacak. Holdingi “Temsilciler Kurulu” yönetecek.

Bu formül doğrultusunda ilk adımı Mehmet Emin Bitlis attı:

- Benim hisselerimi artık Tayfun Bayazıt temsil edecek. Polisan Holding Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini de Tayfun Bayazıt’a devrediyorum. “Temsilciler Kurulu” modelini ve isimleri 23 Haziran 2023’teki genel kurulumuzun onayına sunacağız.

Esra Yazıcı, Mehmet Emin Bitlis, Tayfun Bayazıt, Ali Tuğrul Alpacar, Cantekin Dinçerler

Polisan Holding Yönetim Kurulu için diğer aile bireylerinin temsilcileri de şöyle belirlendi:

• Esra Yazıcı, Ahmet Ertuğrul Bitlis’i temsil edecek.

• Ali Tuğrul Alpacar, Ahmet Faik Bitlis’i temsil edecek.

• Cantekin Dinçerler, Fatma Nilgün Kasrat’ı temsil edecek.

Atılan adımın ne anlama geldiğinin altı şöyle çizildi:

- Tayfun Bayazıt, Esra Yazıcı, Ali Tuğrul Alpacar ve Cantekin Dinçerler, Polisan Holding’in en üst organı olan yönetim kurulunda en geniş icrai yetkiye sahip olacak şekilde görev yapacak. Bitlis Ailesi bireylerinin sahip olduğu paylar aynen korunacak.

Geçen Perşembe günü Mehmet Emin Bitlis, Tayfun Bayazıt ve Esra Yazıcı’yla Polisan Holding’deki yeni yönetim modelini konuşmaya giderken Capital Dergisi’nin Şubat 2023 sayısındaki röportajı okudum. Mehmet Emin Bitlis, 5 yıllık yönetim kurulu başkanlığı döneminde Polisan Holding’in ulaştığı noktayı şöyle özetlemişti:

- Daha çevik bir yapıya kavuştuk… Odağımızda kârlı büyüme var. Ortaklık ve işbirlikleriyle ilgili yeni fırsatları değerlendirmeye açığız.

Mehmet Emin Bitlis, yaptıkları kurumsal yönetim hamlesinin Türkiye için ilk olma özelliği taşıdığını belirtip, sohbetin başında şu mesajı verdi:

- Polisan Holding’i cesur bir bakış açısıyla geleceğe taşıyacak kurumsal yönetim yönünden yeni bir sayfa açma kararı aldık. Gelecek yolculuğumuza tecrübeleri ve farklı alanlardaki başarılarıyla öne çıkan isimlerle birlikte ilerleyeceğiz.

Ardından ekledi:

- İşin kolayına kaçsak, aile bireyleri olarak hisselerimizi satar çıkardık. Profesyonellerle kurumsallaşmayı çok ileri taşımak, Polisan Holding’i, bağlı şirketleri çok daha güçlü hale getirecek. Bizim için öncelik de bu zaten.

Rahmetli Necmettin Bitlis’in çocukları ve yeğenleri, “ego yarışı”na girmeyip Polisan Holding’i, bağlı şirketleri işlerini iyi bilen profesyonel kadroya emanet ediyor.

Türkiye’deki birçok aile şirketine örnek olabilecek “Temsilciler Kurulu” modeline imza atıyor…

Polisan, güven ve umut veren yeni yaklaşımla yol alacak

23 Haziran 2023’teki genel kurul onayıyla birlikte Polisan Holding Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini resmen Tayfun Bayazıt’a bırakacak olan Mehmet Emin Bitlis, oluşturulan “Temsilciler Kurulu” modeli ve hedefleriyle ilgili şu mesajları verdi:

• Polisan Holding yönetimini ikinci kuşak olarak tümüyle devraldığımızda önemli reformlara imza atmıştık. Şimdi holding ve bağlı şirketlerimizde ikinci bir reform dönemi başlıyor. Burada ana hedef Polisan Holding’in daha ileri taşınması olacak.

• İcra görevlerini profesyonellere bırakmıştık. Yönetim kurulu da tümüyle profesyonelleşiyor. Daha kurumsal ve sürdürülebilir yapıyla çalışanlarımızdan tedarik zincirimize, yatırımcılarımıza kadar tüm paydaşlarımıza güven ve umut veren yaklaşımla yol alacağız.

Yönetim kurulu sıklıkla toplanıp icra ile iyi sistem kuracak, aileyi bilgilendirecek

Hisselerinin yüzde 21.6’sı halka açık olan Polisan Holding Yönetim Kurulu Başkanlığını üstlenmeye hazırlanan Tayfun Bayazıt, 4-5 yıl önce Mehmet Emin Bitlis’le konuştuklarını belirtti:

- O günlerde halka açık şirketlerin yönetimi konusunda fikir alışverişinde bulunmuştuk. Polisan Holding’te yönetim kurulunun tamamen profesyonellere bırakılması fikri yakın dönemde gelişti.

Cantekin Dinçerler’in yönetim kurulunda “Murahhas Aza” olarak görev yapacağını vurguladı:

- Yönetim kurulu sıklıkla toplanacak. İcra ile iyi bir ilişki sistemi geliştirilecek. Temsil ettiğimiz aile fertlerine de yaptıklarımızın bilgisini elbette vereceğiz.

Şu noktanın altını çizdi:

- Ülkemizin istikrarlı büyüyen başarılı gruplarından biri olan 59 yaşındaki Polisan’ın günümüz çetin koşullarında kurumsal yönetim çıtasını yükseltme çabası takdire şayandır. Bitlis Ailesi’nin bu örnek ve yenilikçi yaklaşımını çok önemli buluyorum.

Sözlerini şu mesajla noktaladı:

- Temsilci arkadaşlarımla birlikte etkin risk ve performans yönetimi, insan odaklı yaklaşımımızla sürdürülebilir ve kârlı büyümeye katkı sağlayacağız.

Cenk, Hellas’ı yönetiyor performansına bakılacak

Mehmet Emin Bitlis, Tayfun Bayazıt ve Esra Yazıcı ile sohbet ederken Ağustos 2021’de Polisan Holding CEO’su Mehmet Hacıkamiloğlu’nun düzenlediği sohbet toplantısını anımsadım.

Toplantıya Mehmet Emin Bitlis’in ikizleri Mehmet Cenk Bitlis ve Ahmet Efe Bitlis de katılmıştı.

İkisinden de kartvizitlerini almıştım:

• Yönetim Kurulu Adayı…

Yani, ailenin 3’üncü kuşağının temsilcileri, iyi eğitimlerine rağmen doğrudan yönetime alınmamış, bir hazırlık dönemi planlanmıştı.

Mehmet Emin Bitlis’e yeni dönemde ailenin 3’üncü kuşağının Polisan Holding ve bağlı şirketlerindeki konumunun ne olacağını sordum, kendi çocukları üzerinden yanıt verdi:

- Cenk şu anda Yunanistan’daki Polisan Hellas’ın Genel Müdürü. Polisan Holding’in yeni yönetim kurulu, Cenk’in performansını beğenirse çalışmayı sürdürür, yoksa görevden alırlar. Bu tümüyle yeni yönetim kurulunun kararına bağlı olacak.

Efe Bitlis’in daha çok teknoloji ağırlıklı start-up’larla ilgilendiğini kaydetti:

- Efe de yine teknoloji şirketlerine dönük çalışmalarını yoğunlaştırabilir.