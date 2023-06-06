Aileler neden kızlarını ‘İmam Hatip’e gönderir

2010 YILI Şubat ayı… Dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan, Show TV’de Ali Kırca’nın yönettiği programın konuğu…

Erdoğan’a soru soran gazeteciler arasında Sabah Gazetesi Başyazarı Mehmet Barlas, Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İsmail Küçükkaya, Zaman Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ekrem Dumanlı ve Hürriyet Gazetesi Ekonomi Müdürü olarak ben varım.

Hükümetin meslek liseleriyle ilgili mevzuat düzenlemesi yargıdan dönmüş, imam hatip öğrencilerinin yaşadığı sıkıntılar gündem olmuştu. Konu açılınca Başbakan Erdoğan içini döktü:

- Ben bu konunun hüznünü yaşıyorum. Bu konuda yargı bir tasarrufta bulunamaz. Bu, çirkin bir yaklaşım tarzı. İmam hatip mezunu hangi üniversiteye gidecekse sınava girip gidiyor. Elini kolunu sallayarak gitmiyor.

Mehmet Barlas araya girdi:

- Siz de imam hatip mezunusunuz sayın Başbakan.

Erdoğan, Barlas’ın bu cümlesi üzerine sürdürdü:

- Ben imam hatibin yanısıra düz liseyi de bitirdim. Bizim dönemde üniversiteye başka türlü giremiyorduk.

Barlas, imam hatiplerdeki kız öğrenciler üzerinde durdu:

- Kadınların imam olması söz konusu değil. Buna rağmen, aileler kızlarını neden imam hatip lisesine gönderirler?

Erdoğan, şu yanıtı verdi:

- Bu bir tercih meselesi. Kaldı ki, imam hatip liselerinde normal liselerdeki bütün dersler vardır. Üstüne Kur’an, fıkıh gibi dersler okutulur.

Araya girip bir anıyı ekledim:

- İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, bir sohbette, “Bizim Saray Muhallebicisi zincirinin en önemli halkası Beyoğlu’nda. Oralarda dolaşıp haylaz olmayayım diye babam beni imam hatibe gönderdi” demişti. İmam hatibe yönelişin böyle bir nedeni var mı?

Erdoğan, konuyu şu yanıtla noktaladı:

- Onu bilemem. Her ailenin düşüncesi farklıdır…

81 yaşında vefat eden Mehmet Barlas’ı 4 Haziran Pazar günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı, Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camisi’nde kılınan cenaze namazının ardından ebediyete uğurladık.

Meslek büyüğüm Barlas’la yolum 1980’li yılların ikinci yarısından itibaren zaman zaman kesişti. Eşim Emine Munyar, Güneş Gazetesi Ekonomi Servisi’ne Mehmet Barlas ve Yekta Okur’un yönetimde olduğu dönemde girdi.

Şeref Özgencil’in yayınladığı “Ekonomide Diyalog”, “Finans Dünyası” dergileriyle bağlantılı toplantı, konferans organizasyonlarında yine Barlas’la sıklıkla bir araya geldik.

Şeref Özgencil’in Yavuz Canevi’nin başkanlığında kurduğu “Forum İstanbul 2023” platformu buluşmaları ve konferansları da Mehmet Barlas’la yolumuzun kesiştiği etkinlikler oldu.

Barlas’la Şubat 2010’da Show TV’de Ali Kırca’nın yönettiği programda dönemin Başbakanı Erdoğan’a sorular yönelten gazeteciler arasında yer aldık.

Mehmet Abi ile en son çıktığımız televizyon programı 29 Mart 2019’da NTV’de Seda Öğretir’in moderatörlüğündeki yayın oldu. Programda Mehmet Barlas ve Oğuz Haksever’le birlikte AK Parti’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Binali Yıldırım’a sorular sorduk.

Cenaze namazı öncesi ve sonrasında Barlas’la yolumun kesiştiği toplantılar, TV programları gözümün önüne geldi…

Mehmet Abiye Allah’tan rahmet diliyorum…

Mekanı cennet olsun…

Babam bu İhracatçı Birliğinin Başkanlığını 23 yıl yaptı, 2 yıl arayla ben başkan oldum

2013 YILI Mart ayı idi… PR Basın’ın kurucusu Kerim Sallancı aradı:

- İstanbul Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Latif Ünal, Düsseldorf’ta düzenlenen “Prowein” adlı şarap fuarına davet ediyor. Latif Bey, Birliğin eski Başkanı Yaşar Ünal’ın oğlu. Yaşar Bey’i hem birlik Başkanlığından, hem de İstanbul Ticaret Odası’ndan anımsarsın.

Ben Hürriyet’i, Fehim Genç de Milliyet’i temsilen ilk kez Şarap Fuarı organizasyonuna katıldık. Meslektaşımız Tamer Coşkun da PR Basın adına bize eşlik etti.

İstanbul İhracatçı Birlikleri’nin öncülüğünde fuarda kurulan “Wines of Turkey” standında Latif Ünal’la sohbete başladık. Latif Ünal’ın yanında Birlik Yönetim Kurulu Üyesi Murat Oral, İstanbul İhracatçı Birlikleri Genel Sekreteri Yasemin Demirdağ vardı.

Sohbetin başında Latif Ünal’a babası Yaşar Ünal’ı sordum, anlattı:

- Babam İstanbul Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği’nin başkanlığını 23 yıl süreyle yaptı. Babam görevi bıraktıktan iki yıl sonra çevremin ve sektörün talebiyle ben başkan oldum.

Gülümseyip şu noktanın altını çizdi:

- Yani, iki yıllık ara “Başkanlık babadan oğula geçti” yakıştırmasını, eleştirilerini önlemiş oldu sanıyorum.

Geçen Cuma günü Sunset Grill & Bar’ın patronu Barış Tansever, sosyal medya hesabından bir vefat ilanı paylaştı:

· Uzun Yıllar İstanbul İhracatçılar Birliği ve İstanbul Ticaret Odası Meclis Başkanlığı görevlerinde bulunmuş duayen iş insanı YAŞAR ÜNAL Hakk’ın rahmetine kavuştu.

Yaşar Ünal, Barış Tansever’in eşi Alize Hanım ve Sunset Grill & Bar Genel Müdürü Kimya Çulha’nın babasıydı.

Tansever’in paylaştığı vefat ilanını okurken Yaşar Bey’le İstanbul Ticaret Odası’nda, İstanbul Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği’nde yaptığımız sohbetleri anımsadım. Ardından Mart 2013 yılında Düsseldorf’ta Latif Ünal’la sohbetimize daldım.

Yaşar Bey’e Allah’tan rahmet diliyorum…

Mekanı cennet olsun…

Külliye’deki tören çok iyi hazırlanmıştı

PAZAR akşamı Sinpaş Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Avni Çelik’in ev sahipliğinde bir grup iş insanıyla sohbet ettik.

Sohbete Aziz Torun, Turan Tuna, Hasan Hüseyin Yavuz gibi isimler katıldı. Sohbette Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeni dönem göreve başlama töreni üzerinde duruldu.

Öncelikle Ankara Beştepe’deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleşen törenle ilgili şu yorum oryaya çıktı:

- Ekranlardan izlediğimiz kadarıyla çok iyi organize edilmiş bir törendi. Etkiliydi. Törene 78 ülkeden üst düzey katılım oldu. 21 devlet başkanı, 13 başbakanın katılması törenin dış dünyaya dönük etkisini artırdı.

Törene kaç kişinin katılmış olabileceğini bana sordular. Ben de meslektaşlarım arasında konuşulanı aktardım:

- Büyük salonda 5 bine yakın davetli olduğu konuşuldu. Oldukça kalabalıktı. Ancak, o kalabalığa rağmen bir sıkıntı yaşanmadı, program planlandığı gibi gerçekleşti.

Sohbete katılan iş insanları şu noktada birleşti:

- Törende organizasyon becerisi çok yüksek bir ekibin emeğinin olduğu açık. Kısa sürede böylesine büyük törene hazırlanmak hiç de kolay bir iş değil.