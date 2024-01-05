“Aklımdaki Yarın” ile daha iyi bir Dünya hedefliyor

Yemeksepeti’nin Podcast Serisi Aklımdaki Yarın ile sürdürülebilir bir gelecek için gıda israfının azaltılması, sürdürülebilir gıda tüketimi ve çevresel etkilerimizin düşürülmesi gibi konuları gündeme getiriyor.

Yemeksepeti’nin sürdürülebilirlik odaklı podcast serisi “Aklımdaki Yarın”, çevresel konulara dikkat çekmeyi ve sürdürülebilirlik konusundaki farkındalığı artırmayı hedefliyor.

Aklımdaki Yarın, geçtiğimiz aylarda, son dönemin popüler yapay zeka modeli ChatGPT’yi konuk etti ve programda sürdürülebilirlik ve yapay zeka konularında kapsamlı bir röportaj gerçekleştirildi. Yemeksepeti CMO’su Selin Süzer ile Aklımdaki Yarın’ı konuştuk…

Gelecek nesillere karşı bir sorumluluk

“Yemeksepeti olarak sürdürülebilirlik alanında liderlik sergilemek bizim için büyük önem taşıyor. Karbon ayak izimizi azaltma, atık yönetimi ve enerji verimliliği alanlarında öncü adımlar atıyoruz. Sipariş ekranlarındaki ‘Yeşili Koruyalım’ seçeneğimizle teslimatlarda plastik kullanımını azaltıyor, kullanıcılarımızın yüzde 94’ünün bu seçeneği tercih etmesiyle büyük bir etki yaratıyoruz. Bisikletli ve yaya kuryeler, elektrikli motosikletler gibi doğa dostu teslimat modellerimizle de sektöre öncülük ediyoruz. Sürdürülebilirlik bizim için sadece bir iş stratejisi değil, aynı zamanda gelecek nesillere karşı bir sorumluluk.”

Sürdürülebilirliğin hayatımızın her noktasındaki etkisine odaklanıyoruz

“Aklımdaki Yarın serisinde, sürdürülebilirliğin hayatımızın her noktasındaki etkisine odaklanıyoruz. Gıda alışkanlıklarımızdan atık yönetimine, yenilenebilir enerjiden sürdürülebilir şehir planlamasına kadar geniş bir yelpazede konuları ele alıyoruz. Bu konuları, günlük yaşamın bir parçası olarak düşünerek, dinleyicilere sürdürülebilirliğin hayatlarımızdaki rolünü göstermeyi amaçlıyoruz. Konuklarımız arasında çevre aktivistleri, bu alanda çalışan akademisyenler ve fikir önderleri bulunuyor. Bu çeşitlilik, farklı bakış açılarını ve sürdürülebilirlikle ilgili çözüm önerilerini bir araya getiriyor. ‘Sürdürülebilirlik Puanı’ bölümümüzle de dinleyicilerimizin günlük rutinlerini sorgulamalarını ve sürdürülebilir alışkanlıklar kazanmalarını hedefliyoruz. Bu bölüm, dinleyicilerimize kendi yaşam tarzlarını gözden geçirme ve değişiklikler yapma fırsatı sunuyor.”

Toplumu daha sürdürülebilir bir yaşam tarzı benimsemeye teşvik ediyoruz

“Podcast serimizde, sürdürülebilir bir gelecek için gıda israfının azaltılması, sürdürülebilir gıda tüketimi ve çevresel etkilerimizin düşürülmesi gibi konulara öncelik veriyoruz. Bu konuları detaylı bir şekilde ele alarak, dinleyicilere bu alanlarda neler yapabilecekleri konusunda bilgi veriyoruz. Gıda israfı konusunda farkındalık yaratmak, toplumun daha bilinçli tüketim yapmasını teşvik etmek ve sıfır atık hedeflerine ulaşmak serimizin temel amaçları arasında yer alıyor. Ayrıca, yenilenebilir enerji kullanımı, karbon ayak izinin azaltılması ve sürdürülebilir tüketim gibi konuları da detaylıca inceliyoruz. Bu konularda, dinleyicilerimize pratik bilgiler ve günlük yaşamlarında uygulayabilecekleri ipuçları sunuyoruz. Böylece, sürdürülebilir bir gelecek için gerekli bilgi ve farkındalığı artırıyor, toplumu daha sürdürülebilir bir yaşam tarzı benimsemeye teşvik ediyoruz.”

Doğal bir geleceğin önemini vurguluyoruz

“Yemeksepeti olarak, sürdürülebilirliğe yönelik kapsamlı bir strateji benimsiyoruz. Birleşmiş Milletler Geliştirme Programı’nın sürdürülebilirlik hedeflerine dayanarak, gıda, iklim ve toplum odaklı hedeflerimizi belirliyoruz. Bu hedefler kapsamında, sorumlu üretim ve tüketim ilkelerini benimseyerek, hem topluma hem de çevreye katkı sağlayacak projeler geliştiriyoruz. Aklımdaki Yarın serisi, bu stratejinin önemli bir parçası. Seri aracılığıyla, doğal bir geleceğin önemini vurguluyor, dinleyicilerimize ilham verici ve bilgilendirici içerikler sunuyoruz. İhtiyaç sahiplerine gıda ulaştırma, karbon dengeleme ve yenilenebilir enerji yatırımları gibi somut adımlar atıyoruz. Ayrıca, yeşil teslimat modellerine geçiş, bisikletli ve yaya kurye, elektrikli motosikletler ve doğa dostu otonom teslimat robotumuz YEBO gibi yenilikçi projelerimizle sektörde öncü oluyoruz. Atık yönetimi ve geri dönüşüm projelerimiz, ‘Yeşil Ofis Diploması’ ve ‘Sıfır Atık Belgesi’ gibi başarılarımızla çevresel sürdürülebilirliğe olan taahhüdümüzü gösteriyor. Bu çabalarımızla daha yaşanabilir bir geleceğe yönelik bilinç ve ilham yaratmayı hedefliyoruz.”