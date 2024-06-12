Akşener’den doğru hamleler, yanlış zamanlama

Strateji bilmeden rekabeti kazanma şansınız yok. Rekabet şirketler ya da ordular arasında olacağı gibi siyasi partiler arasında da yaşanır. Strateji askeri bir terim olarak doğdu ama artık hayatın her alanına nüfuz etmiş durumda. Strateji bilmeyen ve başarılı olan tek lider bilmiyorum. Atatürk’ü ulusal kahraman yapan, strateji dehasıdır. Stratejik düşünce becerisi sonradan eğitimle kısmen edinilir ama daha çok doğuştandır. Liderler stratejik düşünebilmeli. Eğer bu yetenekleri zayıfsa, sadece teknik olarak değil insani olarak da güvenebilecekleri çok iyi stratejistlerle çalışmalılar. Piyasada “stratejist” titrini taşıyanların çoğu strateji eğitimine sahip değil, o yüzden dikkatli olunmalı.

Bu köşede seçimlerden sonra 31 Mayıs 2023 tarihinde “Lacan Psikanalizi ile Seçim Sonuçlarını Değerlendirmek” başlıklı yazımda şunları yazmıştım: “Bu saatten sonra İYİ Partinin yarım bıraktığı işi tamamlamasını, tüm şahsi beklentileri bir kenara bırakarak ülke için AK Parti ile diyaloğa girmesini ve ekonomi kadroları ile yeni hükümete destek vermesini öneririm. Mevcut koşullar altında, düze çıkana kadar Türkiye için en akıllı çözüm bu…”. Akşener dediğim noktaya geçte olsa geldi. Olağanüstü koşullarda geçici bir süreliğine tüm eleştirilerinizi saklı tutarak rakibinizle ittifak yapabilirsiniz. Türkiye’nin krizden düze çıkması için İYİ Parti’nin ekonomi kadrolarına ihtiyacı var. Kılıçdaroğlu kendi adaylığını zorbaca dayatmasaydı, bu senaryoyu hiç konuşmazdık. Artık bu saatten yapılacak tek hareket: Türkiye ittifakı. Bu şekilde iktidarın marjinal partiler tarafından sürüklenmesi engellenebilir ve sağ duyulu bir siyaset izlenir.

Meral Akşener Türkiye siyaseti için gerekli bir figür. En azından şimdilik. Ülkenin merkez sağ bir partiye ihtiyacı var. Diğer türlü her iki radikal kutbun telkinlerine açık hale gelen bir iktidarın kırılganlığı, türbülanslı bir zamanda ülkenin de zayıflığı demektir. İYİ Parti, Akşener ile var olan bir parti. Fakat maalesef eleştirileri yönetemiyor. Duygusal kararlar alıyor. Kendisinin bana göre en ayırt edici özelliği, cesareti liderlik için olmazsa olmaz ama stratejik düşüncede duygusallığa yer yoktur. Rasyonel kararlar almanız gerekir. Partisini bırakmamalıydı. Yerel seçimlere tek girmek, stratejik bir hataydı. Bu seçeneği kendisine tavsiye edenler faturayı ödemek yerine hesap sordu. Amaç, zaten başarısızlık sonucu şahsi mevkiler olabilir mi? Akşener partisine dönmeli ve İYİ Parti geçici süre hükümette yer almalı. Normalleşme ancak böyle mümkün. Eğer dönmezse partisi dağılır. Dönmesine izin verilmezse aşırı milliyetçi tonu düşük, daha çok ılımlı demokrat isimlerden oluşan yeni bir parti kurmalı. Kendisini merkezde “milliyetçi demokrat” olarak konumlandırmalı. Gençleri, farklı kesimleri ve kadınları daha aktif şekilde içine alan renkler eklenmeli partiye. Eğer birileri buna direnirse “Yeni İyi Parti” kozunu pekâlâ kullanabilir. Akşenersiz bir İyi Parti zaten eninde sonunda tükenir.

Akşener’in çevresindeki vasat profiller tarafından bilinçli ya da bilinçsizce yanlış yönlendirildiğini düşünüyorum. Bu insanları ayıklamalı. Olağanüstü kongre şartlarını zorlamalı. İYİ Parti tabanının AK Partiye keskin bir muhalefet yaptığını biliyoruz. Eğer doğru bir iletişim stratejisi ile anlatılırsa insanlar ikna olur. Geçici süre olacağı ve diğer tüm şartlar şeffaf şekilde kamuoyu ile paylaşılmalı. Akşener’in iyileştirmesi gereken alanlardan bir diğeri; iletişim. Masadan ayrılması ve yaptığı çıkış çok doğruydu ama iletişimini yapamadı. Bu konuda da iyi bir ekiple çalışmalı. Aslında masada sırtından hançerlenen kendisiydi. Diğer 5 kişi ortak bir katliama imza attı ama süreci ve yaşananları tam olarak anlatamadı. Akşener aslında doğru hamleler yapıyor ama genelde zamanlamaları hatalı. Kılıçdaroğlu’nun “son dakikaya bırakırsam kalkamaz” stratejisini göremedi. Bence bunu konduramadı abi dediği insana. Ama maalesef ülkemizde siyaset biraz böyle kirli yapılıyor. Strateji kurarken tüm bu hamleleri hesaplamak lazım. Son olarak, AK Parti ile hükümete bakan ve bürokrat olarak desteğin dışında anayasa başta olmak üzere hiçbir başka madde pazarlık edilmemeli. Anayasa pazarlığını tabana ve kimseye anlatamazsınız. Böyle bir süreç partiyi de Akşener’i de tamamen siyasetten siler. Ekonomi düzelene ve normalleşme sağlanana kadar hükümete geçici destek tek madde olmalı.