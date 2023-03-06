Altın talebindeki artışın beş nedeni

Ocak ayında Türkiye’nin altın ithalatı 5,2 milyar dolar tüm zamanların rekor seviyesine ulaşmıştı. Şubat ayı ithalatı ise 4,4 milyar dolar oldu. Böylece iki aylık ithalat 10 milyar dolara yaklaştı. Son 12 aylık altın ithalatı 31,7 milyar dolara gelmiş durumda. Bu şu ana dek ulaşılan en yüksek ithalat düzeyi.

Son dönemde altın talebi sadece Türkiye’de değil, Dünya genelinde yükseliyor. Ancak Türkiye’deki artış, Dünyanın birkaç adım daha önünde seyrediyor. Bunun beş önemli nedeni var:

1-Türkiye’nin altın ithalatının yükselmesinin arka planında büyük oranda bireysel yatırımcıların altın talebindeki artış yatıyor. Faizlerin enflasyonun altında kalması ve döviz kurlarının yataya yakın seyri yatırımcıların bir kısmını altına yöneltti.

2-Kimi yatırımcılar ise dünya çapında büyük bir stagflasyon ve altına hücum yaşanacağı düşüncesi ile altın birikimlerini artırıyor. Son aylarda daha yüksek sesle dile getirilen bu görüş iki gün önce Nouriel Rubini tarafından da dile getirildi.

3-Küresel altın fiyatındaki artış, talebin daha da güçlenmesine neden oluyor. Veriler, altın fiyatı arttıkça, daha da yükseleceği beklentisi ile talebin de güçlendiğini gösteriyor.

4-Son iki ayda Borsa İstanbul hisse senedi piyasasında getirilerin düşmesi, endekslerin yatay bir seyre geçmiş olması da, yatırımcıların altın tercihlerini destekleyen bir faktör. Geçen sonbaharda hisse fiyatlarındaki sert yükseliş borsadaki yatırımcı sayısının rekor düzeyde artmasına neden olmuştu. Ocak’ta fiyatların düşmeye başlaması ile bu yatırımcılardan bir kısmı altına yöneldi.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Taşlar piyasası verileri altın ithalatındaki artışı teyit ediyor. Piyasa verilerine göre Ocak ayında yapılan altın ithalatı 68,3 ton ile tarihi bir rekor kırdı. Şubat verileri henüz netleşmedi. Ancak günlük bazda talep güçlü seyrinin sürdürürken, deprem ve işgünü sayısının az olması nedeniyle Ocak’takinden daha az miktarda ithalat yapıldığını biliyoruz. Şubat ayı geçici dış ticaret veriler de bunu gösteriyor.

Kripto para piyasasının geçtiğimiz dönemdeki zayıf performansı, alternatif yatırım araçlarına ilgiyi destekliyor. Hem kripto para piyasasında para kaybedenlerin artması, hem de bu paraların yatay seyir izlemesi, daha “güvenli” kabul edilen altına olan talebi destekliyor.

5-TCMB de son dönemde yüklü miktarda altın alımı yapıyor. Bunu hem Dünya Altın Konseyi, hem de Merkez Bankası verileri teyit ediyor.

Son birkaç hafta içinde mal mukabili altın ithalatının durdurulması ve 32 sayılı kararda yapılan değişikliklerin altın ithalatına etkilerinin ne olacağını yakında göreceğiz. Ancak Kıymetli Madenler ve Taşlar piyasası günlük verileri, bu adımların ana resimde henüz bir değişiklik yapmadığını gösteriyor.

Yurt içi veriler

Pazartesi 14:30: Şubat ayı reel efektif kur

Cuma 10:00

*Ocak ayı sanayi üretim endeksi

*Ocak ayı işgücü göstergeleri

*Ocak ayı inşaat maliyet endeksi

Yurt dışı veriler

Pazartesi 13:00: Euro Bölgesi perakende satışlar- Ocak

Pazartesi 18:00: ABD fabrika siparişleri-Ocak

Çarşamba 10:00: Almanya sanayi üretimi-Ocak

Çarşamba 13:00: Euro Bölgesi 4. Çeyrek büyüme

Cuma 10:00: Almanya Şubat enflasyonu

Cuma 16:30: ABD Şubat ayı istihdam verileri