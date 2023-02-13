Ankara deprem göçünü konuşuyor

Ülkemizin yaşadığı büyük felaket, bir hafta içinde yeni birçok önemli sorunu önümüze koydu. Deprem göçü, ciddi sorun olarak karşımıza çıktı. Felaket nedeniyle bölgede yaşayamaz hale gelen binlerce vatandaşımızın yaşadığı toprakları terk ederek batıya gitmesi bekleniyor.

Ankara’da devlet yönetiminde bu göç hareketinin Anadolu’daki deprem riski olmayan birkaç ilde karşılanması tartışılıyor. Göç eden vatandaşların Ankara, İstanbul ve İzmir gibi zaten yoğun göç almış iller yerine belirlenecek illerde toplanması düşünülüyor.

Depremden zarar görmüş kişilere bu illerde esenlik sağlanması, bundan sonraki yaşamlarını bu illerde sürdürmeleri tartışılıyor. OHAL ile ilgili yayınlanan ilk Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile birçok kişinin kafasındaki seçime yönelik soru işareti giderildi. Kararname ile yargı alanına yönelik getirilen erteleme ve kısıtlamalara, TBMM ve Cumhurbaşkanı seçimlerinin tabi olmadığı hükmü yer aldı.

Resmi olarak karar alınmayan ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 14 Mayıs tarihinde yapılacağını duyurduğu seçimlerde ibre yeniden 18 Haziran’a dönmüş görünüyor. AK Parti kulislerinde de seçimlerin normal zamanı olan 18 Haziran tarihi konuşulmaya başlandı.

Seçimlerin 18 Haziran’dan sonraki bir tarihe ertelenmesi ise ancak ‘savaş hali’ durumunda mümkün olabiliyor. Anayasa’nın 78’nci maddesinde seçimlerin ertelenmesi “Savaş sebebiyle yeni seçimlerin yapılmasına imkân görülmezse, Türkiye Büyük Millet Meclisi, seçimlerin bir yıl geriye bırakılmasına karar verebilir” şeklinde düzenleniyor.

Kabine toplantısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın geçen hafta depremden zarar gören illerdeki ziyaretlerinde duyurduğu birçok yeni karar ve düzenleme bugün kabine toplantısında son halini alabilir.