Anonim ve limited şirketlerin asgari sermaye tutarları 5 katına yükseltilmiştir

Dr. Soner ALTAŞ

9 Haziran 2023 tarihli Ekonomim Gazetesi’nde yayımlanan “10 Bin Lira İle Şirket Kurulmamalı, Asgari Sermaye Artırılmalıdır” başlıklı yazımızda “limited şirketlerin sermayelerini en az 100 bin TL’ye, anonim şirketlerin de en az 500 bin TL’ye yükseltmenin zamanı gelmiştir. Bunun için Yasa değişikliğine de gerek yoktur, Cumhurbaşkanı kararı olması yeterlidir. Kaldı ki, bu yolla, şirketlerimizin mali yapıları on kat güçlenmiş, iç ve dış piyasalarda sermaye şirketlerine duyulan güven de artmış olur. Hatta nakdi sermaye artırımlarına sağlanan vergi avantajlarının daha da cazip hale getirilmesi halinde, talebin azalması, tasarrufların artması, yastık altı ve yurtdışı kaynakların ülkeye getirilmesi gibi birçok olumlu etki de görülebilecektir.” demiştik.

İşaret ettiğimiz Cumhurbaşkanı kararı nihayet 25 Kasım 2023 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 24 Kasım 2023 tarihli ve 7887 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile;

· Anonim şirketlerin en az sermaye tutarı 50.000 TL’den 250.000 TL’ye;

· Limited şirketlerin en az sermaye tutarı 10.000 TL’den 50.000 TL’ye;

· Kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş halka açık olmayan anonim şirketlerin en az başlangıç sermayesi 1000.000 TL’den 500.000 TL’ye

yükseltilmiştir.

Böylece, anonim ve limited şirketlerin en az (asgari) sermaye tutarı beş kat artırılmıştır. Beklentimiz, bu tutarların en az 10 katı artırılması idi, ama beş kat artırılması da önemli bir adım olmuştur.

Cumhurbaşkanı kararı 1 Ekim 2024 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe konulmuştur. Bu çerçevede;

· 1 Ekim 2023 tarihine kadar anonim şirketler 50 bin, limited şirketler de 10 bin Türk Lirası asgari sermaye tutarı ile kurulmaya devam edecek,

· 1 Ekim 2024 tarihinden itibaren ise, anonim şirket kuruluşu için en az 250 bin, limited şirket kuruluşu için de en az 50 bin Türk Lirası esas sermaye taahhüt etmek gerekecektir.

Peki, mevcut anonim ve limited şirketler ne yapacaktır? Onlar da zorunlu olarak sermayelerini yeni asgari tutarlara yükseltecektir. Ticaret Bakanlığı, büyük olasılıkla, önceki uygulamalarda olduğu gibi, anonim ve limitec şirketlerin sermayelerini yeni asgari tutarlara yükseltmelerini bir Tebliğ ile düzenleyip ilan edecek ve şirketlere intibak etmeleri için bir süre verecektir..

1 Ekim 2024 tarihine kadar, anonim şirketler en az 50.000 TL, limited şirketler de en az 10.000 TL ile kurulmaya devam edeceğinden; yeni sermaye tutarlarına intibak için mevcut anonim ve limited şirketlere en az 2 sene süre tanınacağını düşünmekteyiz.

1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 35. maddesinin üçüncü fıkrasına göre; esas sermaye miktarının beş katı veya daha fazla esas sermayesi bulunan anonim şirketler sözleşmeli bir avukat bulundurmak zorundadırlar. Böylece, sözleşmeli avukat bulundurma yükümü de, esas sermayesi 2.500.000 TL ve üzeri olan anonim şirketlere özgülenmiştir.

14 Haziran 2023 tarihli Ekonomim Gazetesi’nde yayımlanan “Sözleşmeli Avukat Bulundurma Limiti Yükseltilmelidir” başlıklı yazımızda “1 Ekim 2024 tarihinden önce Avukatlık Kanunu’nun 35. maddesinde değişikliğe gidilerek, esas sermaye sınırı en az 2,5 milyon Türk Lirasına yükseltilmeli; sonraki yıllar için de bu tutarın yeniden değerleme oranında artırılması sağlanmalı, böylece ekonomik koşullara göre güncelliği korunmalı; hatta limited şirketleri anılan yüküm dışında tutmanın anlaşılabilir bir yönü olmadığından esas sermayesi 2,5 milyonu aşan limited şirketler de kapsama alınmalıdır” demiştik. Bu yönüyle, sözleşmeli avukat bulundurma yükümü önerdiğimiz seviyeye gelmiştir.