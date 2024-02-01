Asansör sektöründen bir duayen bilgilendiriyor…

Asansörler, günümüzde yüksek binaların vazgeçilmez bir parçası haline gelmiş durumda.

Modern yaşamın bu önemli unsuru, her gün milyonlarca insan tarafından kullanılıyor.

Bu nedenle asansörlerin düzenli bakımı, hem güvenlik hem de konfor açısından büyük önem taşıyor. Uzmanlar, asansör bakımının yalnızca teknik bir ihtiyaç değil, aynı zamanda bir güvenlik zorunluluğu olduğunu vurguluyor.

Asansörlerin düzenli olarak bakımının yapılması, olası kazaların ve arızaların önlenmesinde kritik bir rol oynuyor.

Özellikle yoğun kullanılan binalarda asansör bakımının ihmal edilmesi, ciddi güvenlik riskleri ve can kayıplarına yol açabiliyor. Asansör bakımının doğru şekilde, doğru ekiplere, doğru maliyetlerle yapılmasının gerekliliği geçtiğimiz yılın Ekim 25 gününde Aydın KYK Güzelhisar Kız Yurdu’ndaki yaşanan asansör kazası sonucu Zeren Ertaş adlı öğrencinin üzücü bir şekilde hayatını kaybetmesiyle bir kez daha anlaşıldı ve ülke gündeminde ön sıralara taşındı… Zeren Ertaş kızımıza Allah'tan rahmet diliyorum.

Özellikle yoğun kullanılan binalarda, KYK yurtlarındaki asansörlerde kaza haberlerini üzüntüyle öğreniyoruz.

Kaza haberleri öğrencilerimizi, velilerini, yurttaşlarımızı tedirgin etmekte.

Bir mühendis olarak asansör kazalarının kader olmadığına, standartlara, yönetmelikler uygun üretilen ve işletilen asansörlerde kazaların olmayacağına inanlardanım.

Uzun yıllardır tanıdığım değerli dostum, meslektaşım sektörün duayenlerinden Mehmet Akif bey ile Türkiye’deki asansör sektörünü ve yaşanan asansör kazalarını konuştuk..

Anadolu Asansörcüler Derneği (ANASDER) eski Başkanı, EMASGEZ asansörleri ortağı ve Genel Müdürü ,TOSYÖV Genel Sekreteri Mehmet Akif Temelli makine mühendisi, 42 yıldır da asansör sektörünün içinde..

Mehmet Akif bey, sektörü şu sözleriyle anlatıyor; “Sanayi Sicil kaydına göre asansör montaj ve asansör aksam imalat firması sayısı 2 bin 285. Ülkemizde asansör sektörü, aksam imalatı, asansörün tesis edilmesi (montaj) ile bakım ve onarım olarak üç ana kolda faaliyet göstermektedir. Aksam imalatı, tamamen makine imalatının bir uzmanlık alanı olarak değerlendirilmektedir. Montaj işleri, mühendislik ve müteahhitlik hizmetlerini kapsamakta olup; çeşitli fabrikalarda üretilen aksamlar kullanılarak asansörün monte edilmesi sürecinin gerçekleştirilmesidir. Yerli ürün olarak üretilmekte olan aksamlar şunlar; Kabin, makine - motor grubu, tam ve yarı otomatik kabin ve kat kapıları, halat, kumanda kartı, kumanda panosu, klavuz ray, gösterge elemanları, kata getirme sistemi, kat ve kabin butoniyerleri, aşırı yük sistemi, kabin ve karşı ağırlık süspansiyonları, hidrolik silindir, dişlisiz makina, fotosel, hız kontrol cihazları, kumanda sistemleri, paten, sensor, ray konsolları, denge zinciri, şalter, VVVF invertor, halat aparatları, kasnak, sistemler (makina dairesiz sistemler) gibi diğer ana bileşenlerin tamamı yerli ürün olarak üretilmektedir. Asansör aksam üretimi, özellikle Marmara Bölgesi'nde; İstanbul, Kocaeli, Bursa illerinde, Ege Bölgesi'nde; İzmir ilinde, İç Anadolu Bölgesi'nde ise; Ankara, Konya ve Kayseri illerinde yoğunlaşmış bulunmakta.”

Asansörlerin güvenli kullanımına ilişkin görüş ve önerileriniz nedir? Soruma cevabı ise,

Cevabı şöyle başlıyor; “Düzenli bakım, asansörlerin güvenli ve etkili bir şekilde çalışmasını sağlamak için önemli bir yatırımdır ve bu, hem kullanıcıların güvenliği hem de bina sahiplerinin uzun vadeli çıkarları için hayati bir öneme sahiptir. Bir asansörün beklenmedik arızaları veya aksaklıkları ciddi kazalara neden olabilir.

Asansörlerin bakımı, sadece teknik bir ihtiyaç değil, aynı zamanda bir güvenlik meselesidir.

Bu bağlamda, asansör bakımının profesyonel ekiplere yaptırılmasının önemi, yadsınamaz bir gerçektir. Güvenli asansör kullanımı için bakım sırasında dikkat edilmesi gerekenler:

- Yetkili servis ve uzman teknisyenler

Asansör bakımı, sadece yetkili servisler ve deneyimli teknisyenler tarafından yapılmalıdır.

Bakım elemanı sanat okulunun elektrik, elektronik mezunu yada MYK’dan alınmış seviye 4 yetki belgesine sahip olması gerekir. Bu, yasal gerekliliklerin yanı sıra, asansörün güvenli ve doğru bir şekilde bakımının yapılmasını da sağlar. Asansör bakım hizmetleri için asansör firmasının TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi olması gerekir.

Firmanın bu belgeye sahip olması demek asansör bakımı konusunda yeterliliği olduğu anlamına gelir. Firma eğer TS 12255 standardına sahip ise güvenle firmanızı asansör bakım firmanıza emanet edebilirsiniz. Eğer asansör montaj hizmeti almak istiyorsa asansör firmasının CE belgesine sahip olup olmadığına dikkat etmelidir. CE belgesi olmayan asansör firmaları asansör montaj hizmeti veremezler.

- Düzenli bakım programı

Asansörlerin, belirlenen periyotlarda düzenli olarak bakımının yapılması gerekmektedir.

Bu periyotlar, asansörün kullanım yoğunluğuna ve yaşına göre değişiklik gösterebilir.

- Güvenlik testleri

Asansör bakımında güvenlik en önemli önceliktir. Acil durum fren sistemleri, kapı kilitleme mekanizmaları ve hız kontrol sistemleri gibi güvenlik unsurlarının titizlikle test edilmesi gerekmektedir.

- Mekanik ve elektriksel bileşenlerin kontrolü

Motor, kablo sistemleri ve elektrik bağlantıları gibi mekanik ve elektriksel bileşenler, her bakım sırasında detaylı bir şekilde kontrol edilmelidir.

- Temizlik ve bakım

Asansör kabininin içi ve mekanik parçaların temizliği, bakımın önemli bir parçasıdır. Yağlama ve ayarlamaların doğru yapılması, asansörün daha sessiz ve verimli çalışmasını sağlar.

- Raporlama ve kayıt tutma

Bakım sonrası, asansörün durumu hakkında detaylı bir rapor hazırlanmalı ve bu raporlar kayıt altına alınmalıdır. Bu raporlar, gelecekteki bakımlar için önemli bir referans noktası oluşturur.

- Kullanıcı bilgilendirmesi

Asansör kullanıcılarının, bakım süreçleri ve güvenlik prosedürleri hakkında bilgilendirilmesi, güvenli kullanım için önemlidir.

- Yasal uyumluluk

Bakım işlemleri, ilgili yasal mevzuatlara ve standartlara uygun şekilde yapılmalıdır. Bu, hem güvenlik hem de hukuki sorumluluklar açısından büyük önem taşır.

Asansör bakımında bu noktalara dikkat edilmesi, hem asansör kullanıcılarının güvenliğini hem de asansörün uzun ömürlü ve verimli çalışmasını garanti eder. Asansör bakımının önemi, bu nedenlerle hiçbir zaman göz ardı edilmemelidir” diyor Mehmet Akif Temelli…