‘Atık mobilya’ ve ‘ayrıcalık’ için İtalya’ya 250 milyon Euro yatırdı, ilk 5’e girdi

Hayat Holding çatısı altında, Haluk Yıldız liderliğindeki yonga levha-laminant parke-MDF üreticisi Kastamonu Entegre, radarını yurt dışına yatırım için açtığında ilk adres olarak 1998 yılında Romanya’yı seçti.

2000 yılında Bulgaristan, 2004 yılında Bosna-Hersek, 2014 yılında Rusya’ya yatırım derken 2017 yılında İtalya’yı gündemine aldı.

Hayat Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yahya Kiğılı, Holding CEO’su ve oğlu Avni Kiğılı, aynı zamanda Holding Ağaç Grubu Başkanı olan Haluk Yıldız ile ekibi İtalya konusunda şöyle düşündü:

- İtalya, moda dünyası için tasarım merkezi olduğu kadar mobilya sektörü için de aynı şey geçerli. İtalya’da olmak ayrıcalık kazandırır. Dünyanın en önemli mobilya üreticilerine ve markalarına hizmet vermek fark yaratır.

İtalya’da yonga levha üretme konusunda önemli bir ayrıntı üzerinde de duruldu:

- İtalya, yonga levha üretiminde geri dönüşümü, sürdürülebilirliği başarmış tek ülke. Yonga levha üretimi tümüyle atık mobilyadan üretiliyor. Yüzde 100 geri dönüştürülmüş malzeme kullanılıyor.

İtalya’da yatırım için araştırma yapılırken bir başka nokta daha irdelendi:

- Avrupa’da sektör büyümediği için son 15-20 yıldır büyük yatırımlar yapılmıyor. Bu nedenle mevcut tesislerden birini almak daha uygun formül olacak.

Hayat Holding Ağaç Grubu ve Kastamonu Entegre ekibi en büyük tesisi Pomposa’da bulunan, 2008 krizinden etkilenip konkordato ilan eden İtalya’nın 3’üncü büyük yonga levha üreticisi Gruppo Trombini’yi almak için ihaleye girdi:

Mahkeme kararıyla 24 milyon Euro’dan başlayan açık artırmada şirket 54 milyon Euro’luk bedelle Kastamonu Entegre’nin oldu. Kastamonu Entegre, Pomposa’da aldığı şirkete vergi ve harçlar dahil 65 milyon Euro ödedi.

Geçen hafta bir grup meslektaşımla birlikte Haluk Yıldız’ın davetiyle Kastamonu İtalya tesislerini ve tasarım merkezini gezmek üzere Pomposa ve Pesaro’ya gittik. Yıldız’a Hayat Holding Kurumsal İlişkiler Direktörü Çağlayan Kent, Kastamonu Entegre Kurumsal İletişim Yöneticisi Emra Karaaslan ve Kastamonu Entegre İtalya Genel Müdürü Esat Özoğuz eşlik etti.

Haluk Yıldız, İtalya’daki şirketi ve tesislerini aldıktan sonra önemli yatırımlar da yaptıklarını belirtti:

- Adını Kastamonu İtalya’ya dönüştürdüğümüz şirket ve tesislerine yaptığımız yatırım alım bedeli dahil 210 milyon Euro’yu buldu. Pomposa’daki tesise kısa süre önce 40 milyon Euro daha yatırım yaptık. Böylece İtalya’ya yatırımımız 250 milyon Euro’yu buldu.

Esat Özoğuz araya girdi:

- Kastamonu Entegre olarak yıllık yonga levha üretim kapasitemiz 450 bin metreküp. İtalya’nın 5’inci büyük yonga levha üreticisiyiz. Pazar payımız yüzde 15. Şu ana kadar İtalya’da iç pazara yönelik çalışıyorduk. 2025’te ihracata da başlayacağız.

Haluk Yıldız, İtalya’dan ihracat konusuna şu açıklığı getirdi:

- Aslında Türkiye’den 100 ülkeye ihracat yapıyoruz. Çin’e bile ihracatımız var. Ancak, bazı mobilya üreticisi müşterilerimiz yonga levhanın da İtalya’da üretilmişini talep ediyor.

Haluk Yıldız ve Esat Özoğuz, Pomposa’daki tesislerde bize öncelikle atık mobilyaları gösterdi:

- İtalya’da devlet mobilya atığı konusunda çok güzel bir sistem kurmuş. Ülke genelinde eski mobilyaları toplayan 500 şirket var. Eski mobilyasını atmayı planlayanlar o firmalardan birini arıyor, ton başına 80 Euro bedel ödeyerek veriyor.

Özoğuz, devletin de atık mobilya toplama işi yapan firmalara ton başına 10-12 Euro destek verdiğini bildirdi:

- Atık mobilyayı alan bizim gibi şirketler, bir bedel ödemiyor. Yani, tümüyle atıktan üretim yapan bu tesis, ana hammadde harcaması yapmıyor.

Haluk Yıldız, yeri gelmişken Türkiye’de hammaddeyi Avrupa’nın iki katı fiyata kullandıklarını aktardı:

- Dünyanın en pahalı odununu Türkiye’de kullanıyoruz. Ülkemizde bizim hammaddemiz olan odunu tonu 90 Euro’dan alıyoruz. Avrupa’da 40-50 Euro’yu geçmiyor.

Kastamonu İtalya’nın istihdamının 300 kişi olduğunu, aralarında 5 Türk’ün yer aldığını vurguladı:

- Kısa süre öncesine kadar İtalya’daki en büyük Türk yatırımcısı bizdik. Beko, Napoli ve Milano’da satın alma yapınca onlar öne geçti.

Şu noktaya dikkat çekti:

- Biz durmuş bir şirketi, fabrikayı alıp harekete geçirdik ve büyüttük. Cenova bölgesinde bir tesis daha var aldığımız paketin içinde. Çok eski bir tesis. Orada yatırımı ileriki dönemde gündeme alacağız. Ayrıca bir de Pomposa’da 20 milyon Euro’ya tutkal tesisi kuracağız.

Kastamonu İtalya’nın cirosunu merak ettik, Esat Özoğuz paylaştı:

- 2022’de 113 milyon Euro ciroyu gördük. Bu yıl 100 milyon Euro’yu az da olsa geçeriz…

Kastamonu Entegre, 250 milyon Euro’luk yatırımla girdiği İtalya’da başarı öyküsü yazıyor…

Üretimin yüzde 60’ı Türkiye’de, cironun yüzde 60’ı dışarıdan

Hayat Holding Ağaç Grubu Başkanı ve Kastamonu Entegre CEO’su Haluk Yıldız, İtalya’nın hemen ardından ABD’ye yatırımı da gündemlerine aldıklarını bildirdi:

- ABD’de yatırım yapacağımız yeri bile belirledik. Türkiye ile ABD arasında problemler yaşanınca, finansmana erişimde de zorluk gündeme gelince o yatırımı öteledik.

ABD’de küçük bir şirketlerinin faaliyette olduğunu belirtti:

- ABD’de ayrıca bir gemimiz çalışıyor. Gebze’deki fabrikamızın yonga ihtiyacının yüzde 10-15’i ABD’den sağlanıyor.

Şu veriyi paylaştı:

- Kastamonu Entegre’nin üretiminin yüzde 60’ı Türkiye’deki tesislerimizde gerçekleşiyor. Ancak, ihracatı ve yurtdışı üretimi birlikte dikkate aldığımızda gelirlerin yüzde 55-60’ını yurtdışından sağlamış oluyoruz.

Türkiye’de 4 yılda 700 milyon Euro yatırım yaptık 1.9 milyar dolar ciromuz var

Hayat Holding Ağaç Grubu Başkanı ve Kastamonu Entegre CEO’su Haluk Yıldız, toplam kapasitelerinin 7.8 milyon metreküp olduğunu bildirdi:

- Bu kapasite ile sektörümüzde dünyanın 4’üncü büyük şirketiyiz. İtalya’nın toplam tüketimi 5 milyon metreküp.

Romanya, Bulgaristan, Rusya ve İtalya’ya yatırım yaparken Türkiye’yi ihmal etmediklerini vurguladı:

- Ülkemizde son 4 yılda 700 milyon Euro’luk yatırım yaptık. Gebze ve Balıkesir’deki tesislerimizde atık mobilyadan üretim için de yatırımlarımıza başladık. Ayrıca Romanya’da da mobilya atıklarından üretim için hazırlıklarımızı yapıyoruz.

2023 yılı cirosuna işaret etti:

- 2023 yılında toplam ciromuz 1.9 milyar dolardı. Toplam istihdamımız 7 bini buluyor.

İtalya, 5 milyon metreküp levhayı kullanıp mobilyada 12 milyar Euro ihracat yapıyor

MDF ve Yonga Levha Sanayicileri Derneği (YOMSAD) ve TOBB Orman Ürünleri Meclis Başkanı Haluk Yıldız, Türkiye’nin MDF ve yonga levhada Çin’den sonra dünyanın ikinci büyük üreticisi olduğunu bildirdi.

İhracatla ilgili Türkiye ve İtalya ile şu karşılaştırmayı yaptı:

Türkiye’nin toplam levha üretimi 15 milyon metreküp. Mobilya ihracatı ise 4.5-5 milyar Euro.

İtalya 5 milyon metreküp yonga levhayı kullanıp, 12 milyar Euro’luk mobilya ihracatı yapıyor.

Geçen yıl mobilya, ahşap bazlı panel ve orman ürünleri ile sektörün 6.3 milyar dolar ihracat yaptığını kaydetti:

- Sektör ilk defa 4.5 milyar dolarlık cari fazla verdi.