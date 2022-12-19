2001 yılından bu yana Avrupa pazarlarında “Satın alınması En Mantıklı Otomobil” seçimlerini, tasarım, yeni teknolojiler, servis ağı, yedek parça dağılımı ve çok yönlülük gibi 13 kriterli karmaşık fakat şeffaf bir sisteme sahip oylama matrisi ile gerçekleştiren AutoBest, fiyat, güvenlik donanımı ve yakıt tüketimi veya enerji verimliliği faktörlerini en ön sırada değerlendirerek, teknik incelemelerle dinamizm testlerini geçtiğimiz ay Avusturya Teesdorf OAMTC deneme alanında tamamlamıştı. Günümüzün otomobil karşılaştırmalarında mevcut olan en profesyonel kompleks test dizisini kullanan AutoBest, sonuçlarında itiraz edilebilecek hiç bir nokta bırakmayarak, sektör tarafından da kuruluşundan bu yana saygıyla takdir ediliyor.

Ve 2023 seçimi için finallere kalan Toyota Aygo X, Renault Austral, Peugeot 308, Opel Astra, Honda Civic ve Dacia Jogger, Avrupa'nın dört bir yanındaki okuyucuların kanaat önderi 31 farklı ülkeden gelen uzman otomotiv gazetecileri tarafından tüketici ihtiyaç ve beğenilerine göre, en nesnel şekilde oylandı.

Toplam 14.937 puana ulaşan Austral, 13.986 puan alan Astra'yı ve 13.933 puan toplayan 308’i çok az farkla sollayarak, AutoBest 2023 ünvanına kavuştu.

Renault’nun yepyeni C-segmenti SUV modeli Austral, gerek modern dizaynı, yol tutuşundan çevreci motor teknolojilerine mühendisliği, Palencia fabrikasının yüksek işçilik kabiliyeti ve Renault markasının Türkiye dahil tüm Avrupa kıtasındaki satış ve servis ağıyla yedek parça bulunurluğu gibi başlıklarında 31 jüri üyesinin çoğunluk beğenisi kazandı.

Şehir içi sürüş için elektrikli ve uzun mesafeleri yeniden şarj etmeden kat edebilen yüksek verimli hibrit motoruyla her iki “dünya” için iyi bir sentez oluştururken, Google Otomotiv Hizmetleri teknolojisini taşıyan OpenR Link sistemiyle sürükleyici ve sezgisel bir sürüş deneyimi sağlamak için kolay kullanılan kapsamlı ve gelişmiş uygulama hizmetleri sunuyor.

Üst düzey malzemeleriyle çok yüksek algılanan kalitesi, güvenilir sürüş becerileri, etkileyici tasarımı ve muhtemelen günümüz otomobillerinin arasında en iyi bağlantı teknolojileriyle Renault markasının modern değişiminde bir sonraki seviyeyi temsil eden Austral, Fransız üreticinin şimdiye kadar hazırladığı en iyi ürün olabilir. 32 sürüş destek sistemi ve gelişmiş 4Control sistemi ile sürüş keyfinden de ödün vermeden, herkes için en iyi paketi premium fiyat seviyesine çıkmadan sunabiliyor.

TechnoBest ödülünü de kazanmış olan E-Tech tam hibrit motorlarının ekonomisi de, bu yılın 6 finalisti arasından yükselmesini sağladı, diyebiliriz. Temsil edilen ülke sayısıyla Avrupa'nın en büyük bağımsız otomobil yazarları jürisinin üyelerini uzun yol ve dinamik pist sürüş denemelerinde etkileyen ve birçoğundan tüm kriterlerde tam oy almayı başaran Austral, Avrupalı tüketicilerin satın alma kriterlerini maksimumda karşılayacağını kanıtladığı bu zaferiyle Renault markasının en iddialı yeni seçeneği olacağını da gösteriyor.

Diğer yanda ultra aerodinamik felsefesiyle düşük sürtünme ideallerini yeni bir düzeye taşıyan konsept formunu olduğu gibi seri üretime taşıyarak çığır açan Hyundai Ioniq 6 da, EcoBest 2023 ödülünün sahibi oldu. 600 km menzilini çok dikkat çeken çarpıcı modern stil içinde sunan bu yeni nesil cesur ve akıllı teknolojilerle donanmış en modern Hyundai, en özgün çevreci ürün olarak seçildi.

Tüm otomotiv endüstrisini buluşturarak ödüllerini her yıl Avrupa’nın farklı bir ülkesinde sunma geleneğini sürdüren AutoBest Jürisi, 2022'deki Fransa Strazburg galasının ardından 22. törenini 11 Mayıs 2023'te Hollanda Rotterdam’da gerçekleştirecek.