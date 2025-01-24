Ayrılan elemanı almama kuralı bitti, yabancı işçiyi sesli düşünmeye başladık

Yıldızlar Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fehmi Yıldız, Yönetim Kurulu Üyeleri Hasan Yıldız ve İsmail Hakkı Yıldız, bu yılın ilk haftasında grup şirketlerinin 2024 yılı değerlendirmesini yaptı, 2025’e dönük planlarını gözden geçirdi.

Yönetim Kuruluna sunum görevini Hakkı Yıldız üstlendi. Değerlendirmeye Yıldız Entegre’den başladı:

3 binden fazla çalışan, 8 tesis, 1 depo, 1 liman, toplam 2.1 milyon metrekare alana kurulu fabrikalarımızda günlük levha üretim tempomuz 14 bin metreküpü buldu. 2024, Yıldız Entegre için istikrarlı büyüme yılı oldu.

Bu yılki yatırımlarının özellikle dijitalleşme, verimlilik artışı, çevre ve inovatif çözümler olduğunu, ayrıca insan kaynaklarına odaklandıklarını belirtti:

Bu yıl Yıldız Entegre’de iki yeni yatırım kararı almıştık. Bunlardan biri, ilk kez “lake kapı” üretmek için olacak. “Varidor” markamızla dışı folyo kaplı endüstriyel kapılar üretiyorduk. Şimdi dış yüzeyi boyanabilen kapılar üreteceğiz.

Bunun ne anlama geldiğini anımsattı:

Özellikle bireysel tüketici segmentinde çok önemli bir adım atmış olacağız. Yeni kapasite ve ürünle yıllık kapı üretme kapasitemiz 1 milyona çıkacak. Bunun çok önemli bir seviye olduğunu biliyoruz.

Diğer yatırıma geçti:

Mobilya üretiminde kullanılan yeni bir “lak panel” hattımız devreye girecek. Artan talebi böylece çok daha hızlı karşılayabileceğiz.

Yıldız Entegre’nin 50’yi aşkın ülkeye ihracat yaptığını irdeleyip, öncelikli ülkeleri sıraladı:

Almanya, İtalya, Romanya, Polonya, Fransa, İspanya…

Yurtdışındaki iki üretim adresine işaret etti:

Biliyorsunuz Romanya ve Slovenya’da da fabrikalarımız var. Rusya-Ukrayna savaşı sona erdiğinde bu iki fabrikamızın ihracatı daha da artacak. Ayrıca ihracatta özellikle ABD ve denizaşırı ülkeleri odağımıza almış durumdayız.

Söz Romanya’daki fabrikadan açılınca şu noktanın altını çizdi:

Romanya’daki işçilik maliyetimiz Kocaeli’ndeki tesisimizden daha düşük noktada bulunuyor.

Hakkı Yıldız’la geçen hafta bir grup meslektaşımızla birlikte buluşup sohbet ettik. 2024’te yaptıkları yatırımın 100 milyon doları bulduğunu belirtip, insan kaynakları konusuna değindi:

Babam, “Denenmişi denemeyin” Biz de, şirketlerimizden ayrılan personeli yeniden işe almamaya özen gösterirdik. Şimdi o kural kalktı.

Sohbet sırasında bazı sektör ve şirketlerde yabancı eleman çalıştırmanın gündeme geldiğini anımsattık, aklındakini paylaştı:

Biz de mavi yakada yabancı personel konusunu şimdilik “sesli düşünmeye” başlamış durumdayız.

Temel işsizlik göstergesi yüzde 9’un altına inse de, geniş tanımlıda yüzde 25’in üzerinde seyrederken, birçok tesiste mavi yakalı personel konusunda, “aranan eleman” eksikliği yaşanıyor. Bu durum bazı şirketlerin yabancı mavi yakalı personel konusunda harekete geçmelerine yol açıyor.

Ayrıca, bir taraftan ücretli çalışanlar geçim sıkıntısı çekerken, şirketler giydirilmiş personel maliyetinin döviz bazında bile ortalama 1200-1500 doları bulmasıyla varılan noktayı yurt dışı karşılaştırmalarla ortaya koyuyor.

Yıldız Entegre’nin Romanya’daki personel ücretinin Kocaeli’ndeki tesislere göre düşük kalması, bu örnekler arasında yer alıyor…

Bu durum, yerli-uluslararası birçok şirket için, Türkiye’nin “ucuz işgücü” ile üretim yapabildiği, rekabet avantajı yakalayabildiği yatırım ortamı olmaktan çıktığını gösteriyor.

Samsun’da yeni fabrika kurup, Erzin’de tesis alıp liderliğimizi sürdürdük

Yıldızlar Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Hakkı Yıldız, sohbetimiz sırasında, İGSAŞ’la iddialı şekilde yer aldıkları gübre sektörüne değindi:

Ülkemizde tarım ve sanayide gübre kullanımı birkaç yıldır artıyor. Henüz veriler netleşmedi ama 2024 yılında toplam gübre kullanımının 8.5 milyon tonu aşmış olduğunu tahmin ediyoruz.

Yıldızlar Yatırım Holding çatısı altındaki İGSAŞ’ın yüzde 20 payla liderliğini sürdürdüğünü belirtti:

İGSAŞ, 2024 yılında iki önemli yatırımını devreye aldı. Samsun’da sıfırdan kurduğumuz fabrika üretime başladı. Ayrıca, Hatay’ın Erzin ilçesinde bir gübre fabrikası satın aldık. Böylece kompoze gübrede sektörün en yüksek kapasitesine ulaştık.

İGSAŞ’ta istihdamın da 800’den 920’ye çıktığını kaydedip, ekledi:

Bu yıl, İGSAŞ’ta istihdam 1000’li düzeye çıkacak.

Şirketin ihracatına değindi:

İGSAŞ’ın ihracat yaptığı ülke sayısı 36’ya ulaştı. Ayrıca, İGSAŞ tarihinde ilk defa “İhracatın Yıldızları” ödülü aldı.

İGSAŞ’ın Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde yürütülen “İstanbul Kapalı Dikey Tarım Uygulama ve Ar-Ge Merkezi” projesinin çözüm ortağı olduğunu anımsattı:

Kağıthane Belediyesi’nin tahsis ettiği alanda eksi 30 metre derinlikte dikey tarım yapılıyor. Proje, dünyanın en derin ikinci tarımsal tesisi olarak öne çıktı. 300 metrekare alanda yapılan üretim, 20 dekar seradaki üretime denk bulunuyor.

Dikey tarım projesinin şu yönüne dikkat çekti:

Geleneksel tarıma oranla yüzde 99.6 daha az su kullanımı söz konusu…

Demir çelikte kapasite kullanımı yüzde 80’e çıktı

Yıldızlar Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Hakkı Yıldız, grup şirketlerinden Yıldız Demir Çelik’teki gelişmeleri anlattı:

Yıldız Demir Çelik’in kapasite kullanım oranı yüzde 80’e ulaştı. İhracatı ise toplam üretimin yüzde 42’sini buldu. 2023 yılında devreye aldığımız ikinci galvaniz hattı, şirketimizin performansına çok olumlu yansıdı. 2025’te de benzer performansı öngörüyoruz.

Yıldız Demir Çelik’in kurduğu “müşteri deneyim merkezi”nin sektörde fark yaratmalarını sağladığını belirtip, kadın çalışanlara işaret etti:

Yıldız Demir Çelik’te kadın çalışan oranı yüzde 10’a ulaştı. Üst düzey kadın yönetici oranı yüzde 50’yi yakaladı. Mavi yakalılar arasında başta vinç operatörlüğü olmak üzere kadın oranının artması için çalışmalarımız sürüyor.

GES’ler kurmayı sürdürüyor, sera gazı salımını aşağı çekiyor

Yıldızlar Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Hakkı Yıldız, grup şirketlerinin “yeşil dönüşüm”, sürdürülebilirlik adımlarını şöyle özetledi:

Yıldız Enerji, şirketlerimizin yeşil enerji üreticisi olması yönünde çalışıyor hem de yeşil enerji temin ediyor.

Yıldız Entegre’nin Mersin ve Akhisar tesislerinde çatı GES’ler kurduk. Akhisar’daki çatı GES, tesisin enerjisinin yüzde 15’ini karşılıyor.

Ayrıca İGSAŞ Konya’da, Yıldız Demir Çelik de, bir başka alanda büyük çapta GES kuracak.

Bu noktada ana hammaddesi doğalgaz olan İGSAŞ’ın tüketimine değindi:

İGSAŞ’ın yıllık doğal gaz tüketimi 550 milyon metreküpe ulaştı. Bu, Türkiye’nin toplam doğal gaz tüketiminin yüzde 1’ine denk geliyor.

Yeşil dönüşüm ve sürdürülebilirlik konusuna döndü: