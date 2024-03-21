Bakan Şimşek’ten Denizli’ye Kim AŞ benzeri oluşum çağrısı     

Yerel seçimler öncesi birçok bakanın konuk olduğu Denizli, son olarak ekonominin patronu Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’i ağırladı. Denizli Ticaret Odası (DTO), Denizli Sanayi Odası (DSO), Denizli Ticaret Borsası (DTB) ile Denizli İhracatçılar Birliği’nin (DENİB) başı çektiği Denizli iş dünyası ile sivil toplum kuruluşlarını aynı çatı altında buluşturan Denizli İş Adamları, Tüccarlar ve Sanayiciler Platformu’nun organizasyonuyla kente gelen Bakan Şimşek, toplantıda sıkı para ve maliye politikasının Orta Vadeli Program’da belirtildiği gibi 2026 yılının sonuna kadar sürdürüleceğini, enflasyonu düşürmeye kararlı olduklarını belirterek, sanayide dönüşüm mesajı verdi. Nihat Zeybekçi Kongre ve Kültür Merkezi’nin 500 kişi kapasiteli Fatma Yıldız Salonu’nun tamamının dolduğu, görevlilerin merdiven basamaklarına ve bulduğu boşluklara oturan konuklara minder dağıttığı 3 saate yaklaşan geniş katılımlı toplantıda, Denizlili iş insanları Bakan Şimşek’e merak ettiklerini sorma ve düşüncelerini iletme imkânı buldu.

Sunumun önemli noktalarından bir tanesi Bakan Şimşek’in Denizli’nin potansiyeline ilişkin saptamaları oldu. Denizli İzmir Otoyolu’nun devreye girmesinden övgü ile bahseden Şimşek’in, kentin lojistik imkanlarını geliştirme yönünde demiryolu yatırımlarına verileceğini açıkladığı destek sözü salondan büyük alkış aldı. Bakan Şimşek’in “Üretken ve Rekabetçi Şehirler” sıralamasında Denizli’nin 18’inciliği hak etmediğini belirtmesi de dikkat çeken bir diğer nokta idi. Denizli’nin rekabetçi şehirler sıralamasında hızla yukarılara tırmanması gerektiğini ifade eden Şimşek’ten iş dünyası temsilcilerine bir de somut öneri geldi. İş insanlarına Kayseri’de Kayseri Ticaret Odası ile Kayseri Sanayi Odası’nın öncülüğünde çok sayıda yatırımcının katılımıyla ileri malzemelerin uygulama alanlarına yönelik üretim yapan ve yüksek katma değerli ürünler sunan uluslararası bir firma olmak hedefiyle kurulan Kim AŞ’yi örnek gösteren Bakan Şimşek, DTO, DSO, DTB ve DENİB’e benzeri bir oluşumu Denizli’de hayata geçirme çağrısında bulundu.

Alkışlarla son bulan toplantının ardından görüştüğümüz iş dünyası temsilcileri Bakan Şimşek’in ülkemizin sanayide dönüşüm, yeşil dönüşüm konusunda Denizli’nin öncü rol oynamasında desteğe hazır olduklarını belirtmesinden duydukları memnuniyeti dile getirirken, Bakanın dile getirdiği “Geçmiş 15 yılın muhasebesini yapmayalım gelecek 15 yıla bakalım” söylemine karşı ise; “Artan girdi maliyetleri, finansmana erişim ve yüksek kredi maliyetleri karışışında yarını değil bugünü düşünmek zorundayız” mesajı vererek yaşadıkları sıkıntılı durumu ifade ettiler…