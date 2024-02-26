Urhan GESİDEF’e Sözkesen DEGİAD’a başkan oluyor

Denizli iş dünyasının saygın iki örgütünde başkanlar değişiyor. Denizli, Muğla ve Aydın Bölgesi’ndeki sivil toplum kuruluşlarını çatısı altında toplayan Güney Ege Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu’nda (GESİFED) mevcut başkan Oktay Mersin görevi bırakırken yeni başkan Denizli Genç İş İnsanları Derneği (DEGİAD) Başkanı Hakan Urhan olacak. Urhan, 2012 yılında Denizli Sanayiciler ve İş İnsanları Derneği (DESİAD), Bodrum Esnaf, Sanayici ve İş İnsanları Derneği (BESİAD), Denizli Soroptimist Kulubü İş ve Meslek Kadınları Derneği, Girişimci Kadınların Desteklenmesi Derneği (GİKAD) ile birlikte DEGİAD’ın kurucuları arasında yer aldığı GESİFED’in yeni başkanı olurken, DEGİAD’daki bayrağı mevcut yönetimde başkan yardımcılığını yürüten Kemal Sözkesen devralacak.

Urhan ve Sözkesen’in DEGİAD’da yarattıkları sinerji kuşku yok ki sadece Denizli’de değil, bölge ve ülke genelinde takip edilecek. İki ismin Denizli’nin bilişim ve teknoloji alanında girişimcilik ekosistemine yönelik yürüttüğü çalışmalar ve aldıkları başarılı sonuçlar yeni başarı hikâyelerine zemin oluşturacak. İş dünyasının bu iki güçlü kurumunda seçim sürecinin ilgi çekici diğer yanı, başından sonuna uzlaşının hakim olmasıydı. Siyasi partilerin 31 Mart yerel seçimlerinde yaşadığı adaylık süreçlerinde yaşananlar ve kamuoyuna yansımaları dikkate alındığında, Denizli iş dünyasının örnek uzlaşı ve işbirliğinden alınacak dersler olduğu muhakkak.

Denizli için şubat ayının bir diğer önemli gelişmesi ise 16 Haziran 2023’te Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun (TMSF) gerçekleştirdiği ihale sonrası 5 Aralık 2023’te onaylanan satışla Denizli Serbest Bölge Ticari ve İktisadi Bütünlüğü’nün (DENSER) yeni sahibi olan CEY Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Avcı’nın Denizli iş dünyası ile bir araya gelmesi oldu. DENSEB’e komşu Çardak Organize Sanayi Bölgesi ile başlayan ziyaret dizisi ve “Dış ticarete yönelmek isteyen firmalara yatırım sağlayan serbest bölgeler ve lojistik merkezleri neden önemli?” başlıklı toplantıda bir araya geldiği Denizli iş dünyası temsilcileriyle DENSEB’de uygulayacakları modeli paylaşan Avcı, yıllarca atıl kalmış bölgede hızlı bir yatırım hamlesi başlatacaklarını açıkladı. Başlangıçta 8 milyon dolarlık bedeli olacak ancak sonrasında devam edecek yatırımla Denizli, ihracatta yeni ve önemli bir güce kavuşmuş olacak. Sonuçta iş dünyası temsilcilerinin dediği gibi, “Denizli iş vermeye aş vermeye devam edecek”.

Şubat ayı Denizli notlarımız böyle… Gelecek ay görüşmek dileğiyle…