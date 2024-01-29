Denizli iş dünyasında Heimtextil mutabakatı

Denizli, dünyanın en büyük ev tekstili fuarı Heimtextil’e milli katılım organizasyonu için harekete geçti. 9-12 Ocak 2024 tarihleri arasında düzenlenen ve 79 Denizli firmasının, 80 stand ile katıldığı fuarı değerlendirmek için, Denizli Sanayi Odası (DSO) ev sahipliğinde bir araya gelen sanayici ve ihracatçı yaşanan küresel enflasyon karşısında fuar katılım, stand hazırlama, ulaşım gibi maliyet kalemlerindeki artışlara karşı birlikte hareket etmeyi gündemine aldı.

Aralarında DSO Başkanı Selim Kasapoğlu, Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) Başkanı Hüseyin Memişoğlu, Denizli Sanayici ve İş İnsanları Derneği (DESİAD) Başkanı Nuri Turgut, Denizli Tekstil ve Giyim Sanayicileri Derneği (DETGİS) Başkan Vekili Osman Nuri Kes’in de bulunduğu 30’un üzerinde katılımcı yaptığı değerlendirmede, pandemi öncesi dünyanın dört bir yanından70 bin ziyaretçi ile ülkemiz ev tekstili ihracatında önemli yer tutan Heimtextil Fuarı’nın 2024’te 43 bin civarında ziyaretçi ile yaşadığı kan kaybına dikkat çekti.

Milli katılım organizasyonu ile firmaların stand bedeli gibi pandemi ile birlikte katlanarak artan fuar maliyetlerinde önemli tasarruf sağlamanın yanı sıra devlet teşviklerinden daha etkin yararlanma imkanı bulabileceğine dikkat çekilirken, katılımcı firmaların fuarda sergilenecek koleksiyonların nakliyesinde de birlikte hareket ederek sağlayacakları ilave kaynakları tanıtım bütçelerine aktarabilecekleri dile getirildi. Dileyen firmanın kendi standı ile fuarda yer almasını engellemeyecek milli katılım organizasyonuyla ilgili, katılımcı firmalar özelinde anket çalışması başlatma kararı alan DENİB, yeterli sayıda firmanın olumlu görüş vermesi halinde Heimtextil 2025’e milli katılım için çalışmaları hızlandıracak. Ev tekstili sektörünün lider kenti Denizli’nin milli katılım organizasyonuna olası engel teşkil edebilecek yılda 4 fuar organize etme şartına çözüm ise Uludağ İhracatçı Birliği (UİB) şemsiyesi ile aşılacak.

DESİAD Başkanı Nuri Turgut’un geçtiğimiz günlerde EKONOMİ’de yayınlanan Heimtextil Fuarı ile ilgili değerlendirmesinde gündeme taşıdığı İstanbul’da uluslararası bir fuar merkezi inşaa edilmesi fikrinin de ele alındığı toplantıda, DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu’nun, aynı zamanda yönetim kurulu üyesi olduğu TİM’in tekstil, gıda, mobilya, makine sektörlerinde ülkemizin üretim ve ihracat gücünü dikkate alarak, İstanbul Havalimanı’na entegre, içinden metro geçen, çevresinde inşa edilecek otellerle konaklama sorunu yaşanmayacak uluslararası fuar merkezi proje çalışmasının devam ettiğini açıklaması da not aldığımız gelişmelerden bir diğeri oldu.