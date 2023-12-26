2024, değişim yılı olmaya aday

Denizli iş dünyası, 2024 beklentilerinde değişim ve dönüşüm mesajı veriyor. Bu değişimin öncü paremetresi ise sürdürülebilirlik olacak. Zira 2023’te yıl boyunca bu konuda şirket içi eğitimlere ağırlık veren ihracatçı sektör firmaları, mevzuatlara uyum çabalarını da hızlandırdı. Aralık ayına hızlı giren ve 50. kuruluş yıldönümünü görkemli bir dizi etkinlikle kutlayan Denizli Sanayi Odası (DSO) ve Başkanı Selim Kasapoğlu, bu konuda öncü oldu. Aralık ayının ilk günlerinde Dubai’de gerçekleşen COP 28’de ülkemizi temsil eden kuruluşlar arasında yer alan DSO heyeti, Kasapoğlu başkanlığında Ankara’da başta Çevre Şehircilik Bakanlığı’nda bir dizi temasta bulundu. Bakanlıkta yapılan görüşmelerde çevre konusunda ortak yürütülebilecek faaliyetler ele alınırken Başkan Kasapoğlu ve DSO Meclis Üyesi Sürdürülebilirlik Komisyonu Başkanı Emin Şen, bir araya geldikleri Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) yetkilileriyle yeşil ve dijital dönüşüm konusunda olası işbirlikleri hakkında görüş alış verişinde bulundu.

Hemen birkaç gün sonra bu kez GESİFED Başkanı Oktay Mersin’in ev sahipliğinde gerçekleşen Dijital Anadolu Projesi Denizli toplantısında da kentin dijital dönüşüm konusunda durumu tüm yönleriyle ele alındı. DSO Meclis Başkanı Okan Konyalıoğlu, DESİ- AD Başkanı Nuri Turgut, DEGİ- AD Başkanı Hakan Urhan ve Aslıtekstil Yönetim Kurulu Üyesi Aslı Kasapoğlu’nun yer aldığı panelde üzerinde durulan önemli konu dijital dönüşümün sağlıklı bir biçimde gerçekleşebilmesi için KOBİ’lerin desteklenmesi oldu. Ancak bu toplantılar içeresinde en önemlisi kuşku yok ki DSO’da düzenlenen Denizli KalDer Temsilciliği Başkanı Ekrem Ateş ve Denizli KalDer Şubesi’nin ilk organizasyonu ‘Reel Sektör İçin Sürdürülebilirlik Paneli’ oldu. Ateş, 2. ve 3. kuşak sanayi temsilcilerinin geniş katılım gösterdiği etkinlikte iş dünyası temsilcilerine, “Dünyada dijitalleşme ve sürdürülebilirlikle ilgili büyük bir değişim yaşanıyor. Dolayısıyla şirketlerimizin iş modellerinin tekrar masaya yatırılması, farklı iş modelleri geliştirmek gerekiyor. Denizli sanayisi değişime direnmemeli. Değişime müsaade etmeli. Sadece patronların değil, bütün yöneticilerin, mavi, gri yaka bütün birimlerin değişime birlikte geçmesi gerekiyor. KalDer bu eğitimleri vererek, belgelendirme süreçlerini firmaların içine adapte ederek Denizli’nin bu değişimi gerçekleştirmesine katkı sağlayacak” sözleriyle seslendi. Denizli’nin geleceğe dair potansiyeli ile ilgili tespit ise aynı panelde yaklaşık 2 saati bulan sunumunun ardından Araştırmacı ve Sürdürülebilirlik Danışmanı Ali Gizer’den geldi. Gider, EKONOMİ’ye yaptığı açıklamada, “Denizli, 1984’de serbest piyasaya geçen ilk kent oldu. Kent 1984-1990 aralığında büyük bir ivme gösterdi. Sonrasında kesintiler oldu ama 1984 refl eksi kentin içinde mevcut. Denizli sanayi 1984’te ne yaptıysa 2024’te bunu yapabilecek refl ekse ve güce sahip” yorumunda bulundu. 2024’te buluşmak üzere.