Denizli’de yatırımların altyapısını hazırlıyor

Ülkemizin ilk 10 ihracatçı kenti arasında sağlam bir yerde olan tekstilin başkenti Denizli, küresel ekonomideki sıkıntılara, katıldığı fuarlarla kafa tutuyor. Çin, Pakistan ve Bangladeş’in pandemi sonrası kaybettiği pazarları geri almak için izlediği fiyat kırma politikası karşısında fiyat tutturmakta zorlanan sanayiciler, yurtdışı fuarları komşu kapısı ilan etti. Denizli Ticaret Odası, Denizli İhracatçılar Birliği, Denizli Sanayi Odası, Denizli Sanayici ve İş İnsanları Derneği, Denizli Genç İş İnsanları Derneği, Babadağlı Sanayici ve İş İnsanları, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği, Makine Sanayici ve İş İnsanları Derneği başkan ve üyelerinden oluşan ticari heyetler eylül ayı boyunca İtalya’dan Almanya’ya, Amerika Birleşik Devletleri’nden Dubai’ye dünyanın dört bir yanında ihracat bağlantıları için mermer, gıda, tekstil ve makine sektörlerindeki fuarlara çıkarma yaptı. Ekim ayında yılın kalan dönemi ve 2024 planlarını masaya yatıran Denizlili sanayici ve ihracatçılar, kasım ve aralık ayını da boş geçirmeme kararı aldı. Denizlili iş insanları kasım ayında Medica Düsseldorf Sağlık ve Medikal Teknolojiler Fuarı’na hemen ardından aralık ayında ise The Big 5 Global Dubai Yapı ve İnşaat Fuarı’na katılarak ülke, bölge kent için üretim, ihracat kapılarını zorlamaya devam edecek.

İstanbullu yatırımcıların yatırım için uygun sanayi parseli aradığı Denizli’de bu ihtiyacı giderecek iki önemli gelişme yüzleri güldürdü. Denizli sanayisinin gelişimi için son derece önemli olan Denizli Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nin altyapı ihalesi imzalandı. Önümüzdeki günlerde ilk kazmanın vurulacağı OSB’de kısa zamanda fabrika inşaatlarına sıra gelecek. Yine Bozkurt İlçesi’nde 500 bin metrekare genişleme alanı dahil edildiğinde 2 milyon 100 bin metrekarelik alana kurulması planlanan Denizli’nin 3’üncü OSB’si Bozkurt OSB, ilgili bakanlıkların onayının ardından imar planlarına sanayi alanı olarak işaretlendi. Bozkurt’a OSB kurulacağını duyan yatırımcılar şimdiden DSO’nun kapısını aşındırmaya başladı.

Pandemi ile birlikte tedarikte yaşadıkları sıkıntılar neticesinde yatırım kararı alarak Çardak OSB’de yıllık 70 bin metreküp kapasiteli betonarme prefabrik tesisi kuran Anademir Prefabrik Genel Müdürü Ahmet Turan bu durumu, “Önümüzdeki 5 yıl içinde Çardak, Bozkurt, Dazkırı ve Dinar’ı içine alan 30 metrekarelik alanda 4 milyon metrekarelik sanayi yapılanması öngörülüyor” diye açıklıyor ve uygun vade ve koşullarda krediye erişimde yaşanan sıkıntıların son bulmasıyla Denizli’nin yatırım patlamasıyla karşı karşıya kalacağını vurguluyor. Turan bunları söylerken, “Tedbiri elden bırakmadan geleceği planlamalıyız” yorumunda bulunuyor.