Denizli'nin yeni başarı hikayesi bilişim sektörü olacak

Türkiye’nin 1980’den sonra başlayan ihracata dayalı büyüme modelinde çok kısa sürede sağladığı başarılarla ülkemizin ilk 10 ihracatçı kenti arasında sağlam bir yere sahip olan Denizli, yeni başarı hikâyelerine imza atmak için bilişim sektörünü gözüne kestirdi.

Denizli Genç İş İnsanları Derneği (DEGİAD) Girişimcilik ve Teknoloji Komitesi’nin öncülüğünde GEN Türkiye ve Habitat Derneği işbirliğinde kentteki girişimcilerin yatırımcılarla buluştuğu Laodikeia Venture Days’ta girişimcilerin önemli bir kısmının yatırım almasına kesin gözüyle bakılıyor. DEGİAD Girişimcilik ve Teknoloji Komitesi Başkanı Kemal Sözkesen, bu etkinliğin ardından gerçekleştirdiğimiz sohbette Denizli’yi Türkiye ekonomisinde yeniden parlatacak sektörün bilişim olduğunu vurgularken, aynı komitenin başkan yardımcısı Bahadır Şenel ise kent sanayicilerine yeni yatırım alanı olarak bilişim, yazılım sektörünü hedef gösteriyor.

DEGİAD Başkanı Hakan Urhan da bilişimin, kentin yeni, önemli ve yükselen sektörü olduğunu vurgularken, Laodikeia Venture Days’i bundan böyle düzenli aralıklarla tekrarlayacakları bilgisini paylaşıyor.

DEGİAD cephesinde bunların yaşandığı kentte, sanayi cephesinde de teknolojiye dair hızlı değişimler kendini hissettiriyor. Denizli’nin öncü tekstil firmalarından Aslıteks, TÜBİTAK destekli projesiyle kumaş kalite kontrol sistemini ilk kez ay içinde düzenlenen Ege TMF’de tanıtırken, Poyraz Boya ise atık suyun geri kazanımında çığır açacak projesinde sona geldi. Poyraz Boya’nın geliştirdiği ve dünyada ilk ve tek yapay zekâ tabanlı sistem, prosesinde su kullanan benzeri tüm işletmelerin neredeyse sıfır atık su ile çalışmasını ve mevcut su kaynaklarını sayısız kez kullanılmasını sağlayacak.

Denizli’de bilişim sektörüne artan bu ilgi Teknokent’in genişleme çalışmalarına başlamasına vesile olurken, bilişim-yazılım sektöründe istihdam açığını gidermek içinse veri mühendisliği başta olmak üzere yeni bölümlerin hayata geçirilmesi için çalışmalar aralıksız sürüyor. Nüfusuna oranla en fazla oyun yazılımı çalışanı bulunan Denizli’nin gelecekte ‘bilişim merkezi’ olma potansiyeline vurgu yapan Proxolab CEO’su Osman Tutum’un çağrısı ve sonundaki uyarısıyla yazıya son vermek istiyorum: “Teknoloji sürekli değişen, gelişen bir şey. Son 6 ayda hayatımıza giren yapay zekâ, chat gpt gibi konulara bakalım yeter. Dünyaya tekstil üretimi yapan firmalarımız alıcılar tarafından periyodik olarak ziyaret edilirken belli denetimlerde yönergelerini bildiriyor. Çok hızlı gelişen bu süreçte geleneksel iş yapma biçimleri değişirken bir karar verilmeli. Bunun teknolojik versiyonu; TOBB, TİM, DSO; DENİB, DTO gibi kurumlar tarafından yapılmalı. Denizlili sanayici, ihracatçı, tüccarları teknolojiye yönelim konusunda motive edici uygulamalar hayata geçirmeli, özendirmeli.”