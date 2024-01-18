Bakış açısı, 10 milyar dolar fark ettirdi  

Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) geçen hafta yaptığı törende başarılı üyelerini ödüllendirdi. 57 firmaya toplam 61 ödül verildi. Sırasıyla Petkim, Pargamon Status ve Kocaer Çelik ilk 3 sırada yer alan firmalar oldular. Bunlar dışında EİB bünyesindeki 12 birlikte ve bunlar dışında kalan 7 sektörde ilk 3 sıraya giren firmalara da ödül verildi.

EİB Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, ödül töreninde yaptığı konuşmada 18,3 milyar dolar olan birlik ihracatının 7 milyar dolarlık kısmının ödül alan 57 firma tarafından gerçekleştirildiğini dile getirdi. Anadolu’daki şehirlerin ekonomi alanındaki performanslarını gösteren veriler genelde ilgili kentlerdeki iş dünyası tarafından eleştirilir. Bunların başında da İstanbul Sanayi Odası’nın İSO 500 listesi ile TİM’in (Türkiye İhracatçılar Meclisi) ihracat rakamları gelir. Bu çalışmalar her açıklandığında Anadolu illerinden, gerçek performanslarının aslında daha yüksek olduğuna dair sesler yükselir.

Ticaret Bakanlığı’nın bu aybaşında açıkladığı ihracat rakamları bir anlamda bu durumu teyit etti. Bakanlığın bu yıl değerlendirme yöntemini değiştirmesi, İzmir’in ihracat performansına TİM’in rakamlarına göre 10 milyar dolarlık bir artış olarak yansıdı. Faaliyet illerine, yani şirketlerin merkezlerinin değil üretim yerlerinin bulunduğu illerden gerçekleştirilen ihracata göre İzmir, 2023’te 23 milyar 793 milyon dolarlık ihracat yaptı. TİM’in verilerine göre bu rakam 13 milyar 913 milyon dolar düzeyinde.

Gönül ister ki bu tür değerlendirmelerin tamamı asıl faaliyetin olduğu, üretimin yapıldığı illere göre yapılsın. Çünkü bu sadece prestij meselesi değil. Vergi gelirlerinden alınan paylar, ihracatçı birliklerinin gelirleri başta olmak üzere pek çok maddi unsur bu verilere göre değerlendiriliyor.

EİB’in ödül törenine dönersek, Ege’den EİB bünyesindeki 12 birliğin kapsamı dışında kalan 7 sektörden, neredeyse bu birlikler kadar ihracat yapılıyor. EİB Başkanı Jak Eskinazi, uzun yıllardır Ege’de bu sektörler için yeni ihracatçı birlikleri oluşturulması için çaba harcıyor ama uzun zamandır Türkiye’de yeni bir ihracatçı birliği kurulmasına izin verilmiyor.

Serbest bölgeler konusunda da benzer bir tavır varken geçtiğimiz iki yıl içinde İzmir’de iki serbest bölgenin kuruluşuna izin verildi. Umarız İzmir aynı müjdeyi ihracatçı birlikleri konusunda da alır ve başta otomotiv, kimya, elektrik-elektronik, iklimlendirme, makine, yenilenebilir enerji olmak üzere yeni ihracatçı birliklerine kavuşur da, bir dahaki ödülleri sektörün temsilcileri değil, kendi birliğinin şampiyonları olarak verir.