Başkentin 101.yılı

Niteliği anayasada zikredilen tek kent olan Ankara Başkent oluşunun 101.yılını kutluyor. Bir süre önce anayasanın değiştirilmesi teklif bile edilemez ilk dört maddesi üzerinden kasıtlı olarak başlatılan tartışmanın beyhude anlamsızlığına bu yıldönümünde Ankara’dan güçlü bir yanıt daha geldi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın başkanlık koltuğuna oturduğundan beri biçimine alışık olduğumuz 13 Ekim’in bir gün öncesine rastlayan başkent yıldönümü daveti bu yıl daha coşkulu geçti. Davette her yıl olduğu gibi Ankara’daki büyükelçiler, uluslararası kuruluşların yerleşik temsilcileri en ağırlıklı davetli grubunu oluşturdu. Davette Çin, Japonya, Rusya ve Güney Kore büyükelçilerine ilgi büyüktü. Mansur Yavaş, bu yılki kutlamalar öncesinde sosyal medyadan şu mesajı paylaştı:

"Bu vesile ile bir kez daha TC Anayasası madde 3 anımsatalım; Türkiye Devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür. Dili Türkçedir. Bayrağı, şekli kanunda belirtilen, beyaz ay yıldızlı al bayraktır. Milli Marşı İstiklal Marşıdır. Başkenti Ankara’dır.”

■ Atatürk Bulvarı üzerindeki Cumhuriyet tarihi

Yavaş, davetteki konuşmasında Ankara’nın başkent ilan edilmesinin sadece bir şehrin başkent yapılması değil, yeni Cumhuriyet’in modern, bağımsız ve çağdaş kimliğinin bir ifadesi olduğu mesajını verdi. Mansur Yavaş, Atatürk Bulvarı üzerindeki yapılardan cumhuriyetin kuruluş ve aydınlanma felsefesini şöyle anlattı:

“Birinci ve ikinci Meclis binasından cumhuriyetin parlamenter sisteme verdiği önemi; İş Bankası, Merkez Bankası, Ziraat Bankası binalarından cumhuriyetin finans politikalarını; Sümerbank binası üzerinden üretim politikasını; Ankara Radyosu üzerinden iletişim politikasını; opera binası üzerinden kültür politikasını; Olgunlaşma Enstitüsü üzerinden kadınların eğitimine verilen önemi; Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesi ile eğitime verilen önemi; Sağlık Bakanlığı eski binasıyla Cumhuriyetin sağlık politikasını; Yargıtay binasıyla adalet politikasını; elçilik binalarıyla ülkenin dış politikasını; Ulus, Opera, Sıhhiye, Kızılay Meydanları ile demokrasi ve özgürlük anlayışını; Çankaya Köşkü ile sadelik ve vakur, kararlı duruşu okuyabilmekteyiz.”

■ Mansur Yavaş, Fidayda ile Seğmenlerin arasına katıldı

Ankara tarihinin ve Kurtuluş Savaşı’nın simgesi Seğmenler hemen her kutlamada, törende yer alırlar. Başkent yıldönümü davetlerinde de sahne hep onlarındır. Sahnede oynarken görmeye pek alışkın olmadığımız Mansur Yavaş bu kez davetteki konuşmasının ardından hemen Seğmenler ile Ankara havalarına daldı. Yavaş, bir anda Fidayda ile kostaklanan Seğmenler arasında buldu kendisini. Fidayda ardından Misket’e de eşlik eden Mansur Yavaş bazı yabancı konuklarla birlikte uzun süre sahnede kaldı. Yavaş’ın oyunlara eşlik ederken pek zorlanmadığını dikkatle gözlemledik.

■ Gündem savunma sanayii kesintileri, kredi kartı limitleri…

TBMM’ye 11 Ekim’de geçen haftanın son günü sunulan Savunma Sanayii Fonu için yapılacak kesintileri içeren kanun teklifi gündeme bomba gibi düştü. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in EKONOMİ’ye yaptığı “yeni vergiler olmayacak” açıklamasının ardından gelen vergi benzeri kesintiler tartışılmaya başlandı. TBMM’ye sunulan teklifl e ilgili açıklamada bulunan Ak Parti TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler, savunma sanayisinin her geçen gün geliştiğini ve büyüdüğünü, yıllar önce başlatılan projelerin ortaya sonuçlarının ortaya çıktığının altını çizdi. Güler’in kesintilerin gerekçesini anlatırken önümüzdeki dönem için işaret ettiği “Çelik Kubbe Projesi”ni dikkatle not ettik. Güler bu projeyle “çok alçak irtifadan çok yüksek irtifaya ve çok kısa menzilden uzun menzile kadar uzanan tehditlere karşı hava sahasının tamamını kapsayan güvenlik şemsiyesi inşa edileceğini” anlattı.

Savunma kesintileri Başkent davetinde ana sohbet konusu

Savunma Sanayi Fonu’na 100 bin liranın üzerinde limiti olan kredi kartlarından yapılması öngörülen yıllık 750 liralık kesinti hafta sonunda hemen her yerde konuşuldu. Mansur Yavaş’ın Başkent davetinde de ana sohbet konusu buydu. Sohbet ettiğimiz belediye çalışanları, gazeteciler, öteki davetliler bankaların istem dışı yükselttiği limitleri nasıl düşüreceklerini hesaplamaya başlamışlar. Ayrıca, çocuklarının okul ödemeleri için 100 bin TL üzerinde limite ihtiyaç duyanları da dinledik. Davette bulunan CHP’nin gölge Hazine ve Maliye Bakanı, Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe ise gelir dağılımını ücretliler, emekliler açısından düzeltebilecek, para politikasına destek olacak önlemlerin hala ufukta görünmediğini vurguladı. Ankara Ticaret Borsası (ATB) Başkanı, TOBB Saymanı Faik Yavuz’un “Enf asyonla mücadelenin en iyi yolu üretimi, arzı artırmaktır. Ekonominin kuralıdır arz artarsa fi yatlar düşer. Sadece tüketimi kısan politikalarla, para politikasıyla sonuç almak zor.” sözlerini dikkatle not ettik. Kredi kartı limitleri konusunda yanıtı merak edilen soru ise tek kredi kartının değil ama kullandığı birkaç kredi kartının toplam limitinin 100 bin lirayı aşmasının kesintiye konu olup olmayacağı…Umarız teklifi n TBMM’deki müzakarelerinde bu konuya açıklık getirilir.