Bayram bitti, sahi nerede kalmıştık?

Kurban Bayramı tam zamanında imdada yetişti. Kasvetli gündeme ara verdik, bayram telaşesi, günlük boş tartışmaları geride bıraktı, kendi gündemini oluşturdu. Kazaları konuştuk, kurban keserken kendini yaralayanları, yazlıklara doğru oluşan kaotik trafiği… Ama bunlar bile moralimizi bozamazdı.

Şimdi Bayram bitti. Gerçi tatil devam ediyor ancak bir kâbus gibi çöken ekonomik krizin varlığını hatırlamakta gecikmeyeceğiz. Zira hükümet aynı, anlayışlar aynı, bütçe hala boş, kötü yönetimberdevam, siyasetin o çirkin dili sürgit… Hal böyle olunca sormak gerekiyor; sahi, nerede kalmıştık?

ANA GÜNDEM; BELİRSİZLİK

Krizlerde yaşamaya alışmış bir piyasa var. EKONOMİ Gazetesi olarak Anadolu’da, Trakya’da yaptığımız gezilerde hep aynı söylem; “krizi yönetiyoruz ancak, belirsizlik bizim belimizi büküyor.” Haklılar da… Hükümet dahi bir sonraki günü tasarlayabilmiş değil ve ekonomiyi akışa bırakmış gibi görünüyor. Bu durumda Bayram molası ardından bizi bekleyenleri hızlıca hatırlatmakta fayda var. Zaten biz hatırlatmasak bile onlar kendilerini hatırlatıyorlar. En başta enfl asyon ve onunla mücadele etmek yerine onu besleyen hükümet uygulamaları… Kur, faiz, döviz, ihracat, ithalat, bütçe açığı, işsizlik.

İKİ SORU İKİ CEVAP / Bayram sonrasına dair…

Enfl asyonla mücadele edilecek mi? Sözde evet. Ancak seçimin üzerinden 80 gün geçmesine rağmen enfl asyonla ciddi mücadele başlatılamadı. Oysa seçimsiz 4 yıl var dendi ve bu süreçte popülizmden uzak ciddi acı ilaç içilebilir, halkı kısa sürede üzecek ama orta vadede enfl asyonu tek haneye indirecek tedbirler alınabilirdi.

Hükümet ne yapmaya çalışıyor? Görünürde sanki yeni bir seçime hazırlanıyor gibi… Referandum çok fazla dillendiriliyor. Mehmet Şimşek frenleniyor, büyüme gerilemesin isteniyor, kamu harcamaları devam ediyor. Siyasi istikrar da bozuldu bozulacak gibi… Hükümet, küçük ortağıyla ağız dalaşına girdi bile. Neler olup bitiyor, belirsiz.

not

EY MEHMET ŞİMŞEK, ENFLASYONU ÇÖZ FAKAT...

* Büyümeyi bu işe karıştırma

* Yeni vergi koyma

* Yandaşımı üzme

* Kayıt dışındaki arkadaşlara dokunma

* Verdiğimiz teşvikleri geri alma,

* İstisnaları kaldırma

* Seçmene acı ilaç içirme

* Kamuya tasarruf yaptırma

* Makam araçlarını geri alma

* Cam binalardan bizi çıkarma

* Diyanetin ödeneğini kısma

* Müteahhitlerin alacağını geciktirme

* Adamlarımı görevden alma…

BU ŞARTLARLA ENFLASYONU ÇÖZ VE BANA GETİR