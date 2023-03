Beklentiler

Önümüzdeki dönemlerde şehirlerin çekiciliğini, gelişmesini artıracak trendler aşağıdaki şekilde öngörülüyor:

İlki, şehirlerin artan oranda yaşam kalitesi üzerine odaklanması bekleniyor. Sürdürülebilir, sağlıklı, fosil yakıtlı araçlardan arınmış ve güvenli, cazip yaşam ortamları ile kaynaşmış kişisel gelişmeye uygun eğitim, kültür fırsatlarını barındıran yerlerin gelecek yıllarda başarılı olacağı öngörülüyor. Bu bağlamda “15 Dakikalık Şehir” konseptinin hayata geçmesi, yani gündelik hayatta 15 dakika içerisinde yürüyerek ya da bisikletle ihtiyaç duyulan her yere ulaşabilme imkanının sağlanması önemseniyor.

İkincisi, dijital hikayeleştirmenin şehirle ilgili deneyim yaşatılmasında önemli rol alması bekleniyor. İnternetin artan oranda üç-boyutlu imkan sunacağı ve böylece kişilerin ziyaret etmeden, yatırım ya da yerleşme kararı almadan şehirle ilgili deneyim sahibi olacağı öngörülüyor. Ancak, bu alanda başarılı olabilmek için şehirlerin fiziki ve dijital gerçeklerinin örtüşür ve güvenilir olması gerektiği belirtiliyor.

Üçüncüsü, “ChatGPT” gibi yapay zeka sohbet robotlarından yararlanarak içerik üretim ve kişisel seyahat öneri uygulama alanlarının gelişeceği kabul ediliyor. “ChatGPT” internet tarihinde en hızlı yayılan uygulama; 2 ay içerisinde 100 milyon kullanıcı (TikTok aynı rakama 9 ayda, Instagram ise 2,5 yılda erişmiş!). Bu ve benzeri uygulamalarla şehirlerin içerik ve hikaye üretimi kolaylaşacak, destinasyon pazarlama organizasyonlarının hızı artacak, yükü hafifleyecektir, deniyor.

Dördüncüsü, dijital yükün ve bezginliğin çoğalması ile “sosyal medyada bir şeyleri kaçırmanın keyfi” (JOMO) gibi aksi yönde bir eğilimin yaygınlaşması sonucu özgün yerlere duyulan istek ve talebin artması. Booking.com otel rezervasyon platformuna göre, seyahate çıkacakların yüzde 88’i eskiye özlem duymakta ve buna uygun rotalar aramakta. Hem Y hem de Z kuşağının dijital çağ öncesi deneyim peşinde olduğu belirtilmekte.

Beşincisi, büyük yatırımları cezbeden unsurların başında şehrin markalaşması, hizmet ve ağırlama düzeyinin gelmeye başlaması. Geçen birkaç yıl içerisinde bilgi işleme merkezleri ya da pil fabrikası gibi büyük yatırımların seçimi olan yerlere dikkat edilince arsa ve yatırım teşvik paketleri gibi herkesin yapabildiklerinden çok şehirlerin yumuşak gücünün önem kazandığı görülmekte.

Altıncısı, 2020 yılından bu yana jeopolitik riskler, temiz enerjiye dayalı tedarik zinciri dönüşümü sonucu üretimin başka ülkelerden kendi ülkelerine dönme eğilimi artmakta. 2022 başında yayınlanan bir araştırmaya göre Avrupalı ve ABD’li şirketlerin yüzde 60’ı gelecek üç yıl içerisinde üretimlerini kendi üllkelerine taşıma kararında. Şehirlerin yatırım cezbedici çalışmalarını bu gelişmeye göre güncellemeleri önerilmekte.

Yedincisi, yetenekleri elde tutabilmek. Herkes yeni yetenekleri cezbetmek, şehre çekmek isterken zaten şehre okumak için, çalışmak için gelmiş olanları elde tutmanın daha önemli olacağı belirtiliyor.

Sekizinci ise, şehir merkezlerinde kültür ve deneyimin alışveriş cazibesinin yerini alıyor olması. Yapılan araştırmalar şehir merkezlerinde kültürel faaliyetlerin ve deneyimlerin artması ile dükkanların cirosunun arttığı göstermekte. Kültüre ve kültürel faaliyetlere daha fazla yatırım şehrin refahını arttıracaktır, deniyor. Beklentiler bu yönde.

Haftanın Örgütü: FILM IN ICELAND, İZLANDA

“FILM IN ICELAND” İzlanda’nın rekabet üstünlüğünü arttırmak ve ekonomik büyümeyi sağlamak amacıyla kamu – özel işbirliğiyle kurulmuş “Business Iceland”ın bir bölümü. 2001 yılında İzlanda’yı bir film üretim merkezi yapmak üzere başlatılan çabalar geçen süre içerisinde önemli bir noktaya erişmiştir. Yapımcılar, oyuncular ve yönetmenlerle kurulan ilişkiler ve sağlanan teşvikler sonuç vermiş ve İzlanda önemli bir film çekim merkezi haline gelmiştir. İzlanda’da gerçekleşen film yapım maliyetlerinin yüzde 25’i devlet tarafından karşılanmaktadır.

İster uzak bir gezegen, ister kurgu bir geçmiş, ister distoptik bir gelecek olsun hepsine uygun sıra dışı doğal yapısı sonucu Lara Croft; Tomb Raider, Die Another Day, Batman Begins, Stardust, Thor; The Dark World, Transformers; Age of Extinction, Star Wars; The Force Awakens, Captain America; Civil War, Justice League, Game of Thrones, Lost In Space, The Northman başta olmak üzere 61 film ya da dizi burada çekilmiştir. Bu filmlerin kazandığı ödül sayısı ise 378. Bu çabaların İzlanda turizmi üzerinde de olumlu etkileri olmuş; ziyaretçilerin yüzde 16’sı seyrettikleri filmlerdeki görüntülerden etkilendikleri için İzlanda’yı tercih ettiklerini belirtmiştir. Ayrıca film üretim altyapısı için de önemli yatırımlar elde edilmiş; uluslararası post-prodüksiyon şirketleri buraya yerleşmiş, stüdyolar kurulmuştur. Altyapı, sağlanan destekler ve yetenekli işgücü sayesinde İzlanda film üretim alanında önemli bir rekabet üstünlüğüne erişmiştir.