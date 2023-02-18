Blinken ziyareti ve NATO genişlemesi

Deprem sonrasında, Türkiye-ABD ilişkilerinde yardım diplomasisi ile başlayan kıpırdanma, ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken'in ziyareti ile ivme kazanacak gibi görünüyor.

Blinken, Almanya, Yunanistan ve Türkiye turu kapsamında, hem Ankara'ya gelip yetkililerle görüşecek, hem de bölgeye gidip deprem bölgesini ziyaret edecek.

Amerikan Dışişleri Bakanı'nın gündeminde ise, deprem yardımlarının dışında öne çıkan konu NATO'nun genişlemesi olacak gibi.

Finlandiya, İsveç’i beklemeyecek

İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılımını en çok destekleyen ülkelerin başında ABD'nin yer aldığına ilişkin hiç kuşku yok. Washington yönetimi, genişleme sürecinin bir an önce tamamlanmasını istiyor. Ancak burada, NATO üyesi Türkiye'nin PKK terör örgütü ve uzantılarına verilen destek nedeniyle, özellikle İsveç'e yönelik vetosu süreci dondurmuş durumda. Ankara'nın Finlandiya'nın üyeliği konusunda ise daha esnek durabileceğinin işaretleri, bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından verilmişti.

NATO genişleme sürecinin başlangıcında Finlandiya, "dayanışma" için İsveç'le birlikte hareket etme kararı almıştı. Ancak Türkiye vetosu nedeniyle İsveç'in üyeliği sürüncemede kalınca, Finlandiya "dayanışma ruhunu" bir tarafa bırakıp, tek başına üyelik için adım attı.

Finlandiya, Türkiye dâhil NATO üyelerinin genişleme kararını onayladıkları anda, üyeliği otomatik olarak sağlayacak bir parlamento kararı çıkarmaya hazırlanıyor. Nitekim 14 Şubat günü, Finlandiya Parlamentosu Dışişleri Komisyonu üyeleri, Stockholm’e gidip, oradaki mevkidaşlarına bu karar hakkında bizzat bilgi verdiler. Bir nevi, İsveç'i bekleyemedikleri için kendilerinin "mazur görülmesini" istediler.

NATO'nun 30 üyesinden İsveç ve Finlandiya'nın İttifak'a katılımını parlamentosundan geçirmeyen sadece iki ülke kaldı; Macaristan ve Türkiye.

Finlandiya'nın NATO'ya katılımı yakında TBMM'ye gelebilir

ABD Dışişleri Bakanı Blinken'ın ziyaretinin ardından, AK Parti hükümetinin de Finlandiya'nın NATO'ya katılımına ilişkin onay prosedürünü başlatması büyük ihtimal. İsveç'in katılımının ise Türkiye'deki seçimlerin sonrasına kalacağı artık kesin gibi.

Elbette Ankara da, bu adıma karşılık Blinken'e Türkiye'nin satın almak istediği F-16 uçaklarının Amerikan Kongresi'ndeki akıbetini hatırlatacaktır. Finlandiya'nın, tek başına da olsa, NATO'ya girmesi, biraz da Biden yönetiminin bastırmasıyla, Amerikan Kongresi'ndeki Türkiye aleyhindeki havayı biraz dağıtıp, F-16 satışının önünü açabilir.

Deprem diplomasisi, Ankara-Washington hattında da yumuşamayı beraberinde getirecek gibi görünüyor...