HABER ANALİZ / BIST 100 İLK ÇEYREK BİLANÇOLARI

Borsada büyümenin gücü yıllık %200 getiri sağladı

Borsa İstanbul’da net satışları artan ve özvarlıkları 2024’ün ilk çeyreğinde bir önceki yıla göre %200’ün üzerinde büyüyen 11 şirket, yıllık ortalama %217 getiri sağladı. Borsada yaşanan dalgalanmalara rağmen güçlü şirketler, uzun vadeli seyirde yatırımcılara kazandırıyor. Bu şirketler, piyasa değerleri, net satış büyümeleri ve özsermaye büyümeleri ile dikkat çekiyor. Satış büyümesi ve özvarlık büyümesinde öne çıkan 11 şirket enflasyon üzeri yıllık getiri sağladı.

Warren Buffett: “Yatırım yapmak, gelecekteki getirilerin en yüksek olduğu yerleri keşfetmek ve orada konumlanmaktır. Büyüme gösteren şirketler, doğru zamanda yapılan yatırımlarla büyük kazançlar sağlar.” diyor. Yatırımcıların da bu sözü göz ardı etmemesinde fayda var.

Piyasa değerinde öne çıkanlar Tüpraş, 310,41 milyar TL piyasa değeriyle lider konumda. Şirket, %3,26 net satış büyümesi ve %273.08 özsermaye büyümesi ile yatırımcıların ilgisini çekiyor. Türk Telekom, 163,10 milyar TL piyasa değeri ile ikinci sırada yer alırken, %5,96 net satış büyümesi ve %466,60 özsermaye büyümesi ile öne çıkıyor. Türk Traktör ise 92,41 milyar TL piyasa değeri ile üçüncü sırada, %1,02 net satış büyümesi ve %345.05 özsermaye büyümesi ile öne çıkıyor.

Özsermaye büyümesi en yüksekler Yılın ilk çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre özkaynak büyümesi en yüksek şirket Migros oldu. Şirketin özkaynakları yüzde 817 oranında artış gösterdi. MLP Sağlık’ın ise özkaynak büyümesi yüzde 702,70 oranında gerçekleşti.

PİYASALARIN NABZI

Borsada yatırımcıların radarında hangi hisseler var?

YÜKSELİŞTEKİLER

● MLP Sağlık (#MPARK): 3 gündür sürekli yükseliyor. Bir ayda %10,67 ve bir yılda %312 arttı. ● İzmir Fırça (#IZFAS): 2 gündür sürekli yükseliyor. Bir ayda %39,10 ve bir yılda %286 yükseldi. ● Türk İlaç Serum (#TRILC): 2 gündür sürekli yükseliyor. Son bir yılda yüzde 207 yükseldi. ● Batısöke Çimento (#BSOKE): 2 gündür sürekli yükseliyor. Son bir ayda %31,71 yükseldi. ● Anadolu Efes (#AEFES): 2 gündür yükseliyor. Son bir ayda %8,67 ve bir yılda %227 yükseldi.

DÜŞÜŞTEKİLER

● Adel Kalemcilik (#ADEL): 5 gündür sürekli düşüyor. Son bir ayda %33,97 geriledi. ● Astor Enerji (#ASTOR): 4 gündür sürekli düşüyor. Son bir ayda %9,59 geriledi. ● Alfa Solar Enerji (#ALFAS): 3 gündür sürekli düşüyor. Son bir ayda %22,47 geriledi. ● Atlas Yat. Ort. (#ATLAS): 2 gündür sürekli düşüyor. Son bir ayda %19,52 geriledi. ● Ayen Enerji (#AYEN): 5 gündür sürekli düşüyor. Bir ayda %13,77 geriledi.

NE OLDU?

● Hazine, iki tahville 58 milyar TL borçlandı. ● Japonya’da ifl as eden firma sayısı yüzde 43 arttı. ● OPEC’in petrol üretimi günlük 29 bin varil arttı. ● Intel, İsrail’de 25 milyar dolarlık çip fabrikası projesini durdurdu. ● Bakan Uraloğlu: 5 ayda 82 milyonun üstünde yolcu havayolunu tercih etti.

NE OLACAK?

● TCMB 10:00’da özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu nisan verisini yayımlayacak. ● ABD mayıs ayı tüketici enflasyonu verileri açıklanacak. ABD’de mayıs ayında aylık enflasyonun %0,3’ten %0,1’e gerilemesi, yıllık enflasyonun ise %3,4 ile değişim göstermemesi bekleniyor. ● ECB üyesi Luis Guindos 16:00’da konuşacak. ● Fed faiz kararını 21:00’de açıklayacak.

ZEYNEP'E SOR

STRATEJİK KARAR MI, OPERASYONEL KARAR MI?

Stratejik karar; uzun vadeli bakış açışı, çeşitlendirme, uzun vadeli getiri, piyasa fırsatları. Ayrıntılı araştırma, uzun bekleme süresi, piyasa değişikliklerine duyarlılık.

Operasyonel karar; hızlı getiri, esneklik, kısa vadeli risk yönetimi. Yüksek volatilite riski, sürekli izleme gereksinimi, stratejik hedeflerden sapma olasılığı.

Düşen gelire rağmen kârını arttırmayı başardı. Sattığı otelin gelirini yatırımlarda kullanacak

Europen Endüstri’nin bu denli dalgalı seyretmesini neye yorumluyorsunuz? / Barış Çetin

Barış, Europen Endüstri 2024’ün ilk çeyrek sonuçlarını henüz açıklamadı. 2023 yıl sonu verileriyse şirketin geçtiğimiz yıl zor bir sene geçirmesine rağmen bunun üstesinden geldiğini gösteriyor. Firma, geçtiğimiz yıl gelirlerini %13 düşürdü. Buna karşın yıl sonunda kârını %14 büyüterek 636,1 milyon TL’ye çıkarmasını bildi. Düşen gelire rağmen kârın büyümesinde maliyet ve giderleri kontrol altında tutabilmesi etkili oldu. Buna ilave olarak 129 milyon TL tutarındaki faiz geliri ile 70,7 milyon TL yatırım amaçlı gayrimenkullerin değer artışı yıl sonunda kârı büyüten ana kalemler oldu. Hissenin fiyatı ise geçtiğimiz mart ayında en yüksek 22,20 TL’yi test ettikten sonra geriledi. Nisan ayında 14,10 TL’ye kadar düşen hisse sonrasında yatayda bir seyir izlese de satış baskısı devam ediyor. Şirketle ilgili yakın tarihli önemli gelişme ise bilançosunda yatırım amaçlı gayrimenkuller içerisinde yer alan Eskişehir Tepebaşı’ndaki otelin satışıyla ilgili. Şirket 4 Haziran günü oteli 129.307.600 TL’ye sattı. Söz konusu tutarın mali tablolara yansıması ise altı aylık dönemde gözlenecek. Elde edilen tutar ise devam eden yatırım harcamalarında kullanılacak.

Biri yabancı iki aracı kurum üç aydır satış yapıyor. Satışlar kısa vadede baskının ana nedeni

Bera’nın neden 19 liranın üzerinde kalmayı başaramadığını söyleyebilir misiniz? / Tufan İpek

Tufan, Bera Holding geçtiğimiz aralık ayında hareketlendi. Fiyatı, ayın son haftasında en düşük 10,33 TL seviyesinde bulunurken çıkışla birlikte şubat sonunda en yüksek 21,60 TL’ye kadar yükseldi. Anılan tarihten bu yana da yatayda bir seyir gözlendi. Arada taşmaları olsa da yaklaşık dört aylık süredir 17-21 TL aralığında gidip geldi. Yukarı yönelimlerde 21 TL bölgesinde satıcılar daha belirginleşirken 17 TL bölgesine indiğinde alıcıların hareketlendiği gözleniyor. Mevcut fiyat aralığı alıcı ile satıcı arasında denge bölgesi konumunda bulunsa da şimdilerde satıcılar daha ağır basıyor. Takas verilerine göre hissenin halka açık kısmının % 51,52’si Bizim Menkul Değerler’in, %8,41’i ise Citibank’ın saklamasında bulunuyor. Geride kalan üç ayda her iki kurumdan, satış ağırlıklı işlemler gelirken iki kurumun satışları hisse üzerinde baskıya sebep oluyor. Aynı sürede İş Yatırım ve Vakıf Yatırım satışları karşılayan kurumlar oldu. Firma, henüz ilk çeyrek mali verilerini paylaşmadı. Son açıkladığı 2023 faaliyet döneminde gelirlerini %15 düşürse de yıl sonunda 2,98 milyar TL kâr elde etti. Ancak 5,3 milyar TL geçmiş yıl zararı olan şirketin bu zararlarını kapatması önemli.

YATIRIM FONLARI

Üç kriterde öne çıkan 15 fon

Yılbaşından bu yana %53 getiri

Portföy değeri 2,5 milyar TL’nin üzerinde olan, yılbaşından bu yana yatırımcı sayısı artış gösteren ve risk değeri 6,7 olan yatırım fonları dikkat çekiyor. Bu fonların getirileri yılbaşından bu yana %32,92 ile %70,67 arasında değişti. Bu fonların toplam portföy değeri 60,4 milyar TL oldu. En yüksek yıllık getiri ise İstanbul Portföy Üçüncü Hisse Senedi Fonu’nda (IIH) gerçekleşti. Yılbaşından bu yana en fazla kazandıran fon İş Portföy BIST Banka End.His.Sn. (TL) Fonu (TAU) oldu. Bu fonlar içerisinde portföy büyüklüğü ile en yüksek fon Ak Portföy His. Sen. (TL) Fonu (HSYF) AK3 oldu.

EMEKLİLİK FONLARI

Portföy değeri yüksek emeklilik fonları

Katkı fonları getiride geriden geliyor

Emeklilik fonları, uzun vadeli yatırımcılara hitap ediyor. Ancak portföy değeri yüksek katkı emeklilik fonlarında performanslar diğer fonlara göre daha düşük. Portföy Değeri 10 milyar TL üzerinde, yılbaşından bu yana getirisi yüzde otuzdan fazla, ilk 12 emeklilik fonunun yıllık getirileri yüzde 66,34 ile 166,82 arasında gerçekleşti. Bu fonların toplam portföy değeri 200 milyar TL oldu. En yüksek yıllık getiri ise Anadolu Hayat Em. His. Sen. Fonunda gerçekleşti. (AH5) Bu fonlar içerisinde en yüksek portföy değeri Anadolu Hayat Em. Katkı fonunun (AET) oldu. Yılbaşından bu yana yüzde 32,99 ve son bir yılda yüzde 75,33 getiri sağladı. Bu fon, 22,529 milyon TL portföy değeri ve 1,831,860 yatırımcı sayısıyla dikkat çekiyor. AgeSA Hay. ve Em. Katkı EYF ise son bir yılda yüzde 66,34 getiri sağlarken, portföy değeri 22,232 milyon TL ve yatırımcı sayısı 1,428,429 oldu. Emeklilik fonlarında fon tercihleri önemli. Risk değeri yüksek emeklilik fonları ile yapılacak portföy çeşitlilikleri uzun vadede enflasyondan koruyacaktır.

DÖVİZ PİYASASI

Dolar Endeksinin seyri

Dolar Endeksi yönünü yeniden yukarı doğru çevirdi. Endeks 105,43 seviyesinde bulunuyor. Teknik göstergeler yükselişe işaret ediyor. Doların yününü Fed faiz kararı ve basın toplantısından çıkacak notlar belirleyecek. Fed’in %5,25-%5,50’deki politika faizi bandında değişiklik yapması beklenmiyor. Fed aynı saatte üyelerin medyan faiz beklentilerini de içeren grafiği ayımlayacak. Fed Başkanı Jerome Powell’ın basın toplantısı ve vereceği mesajlar dolar endeksini etkileyecek gelişmeler.

TAHVİL

Trıve Yatırım, TLREF+%6 faizden tahvil ihraç etti

Trıve Yatırım, nitelikli yatırımcılara 10 Haziran 2024 vade başlangıç tarihli tahvil ihraç etti. Toplam tutarı 490.000.000 TL olan tahvilin yıllık faizi TLREF+%6 olarak belirlendi. 365 gün vadeli tahvil, 3 ayda bir kupon ödemeli olacak. Kupon sayısı 4 olan tahvilin her kupona isabet eden faiz oranı ise değişen Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF)’e göre belirlenecek. Tahvilin vadesi ise 10 Haziran 2025 olacak.

10 Haziran 2024 tarihli TLREF %50,23 seviyesinde bulunuyor. Trıve Yatırım’ın çıkardığı tahvilin faiz oranı TLREF oranına ilave %6 olacak. Şirketin önerdiği faiz, piyasa koşullarıyla kıyaslandığında yatırımcısı açısından cazip bir seçenek olarak değerlendirilebilir. Tahvil piyasada TRSISKM62511 ISIN kodu ile işlem görecek.

ŞİRKET PANOSU / Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

OTTO HOLDİNG

Nisan ve mayıs aylarındaki ödemelerle finansal borçlarını azalttı. Kârda ise düşüş sürüyor

Otto Holding, yılın ilk çeyrek mali tablolarında 32.508.071 TL olarak açıkladığı finansal borçlarını, nisan ve mayıs aylarında yaptığı ödemelerle 21.033.000 TL azalttığını duyurdu. Ödemeler sonucunda, şirketin finansal borçlarının 11.475.071 TL’ye düştüğü ifade edildi. Azalan borçluluk neticesinde şirketin finansal yapısının daha da güçlenmesi mümkün olacak. Geçtiğimiz 2023 faaliyet döneminde kârını düşüren Otto Holding, son açıkladığı 2024 ilk çeyrek dönemde de kârdaki düşüşünü sürdürüyor. Firma gelirlerini %396 artırarak 104,22 milyon TL’ye çıkarmasına rağmen ilk çeyrekte dönem sonu net kârını %29 düşürerek 9,8 milyon TL’ye indirdi.

KUZEY BORU

Mısır’da yeni bir şirket kuracak. Bu yolla hem üretimi hem de satışlarını artırmayı hedefliyor

Kuzey Boru, Mısır’da bir şirket kuracak. Uluslararası serbest ticaret anlaşmalarından faydalanarak ihracatını geliştirmek isteyen firma, aynı zamanda üretim faaliyetini ve kapasitesini artırarak alternatif hammadde tedarik ağı oluşturmayı hedefliyor. Kurulacak yeni ortaklıkta %60 hissedar olacak. Firma kalan %40 oranındaki ortaklık için Mısır’da yerleşik potansiyel ortaklarla ön görüşmeler başlatacağını belirtti. Tüm bunlardan ayrı olarak söz konusu iştirak, üretim faaliyetine başlayana kadar yapılacak harcamalar için 500.000 dolar fon ayrılacağı ifade edildi. Şirket bu adımla Afrika Birliği, Arap Birliği, Avrupa ve Amerika ülkeleri ile serbest ticaret anlaşmalarından faydalanmak istiyor.

GARANTİ BANKASI

Yurt dışından finansman temin etti. Aldığı krediyi, dış ticaretin geliştirilmesinde kullanacak

Garanti Bankası, 367 gün vadeli, 240.750.000 dolar ve 178.600.000 euro tutarında iki ayrı dilimden oluşan sendikasyon kredisi anlaşması imzaladı. Toplamda 419,35 milyon dolar değerindeki bu kredi anlaşması, 22 ülkeden 46 finansal kurumun katılımıyla gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen kredi dış ticaretin finansmanı amacıyla kullanılacak. Kredinin maliyeti doları dilimi için SOFR + %2,50, euro dilimi için Euribor + %2,25 olarak belirlendi. Garanti Bankası, uluslararası piyasalardaki konumunu ve elde ettiği kredi olanaklarını değerlendirerek, dış ticaret finansmanında ihracatçı firmaları desteklemeyi hedefliyor.

KOZA ALTIN

Hisselerin geri alımı için ayrılan fon artırıldı. Amaç fiyatların gerçek değerini korumak

Koza Altın, hissesinin fiyatının istikrarlı şekilde gerçek değerine uygun oluşumunu sağlamak ve yatırımcı güvenini korumak amacıyla geri alım fonunu artırma kararı aldı. Karar gereğince paylarının geri alımı için daha önce ayrılan 1.050.000.000 TL fon, 1.650.000.000 TL’ye yükseltildi. Aynı şekilde dolaylı iştirak Koza Madencilik’in paylarında alım satım yapılması amacıyla ayrılan 300 milyon TL fon, 600 milyon TL’ye çıkarıldı. İpek Enerji için de 150 milyon TL olan fon, 350 milyon TL’ye yükseltildi. Mevzuat gereği, bu değişiklikler hakkında TMSF, Genel Kurul yetkisine sahip bulunuyor. Açıklamada TMSF’nin Fon Kurulu’na, konu hakkında bilgi verdiği belirtildi.

ORGE ENERJİ

Metro projesinin elektrik tesisat işlerini aldı. Anlaşma tutarı yıllık cirosunun %26’sı oranında

Orge Enerji, İstanbul’da inşası devam etmekte olan Ümraniye-Ataşehir- Göztepe Metro Projesi’nin Elektrik Tesisat İşleri ihalesini kazandı. İşveren Gülermak Nurol Makyol Metro Yapım Adi Ortaklığı tarafından şirketin kdv hariç 9.475.337 dolar ve 209.772.135 TL’ye teklifinin kabul edildiğini belirtti. Toplam tutar güncel kurdan kdv harç 515.213.414 TL’ye denk geliyor. İşveren ile sözleşme görüşmelerine başlayan Orge Enerji, işi 365 gün içinde tamamlamayı hedefliyor. Şirket son açıkladığı 2023 yıl sonu mali tablolarında 1,98 milyar TL satış geliri elde etmişti. Şirketin aldığı bu ihale bedeli, geçtiğimiz yıl elde edilen satış gelirinin %26’sına denk geliyor.