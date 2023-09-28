Borusan depremzedeleri unutmuyor

Zaman geçtikçe, deprem bölgesinin sorunları da iş dünyasının odağının dışında kalıyor. Oysa, ihtiyaç çok büyük. Milyonlarca insanın yaşamını kökten değiştiren bu afeti unutmamamız ve unutturmamız gerekiyor. Depremzedeleri odağından çıkarmayan Borusan gibi kuruluşların sayısının artmasına ihtiyacımız var.

Borusan Sürdürülebilir Fayda Programı’nın ikinci dönemindeki destek fonunun tümünü deprem bölgesinin meseleleri üzerine çalışanların projelerine ayırdı.

Borusan Holding İnsan, İletişim ve Sürdürülebilirlik Grup Başkanı Nursel Ölmez Ateş kurumun kararını şu cümlelerle özetledi: “6 Şubat tarihinde yaşadığımız felaket ile ülkesine gönül borcu olan her kurum gibi bizler de yönümüzü deprem bölgesine çevirdik ve neler yapabileceğimize odaklandık. Birlikte İyileşiyoruz ana temasını taşıyan programımızın ikinci döneminde deprem bölgesine fayda yaratmayı amaçladık.”

Programın 2. dönem odak alanları arasında, nitelikli eğitim desteği, eşitsizliklerin azaltılması, geçim kaynakları ve iş olanakları yaratma, çevre ve ekoloji başlıkları yer aldı. 25 Temmuzda başvuruları açılan ve 27 Ağustosta başvuruların kapandığı programa, 38 şehirden 142 başvuru geldi.

Projelere kapsamlı destekler veriliyor

Kazanan projelere, 6 ay boyunca ihtiyaçlarına göre tasarlanacak kapasite ve proje geliştirme desteği, etki modeli oluşturma desteği, eğitim ve atölye desteği, mentor ve uzman desteği ve görünürlük desteğinin yanı sıra, proje başına 300 bin TL’ye kadar hibe desteği sunulacak. Bununla birlikte, Borusan’ın ve Impact Hub İstanbul’un iletişim ağlarına dâhil olma fırsatı sağlanacak.

Borusan Sürdürülebilir Fayda Programı’nda desteklenecek 4 proje;

Programın ikinci döneminin jürisinde yer aldığım için, finale kalan projeleri tek tek dinleme fırsatı buldum. Hepsi desteklenmeye değer özenli çalışmalardı. Tüm proje ekiplerini kutluyorum.

Jürimiz, Birleşmiş Milletler (BM) Kadın Birimi Ülke Direktör Yardımısı Zeliha Ünaldı, Yuvam Dünya Kurucusu & Yönetim Kurulu Başkanı Kıvılcım Kocabıyık, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) Türkiye Üreme Sağlığı Program Koordinatörü Gökhan Yıldırım, Sinemasal Kurucusu & Yönetim Kurulu Başkanı Enes Kaya ve Borusan Holding İnsan, İletişim ve Sürdürülebilirlik Grup Başkanı Nursel Ölmez Ateş’ten oluştu. Oybirliğiyle, aşağıdaki dört projenin desteklenmesine karar verildi.

● Ayşe Kaşıkırık’ın Küresel Eşitlik ve Kapsayıcılık Ağı, toplumsal cinsiyet eşitliği odaklı afet yönetimi kategorisinde, kadınlara kapasite güçlendirme desteği sunarak, afet ve kriz dönemlerinin yarattığı olumsuz etkileri, kadın liderliğinde birer fırsata dönüştürebilmeyi ve kadın potansiyelinin ortaya çıkmasını hedefliyor.

● Kevser Özcan’ın Sağlık Hakkı Derneği, sağlık haklarına erişimi kolaylaştırma kategorisinde, afet döneminde ortaya çıkan üreme sağlığı problemlerine yönelik Hatay’da yaşayan kadınları, sağlık problemlerine yönelik bilgilendirmek ve sağlık okuryazarlığı düzeyini artırmak üzere bir elçi mekanizması inşa etmeyi amaçlıyor.

● Seben Ayşe Dayı ve Serim Berke Yarar’ın Erişilebilir Her Şey girişimi, deprem ve yeniden yapılanma sürecinde aktif rol oynayan aktörleri ve karar alıcıları, erişilebilir kentler tasarlama konusunda harekete geçirici, bilinçlendirici, kamuoyu oluşturulacak bir iletişim ve savunuculuk kampanyası yürütülmesine odaklanıyor.

● Uğur Mursaloğlu’nun Çiftçiden Eve adlı dijital platformu, geçim kaynakları ve istihdam yaratma başlığı altında, kurduğu sipariş sistemi aracılığıyla afet bölgesindeki satış yapan üreticilerin ürünlerini, tüketici ile buluşturmayı ve afet bölgesindeki gönüllü aşevlerine veya geçici kentlerde yaşayan insanlara gıda ulaştırarak kırsal kalkınmaya destek olmayı amaçlıyor.

Programın ilk dönemi belgesel haline getirildi

Borusan Sürdürülebilir Fayda Programı’nın ilk dönemini geçtiğimiz haftalarda tamamlayan Borusan, ilk dönem projelerin yer aldığı bir belgesel filmi de çekti. Vedat Atasoy’un yönetmenliğini üstlendiği belgeselde, projelerin ilerleme süreçleri, destek alınan dönemde yapılanlar anlatılırken Borusan’ın toplumsal fayda odaklı yaklaşımını da gözler önüne seriyor. Belgeselin ilk gösterimi 2 Ekim Pazartesi günü saat 20.00’de Digiturk beIN İZ kanalında olacak. Sonrasında ise Borusan Holding’in sosyal medya hesaplarında yayınlanacak.

Yapay zekâ temelli ForestGuard 2.0 James Dyson Ödülü kazandı

2005'ten bu yana girişimci ruha sahip lisans öğrencilerinin, yeni mühendislik ve tasarım mezunlarının, çevre sorunlarından sağlık uygulamalarının iyileştirilmesine kadar küresel bir sorunun üstesinden gelmesine imkân tanıyan James Dyson Ödülü iki yıldır ülkemizi de kapsıyor.

Gerçek problemlere çözüm bulmaya davet eden James Dyson Ödülü, bugüne kadar 390 icada finansal destek sağladı ve geçmiş uluslararası kazananların yüzde 70'inden fazlası icatlarını ticarileştirdi. James Dyson, çevre ve sağlık sorunlarının üstesinden gelmek için daha fazla ezber bozan fikre ihtiyacı olduğunu söylüyor ve gençlerin fark yaratacak güce sahip olduğunu düşünüyor. James Dyson Vakfı tarafından her yıl düzenlenen ve sürdürülebilirlik odaklı bir mühendislik projelerinin yarıştığı süreçte bu yıl Türkiye birincisi "ForestGuard 2.0" oldu. Proje Türkiye’yi uluslararası yarışmada temsil edecek.

Katılımcı ülkelerden seçilen uluslararası kısa liste 18 Ekim’de, uluslararası kazananlar ise 15 Kasım'da açıklanacak.

Yangına ilk anlarda müdahale imkânı sağlıyor

Bu yılın James Dyson Ödülü Türkiye ulusal kazananı "ForestGuard 2.0", bir dünya problemini çözmeye odaklanıyor. Sistem, yapay zekâ entegreli gaz sınıflandırması ile alev aldığında yetkilileri bilgilendirerek yangın yayılmadan müdahale etmelerini sağlıyor.

ForestGuard 2.0 projesi, 2016'da İstanbul Kültür Üniversitesi Mimarlık bölümünden mezun olan, yüksek lisansını ise İstanbul Teknik Üniversitesi'nde Mimari Tasarım Bilgi İşlem üzerine yapmış ve eş zamanlı olarak İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak ders veren Suat Batuhan Esirger tarafından tasarlandı.

ForestGuard, S-Band RF kanalı ile sensör-uydu iletişimini kullanarak ormanlarda bir ağ olarak çalışıyor. Modüller, gaz seviyelerini, sıcaklığı, nemi ve hava basıncını ölçebilen ve ayrıca farklı senaryolar için havayı analiz edebilen hassas, geniş spektrumlu sensörleri bulunuyor.

Özel tasarlanmış kartlar Edge AI (Edge Yapay Zeka) özellikli olup gereksiz çabaları azaltmak için orman yangını dumanını diğer emisyonlardan ayıran ML algoritmaları kullanıyor. Bu sensör modülleri, ağaçların büyümesine izin vermek için esnek kayışlar aracılığıyla ağaç gövdelerine monte edilebiliyor. Herhangi bir acil durum meydana geldiğinde sensör modülleri toplanan verileri GeoStationary uydularına iletiyor, onlar da bu verileri dünyaya ve sunuculara aktarıyor. Sunucuda bir acil durum doğrulanırsa yetkilileri ve itfaiyeyi harekete geçmeleri için bilgilendiriyor ve tepki süresini 15 dakikanın altına indirme fırsatı yakalanıyor.