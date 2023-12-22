Boyner Yayınları’nda yeni dönem

Bazen parlayan, bazen sessizliğe gömülen ama kitap çıkarmaya devam eden Boyner Yayınları’nı yıllardır izliyorum. Dile kolay çeyrek asır geçmiş. Pandemi dönemi ile birlikte kitapları raflarda karşıma çıkmamaya başladı. Oysa, henüz kişisel gelişim ve iş dünyası yayınlarının Türkiye’de ulaşılabilir olmadığı 1990’lı yıllardan başlayarak aralarında “Dünyadaki En Büyük Satıcı”, “Tongue Fu” ve “Alışkanlıkların Gücü” gibi uluslararası çok satan listelerinde yer alan eserlerin de olduğu 70’ten fazla kitabı okurlarla buluşturmuşlardı.

Geçtiğimiz günlerde Boyner Yayınları’ndan gelen davet, bir KİTAP dergisi editörü olarak beni çok heyecanlandırdı. Şöyle deniliyordu:

“Boyner Yayınları, 25. yılında yeni bir döneme başlıyor. İş dünyası, kişisel gelişim ve biyografi kategorilerinde uluslararası çok satan eserleri Türkçeye kazandırmak üzere kolları sıvayan yayınevi, okurun hayatını dönüştürmek hedefiyle 2024’e iddialı bir listeyle giriyor. Küresel iş dünyasından başarı hikâyeleri, kişisel gelişim alanında uzman yazarların tavsiyeleri ve iham veren biyografilerle portföyünü genişleten Boyner Yayınları, e-kitap ve sesli kitap gibi dijital yatırımlarına da hız veriyor.”

Pera Palas’taki toplantıya gittiğimde Boyner Grup İcra Kurulu Üyesi, Strateji ve İş Geliştirme Başkan Yardımcısı Elif Ateşok Şatıroğlu ve göreve bu yıl içinde başlayan Boyner Yayınları Direktörü Zeynep Erkurt Çelik ile tanışma fırsatı buldum. Yıllardır tanıştığım ve yine bu yıl içinde Boyner Grup Kurumsal İletişim Direktörü görevine atanan Selen Tokcan Hacaloğlu ile yeniden karşılaşmak da mutluluk vericiydi.

Toplantı, Elif Hanım’ın grubun yayıncılık faaliyetlerinin öyküsü ve yeni dönem hedefleriyle ilgili verdiği bilgilerle başladı:

“Boyner Grup için hayata değer katma misyonu sadece alışveriş deneyimi ve müşterilerin mutluluğuyla sınırlı değil. Odağımızda tüm toplumsal yaşama fayda sağlamak, sürdürülebilir iyilik modeliyle hayatın her alanına dokunmak var. İşte Boyner Yayınları’nın stratejisinin temelini de bu anlayış oluşturuyor.”

Boyner Yayınları’nın kuruluşunun, grup çalışanlarının eğitimlerine yatırım yapmak amacıyla yönetim, perakendecilik ve kişisel gelişim alanında dünyada en çok satan kitaplarının çevirisiyle başladığını hatırlatan Şatıroğlu, “Çalışanlarımızdan o yıllarda aldığımız geri dönüşler muazzamdı. Gösterdikleri ilgi karşısında hem heyecanlandık hem de bu alandaki boşluğu dolduracak önemli bir iş yaptığımızı fark ettik. Hal böyle olunca sadece çalışanlarımızın değil, tüm toplumun bu kitaplara erişebilmesini amaçladık ve Boyner Yayınları için ilk adımı attık” dedi.

Aynı yıllarda kitapların sadece Beymen’de ve o günkü adıyla Çarşı Mağazaları’nda satışa sunulduğunu belirten Şatıroğlu, şöyle devam etti:

“Bugüne kadar 70 farklı başlıkta kitabımız okuyucularla buluştu. Yayıncılık sektörü zor günlerden geçiyor olsa da bırakın yavaşlamayı, aynı vizyonla yatırımlarımıza hız verme kararı aldık. Geleneksel yayıncılık kapsamındaki çalışmalarımıza ek olarak Boyner Grup vizyonu ve yenilikçi bakış açısıyla hem e-kitap hem de sesli kitap üzerine çalışmalarımız da devam ediyor. Çünkü bu alanı aynı zamanda önemli bir sosyal sorumluluk meselesi olarak görüyoruz. Özellikle geleceğimizi tasarlayan gençler nezdinde kitapların yerini dijital dünyanın aldığı bir dönemde, Boyner Yayıncılık olarak, eğitimin, kişisel gelişimin daha iyi ve daha yaşanabilir bir dünya yaratmak için en önemli unsur olduğunu biliyoruz. Bu doğrultuda Boyner Grup kültüründen aldığımız güç ile kitaplarımız aracılığıyla toplumda pozitif değişiklik yaratma misyonunu üstleniyoruz. Bu amacı edinmemizin temelinde yatan neden ise yayınlarımız aracılığı ile düşünen ve gelişen, aydınlık bir toplumun oluşmasına katkı sağlamak...”

Elif Hanım’ın “yayınlarımız aracılığı ile düşünen ve gelişen, aydınlık bir toplumun oluşmasına katkı sağlamak” cümlesine katılmamak mümkün mü? Hele sektörün zor günler geçirdiği şu günlerde dolar maliyetli kâğıttan mürekkebe birçok kalemin yüzde 300’lere varan fiyat artışı karşısında kitap basmaya devam edebilmek, gerçekten çok önemli ve yayıncılık adına da umut verici.

Hemen bir bilgi vereyim, Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı ISBN Ajansı’nın verdiği bilgilere göre; 2022 yılında toplam 83 bin 653 eser ISBN aldı. Bunların içerisinde 69 bin 211’i basılı kitap, 559’u sesli kitap (çevrimiçi/çevrimdışı) ve 13 bin 623’ü e-kitap (çevrimiçi/çevrimdışı) oldu. Yani her şeye rağmen kitaplar yayınlanmaya devam ediyor. Boyner Yayınları da programlı bir yayıncılıkla sektör içinde yerini koruyor.

Elif Ateşok Şatıroğlu’ndan sonra söz alan Boyner Yayınları Direktörü Zeynep Erkurt Çelik bir kitap tutkunu. Okuma tutkusunu, sevdiği şeyi profesyonel olarak Boyner Yayınları’nda sürdürüyor ve yayınevinin vizyonunu şu sözcüklerle dile getiriyor:

“Ülkemize sunduğumuz her bir kitabın okuyucunun bakış açısını değiştiren, zenginleştiren ve kişisel gelişimin yanı sıra kariyer ve yaşam yolculuğuna katkı sunması en büyük amacımız. Bunu yaparken kitap portföyümüzde; iş dünyası, kişisel gelişim, kültür, bilim ve ekonomi başta olmak üzere farklı alanlarda en çok ilgi gören yazarların eserlerini ön plana çıkarıyoruz. Yeni yayın dönemimizde Biyografi ve Anı kategorisini de portföyümüze ekledik. Bu yeni kategorilerle birlikte iş dünyası ve toplumsal yaşama damgasını vuran, kişisel başarı hikâyesiyle ilham yaratan isimleri okuyucularımızla buluşturmayı hedefliyoruz. Boyner Yayınları olarak önümüzdeki dönemde yayıncılık hayatına kazandırdığımız çeviri eserlerle gençlere, öğrencilere kısacası yediden yetmişe herkese hitap edeceğiz.”

Yayıncılık alanında dijitalleşmenin etkilerini de göz ardı etmediklerini söyleyen Çelik, özellikle dijital dünyada yazan ve okuyan yeni nesil için çalışmalarının devam ettiğini belirtirken “basılı kitap yerine dijital kitaplara artan ilginin farkındayız. Ancak bu ne basılı kitabın sonu ne de dijital kitapların zaferi. Burada iki alanda da yayıncılık dünyasının paralel çalışması gerekiyor. Hem genç neslin hem de yoğun yaşamları olan yetişkinlerin ilgisini çekmek için yenilikçi yollar bulmalıyız. Yeni konseptleri hayata geçirmek ya da bu konseptlere dahil olmak için beklemek artık zaman kaybı” diye konuştu.

Toplantıda Boyner Yayınları’nın 2024 yılı programı da açıklandı. Buna göre altı kitap yayınlanacak:

. Üçüncü Kapı-Alex Banayan: Forbes’un “en iyi kariyer kitaplarından biri” olarak nitelendirdiği Üçüncü Kapı kitabında Banayan, başarının sırrını keşfetmiş kişiler ile karşılaşmalarının perde arkasını açık yüreklilikle anlatıyor.

. LeBron-Jeff Benedict: Kitap, LeBron James’in hayat hikâyesini ele alıyor. Yazarı Jeff Benedict, daha önce Tiger Woods biyografisi ile aylarca New York Times bestseller listesinde kalan, detaylı araştırmaları ile meşhur bir isim.

. Bir Ceo’nun Günlüğü-Steven Bartlett: 400’e yakın TED Talk’u olan, Forbes 30 yaş altı 30 listesinde, aylık 10 milyon dinleyici ile şu andaki en büyük ve en başarılı podcast olan Diary of a CEO’nun’nun sahibi Steven Bartlett’in aynı isimli kitabı.

. Bıçak Sırtında Diyaloglar-Sam Horn: Tongue Fu’nun yazarı Sam Horn’un yeni kitabı Bıçak Sırtında Diyaloglar, her söylediğimize dikkat etmemiz gereken günümüz dünyasında iletişimi bir sanata çevirmenin ve hayatımızı kolaylaştırmanın yöntemlerini anlatıyor.

. Tartışmanın Kazananı Siz Olun-Mehdi Hasan: Mehdi Hasan, New York Times bestseller listesine 7. sıradan giren kitabında sadece nasıl müzakere edeceğinizi değil, nasıl kazanacağınızı detaylı ve net bir yol haritası ile kendi hayatından örneklerle dile getiriyor.

. Süper İletişimciler: Dünyada kurgu dışı kitapların başında gösterilen Alışkanlıkların Gücü kitabının yazarı Pulitzer ödüllü Charles Duhigg’in yeni çalışması.

Kitaplar, peyderpey raflarda yerini alacak.

Boyner Yayınları’na yeni dönemlerinde başarılar diliyor, kitaplarını dört gözle bekliyorum.