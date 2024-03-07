Turizm, gastronomi ve ağırlama sektörleri Antalya’da buluşuyor

Türkiye’yi dünya üzerinde önemli bir turizm, ağırlama ve gastronomi destinasyon markası haline getirmek amacıyla ulusal ve uluslararası paydaşlar arasında köprüler kurmayı hedefleyen Sözen Organizasyon; sektörün ulusal ve uluslararası arenada gelişimini desteklemek, gastronomi turizminin geleceğinin tasarlanmasına katkıda bulunmak ve ülkemizin gastronomi turizminde çekici bir destinasyon haline gelerek markalaşması amacıyla etkinlikler düzenlemeye devam ediyor…

Bu bağlamda gerçekleştirilecek olan Uluslararası Turizm Gastronomisi Yatırımları ve Ağırlama Zirvesi F-Summit “Profit Chain/ Kâr Zinciri” teması ile Antalya’da NEST Congress & Exhibition Center’da 8-9 Mart tarihlerinde yapılacak.

İşletmelerin bel kemiğini oluşturan ve en önemli temel prensiplerinden biri “Profit Chain” yani “Kâr Zinciri”. Kavram, işletmedeki her bir unsurun başarısının bir diğerini nasıl etkilediğini ve kârlılığın tüm işletme süreçlerinde nasıl domino etkisi yarattığını ortaya koyuyor. Bir işletmede çalışanların mutluluğunun, müşterilerin mutluluğunu etkilemede nasıl önemli olduğunu, dolayısı ile işyerinde mutlu olan çalışanların daha iyi ürün veya hizmet ürettiklerini anlatıyor. İyi ürün ve hizmet alan alıcıların, işletmeye tekrar dönerek ürün ve hizmetleri satın alma olasılıkları her zaman daha yüksek. Bu da şirketlerin daha fazla gelir elde etmesine, çalışanlarının ve müşterilerinin daha mutlu olmasına yardımcı oluyor.

Bu yılki F-Summit’te, Profit Chain teması ışığında, çalışanların mutluluğu, müşteri memnuniyeti ve dolayısı ile istikrarlı müşteri kazanımı ve bunun kâr ve satışlardaki büyümeye olan olumlu etkileri üzerine paneller ve söyleşiler gerçekleştirilecek. Turizm, gastronomi ve ağırlama sektörü gibi müşterinin değer yarattığı sektörlerde müşteri memnuniyeti, istikrarlı müşteri ve tüm süreçlerdeki büyümeyi sağlamanın önemini vurgulayan stratejik yaklaşım Profit Chain üzerine değerlendirmelerde bulunulacak. İşletmelerdeki hizmet kârlılık zincirinin; iç hizmet memnuniyeti, hizmet kalitesi ve nihayetinde müşteri sadakati ile ortaya çıkan gelir artışının doğru orantılı büyümeye etkisi konferans ve panellerde ele alınacak.

F-Summit’te ulusal ve uluslararası HoReCa sektörü, turizm ve ağırlama sektörünün yatırımcıları, otel ve restoranların üst düzey yöneticileri, gastronomi profesyonelleri, F&B direktörleri, satın alma müdürleri, şefler, gastronomi yazarları, gastronomi ve turizm endüstrisinin destekçileri, seyahat acenteleri, marin turizmi profesyonelleri ve sektöre değer katan isimler bir araya gelecek.

Turizm, gastronomi ve ağırlama sektörünün profesyonelleri iki gün boyunca birçok farklı oturumda sektörün nabzını tutacaklar. Sektör paydaşlarının buluşacağı etkinliklerde alanında başarılı konuşmacılar, paneller ve söyleşiler ile konuklara sektörel bilgi ve deneyimlerini aktaracaklar.

Konferansın yanı sıra ulusal ve uluslararası firmaların yer alacağı fuar bölümünde firmalar stantlarında workshop’lar, çözüm gösterileri ve tadım deneyimlerine yer verecekler. Organizasyon boyunca ziyaretçiler, ulusal ve uluslararası gıda, içecek, endüstriyel mutfak, turizm, sofra üstü ekipman firmaları ve daha fazlasının ürünlerini sergiledikleri stantları ziyaret edebilecekler.

Etkinlikler kapsamında bu sene benim moderatörlüğü üstlendiğim “Satın Alma Stratejilerinde Kâr Odaklı Yaklaşım: Ürün Kalitesinden Ödün Vermeden Doğru Hizmet Nasıl Olur?” başlıklı panel, 9 Mart Cumartesi (yarın) 14:20 - 14:45 aralığında gerçekleştirilecek. Konuklarım Okan Topçu (Cornelia Resorts Golf & Spa Satın Alma Müdürü), Remzi Özdemir (Akra Hotels Group Satın Alma & Kontrat Müdürü), Tolga Zıplar (Accor Hotels Türkiye Grup Satın Alma & Cost Kontrol Müdürü), Gökhan Önder (JW Marriot Hotel Ankara Satın Alma Müdürü).

F-Summit’te görüşmek üzere…