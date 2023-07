‘Bulut’ta mutfak zinciri kurdu, 25 milyon dolar değerle yatırım çekti

Yıl 1987, Ankara… Hamile kadın doğum yaklaştıkça PTT memuru eşiyle sık sık endişesini paylaşır olmuştu:

- Doktor, “Engelli doğacak” diyerek bebeği aldırmamızı istedi. Ben karşı çıktım. İnşallah bebeğimiz engelli doğmaz.

Derken bebek sağlıklı şekilde dünyaya geldi. Engelli doğmasından endişe edilen Ahmet Orhon, büyüdükçe 176 IQ’lu olduğu saptandı.

Ahmet Orhon, Bilkent Üniversitesi İşletme Fakültesi’ni dereceyle bitirdikten sonra 2009’da McKinsey & Company’de çalışmaya başladı. McKinsey Türkiye, Çin ve Avustralya’da toplam 3 yıl çalıştıktan sonra 2012 yılında Harvard Business School’da (HBS) işletme yüksek lisansına burslu kabul aldı. 2014 yılında bu programı yüksek başarıyla tamamladı. O dönemde Uluslararası Öğrenciler Temsilciliği yaptı.

Harvard sonrası McKinsey’in New York ofisine geçti. HBS’de yazdığı bir makale Suudi Arabistan’da Muhammed bin Salman’la yolunun kesişmesini sağladı. Bir yıl Riyad-Cidde arasında mekik dokudu. Ardından McKinsey’in Dubai ofisine transfer oldu. 6 yıllık görev süresinde özel sektör ve aile şirketlerine odaklandı. EMEA (Avrupa, Ortadoğu ve Afrika) bölgesine geçtiğinde perakende, tüketim, mobilite ve otomotive dönük çalışmalara liderlik etti.

2020 yılında “Associate Partner” (Yardımcı Ortak) iken McKinsey’den ayrıldı, 10 yıllık yurt dışı görevlerin ardından Türkiye’ye döndü:

- 2020’de ilk “bulut mutfak” yatırımı olan “Avane Cloud Kitchens”ı kurdum. Bu konudaki ilk adımlarım pandeminin başlarına denk geldi. Eylül 2020’de de fikir olgunlaştı.

Kuruluş sırasında “Avane Cloud Kitchens”ı şöyle tanımladı:

- 200 metrekareyi geçmeyen tek bir mutfaktan paket hizmeti vererek sanal restoranı müşteriyle buluşturacağız. Avane, ürün geliştirme, satın alma, üretim, mutfak operasyonu, marka ve kanal yönetimi ile pazarlama faaliyetlerini tümüyle yürütecek.

Ahmet Orhon’la Hürriyet’teki eski çalışma arkadaşlarımızdan Hülya Meral’in aracılığıyla buluşup sohbet ettim. Orhon, “Avane Cloud Kitchens”a aldığı yatırımları sıraladı:

İlk turda Global Founders Capital’den 1 milyon dolar yatırım aldık.

İkinci yatırım turuna Finberg liderlik etti. TwoZero Ventures, Logo Ventures, Q Angels de katıldı. Toplam 3.1 milyon dolar yatırım aldık.

Aldığımız yatırım toplamda 5 milyon doları buldu. Şirketimiz kısa sürede 25 milyon dolarlık toplam değere ulaştı.

İstanbul, İzmir, Bursa’da toplam 7, Londra’da da 1 mutfaklarının faaliyette olduğunu bildirdi:

“Bulut mutfak” maliyet avantajı sağlıyor. Ana arterlerde bulunma zorunluluğu olmadığı için kira avantajı sağlıyor. Şu anda 30 dolayında markamız var. Yeni marka oluşturmak bizim için 3 gün sürüyor. Anlık satış analizleriyle tutmayan ürünü hemen kaldırabiliyoruz.

Ürüne göre marka değil, müşteri taleplerini analiz ederek yeni marka tasarladıklarını kaydetti:

- Paket servislerimizi Yemeksepeti, Trendyol Yemek, Getir Yemek’ten gerçekleştiriyoruz.

Markalarını şöyle sıraladı:

- Alle Bowl, Catsoo Curry, Caesar Salad, Çosa, DrumRoll Wraps, Fadelini, Family Meal Family Deal, Fun For Fit, Gurra Tavuk, Jay Jay Fries, Mmaakkaarrnnaa+, Mücver, Mztps Meze, Nane Mantı Evi, Nohudy, Noody, Oh My Chicken!, Red Haag, Rylees Ranch Salad, Seez Beez, SoUp!, The Bowl, Veganista, Veggie Vokkie.

“Metal yakalı”ların, yani robotların, yapay zekanın üretimde devreye girmesi “karanlık fabrikalar” modelini gündeme getirirken, “Avane Cloud Kitchens” da “hayalet mutfak”, “karanlık mutfak” modelinin devreye girmesini sağlamış görünüyor…

Çok kısa sürede 25 milyon dolarlık toplam değerlemeye ulaşması, modelin tuttuğunu ortaya koyuyor…

‘Çorba-salata’yı marka yaptı, ilk fiziki zinciri açtı

AVANE Cloud Kitchens kurucusu Ahmet Orhon, “Bulut”ta tutan bazı markaları fiziki restoran zincirine dönüştürme adımı attıklarını belirtti:

- Bunlardan biri, “çorba-salata”nın kısaltmasından türettiğimiz “Çosa” Online ortamda tutulunca “Gel Al” ve “Gel Otur” konseptine de geçtik.

Bu markanın çıkış noktasını şöyle irdeledi:

- “Bir çorba, bir salata bize yeter” mantığı ile yola çıktık. Self servis sistemi benimsedik.

“Çosa”yla ilgili hedeflerini paylaştı:

- Bu yıl Türkiye’de 15, İngiltere’de 6 noktada “Çosa” restoranına ulaşmayı hedefliyoruz. 2027’de hedefimiz toplam 100 noktaya ulaşmak.

Yurtdışı planlarını da ortaya koydu:

- 2027’de toplam 100 noktada olmayı hedefliyoruz. İskandinav ülkeleri ile Körfez ülkelerine açılmayı planlıyoruz.

Ardından ekledi:

- “Çosa” gibi tutan başka markalarımızı da fiziki restoran zincirine dönüştürmeyi planlıyoruz. Bu yönde bazı adımları da atmaya başladık.

Para yakarak büyümek gibi bir planımız yok

AVANE Cloud Kitchens Kurucusu Ahmet Orhon, kendi start-up’ı ile yola çıkmadan önce 100 dolayında ülke gezdi, Bilkent Üniversitesi İşletme Fakültesi’nde “Strateji ve Liderlik” dersi verdi, Danışma Kurulu’nda görev aldı.

Orhon, mutfakları ve fiziki “Çosa”ları açarken çok yoğun araştırma, inceleme yaptıklarını bildirdi:

- Para yakarak büyüyen bir şirket olmak istemiyoruz.

Her şubeyi ayrı şirket şeklinde kurguladıklarını bildirdi:

- Şu anda bütün operasyonlarımız kârlı şekilde yürüyor.

Uyguladıkları bir başka formüle işaret etti:

- Şubelerimizin hisselerini de pazarlıyoruz. Örneğin, bir şubemizin yüzde 10’unu devredebiliyoruz. 3 şubemizi bu şekilde hisse paylaştırma yöntemiyle verdik. O şubelerde operasyonları yine biz yürütüyoruz. Riskleri de biz üstleniyoruz.

‘Kernel & Roast’u Londra’da denedi, ‘Baklava Home’ ile New Jersey’e uzandı

ÖZAK Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akbalık’ın ev sahipliğinde Ziylan Grubu ve Yenigün İnşaat’la ortak oldukları Büyükyalı’dayız…

Masada Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, Yönetim Kurulu Üyesi Ruşen Çetin, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, Altınbaş Üniversitesi Rektörü Prof. Çağrı Erhan, iş insanları Rona Yırcalı, Ahmet Çalık, İsmet Güral, Aydın Mistaçoğlu, Adnan Ersoy Ulubaş, Faruk Kayar, Bülent Aymen, Selim Bora, Hayri Uğur, Aydın Mistaçoğlu, Mahmut Kösemusul, Ali Rıza Aslan, Hikmet Tanrıverdi, Kemal Güneş, Edip Yenigün, Oğuz Satıcı, Eyüp Akdağ, Haluk Okutur ve Prof. Ali Alp var.

Haluk Okutur, bir ara Bülent Aymen, Kemal Güneş ve Hayri Uğur’a sordu:

- Amerika’ya gidip geliyor musunuz? Yakınlarda seyahatiniz var mı?

Ardından kendisiyle ilgili bilgi verdi:

- Ben ayda bir gidiyorum. New Jersey’de yeni bir işe giriştik.

Simit Sarayı’nın kurucusu Haluk Okutur’dan yeni işi duyunca sordum:

- Hayırdır? New Jersey’deki yeni işin nedir?

Yanıtladı:

- “Baklava Home” adlı bir mekan açtık. Baklavayı Gaziantep’ten Çelebioğlu’ndan alıyoruz. Ayrıca Simit Sarayı’nın ürünlerini de İstanbul’dan götürüyoruz.

Okutur heyecanla yeni işini anlatırken pandemi öncesi Londra’da ilk deneme mağazasını açtığı “Kernel & Roast”la ilgili gelişmeleri merak ettim, anlattı:

- Araya pandemi girdi. Bizim düşündüğümüz konsept Londra’da beklediğimiz ilgiyi görmedi. Bunun üzerine o mağazayı kapattık.

“Baklava Home”a döndü:

- Amerika’da baklava seviliyor. “Baklava Home”u Amerika’da farklı lokasyonlarda açarak zincire dönüştürme planımız var.