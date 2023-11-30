Çakışan fuar takvimleri sektörlere zarar veriyor

Plastik sektörünün Avrasya bölgesinde düzenlenen en büyük, dünyada da her yıl düzenlenen fuarlar arasında Çin’den sonra ikinci fuarı olan Plast Eurasia…

Geçtiğimiz hafta içinde gerçekleştirilen “İstanbul 2023, 32.Uluslararası İstanbul Plastik Endüstrisi Fuarı Plast Eurasia’yı gezme (stantları) olanağını buldum.

Plastik makineleri, makine ekipmanları ve yan sanayi, kalıp, geri dönüşüm, ısı ve kontrol cihazları, otomasyon, soğutma sistemleri, ham madde ve kimyasalları, yarı mamul ürünlerinin sergilendiği Plast Eurasia’ yoğun ilgi olduğunu gözlemledim.

Standında görüştüğüm, Plastik Sanayicileri Derneği (PAGDER) Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Gülsün ile Plast Eurasia’yı değerlendirdik.

Fuara yoğun ilgi olduğunu belirten Gülsün, “Özellikle yakın coğrafyamızda yer alan ülkelerin Plast Eurasia Fuarı’na ilgi gösterdiğini gördük.

Türk plastik sektörünün gelişimine paralel olarak fuara olan ilginin de her geçen yıl arttığını gözlemliyoruz.

Geldiğimiz noktada Plast Eurasia fuarı bölgemizin en önemli plastik fuarı olmasının yanı sıra dünyadaki en önemli fuarlar arasında da yerini almıştır” dedi.

Fuar süresince üye firmaları başta olmak üzere çok sayıda katılımcı firmayı ziyaret etme fırsatı bulduklarını dile getiren Gülsün, “Bu yıl fuar bir rekor kırdı ve açılan iki yeni holle birlikte 1400’ün üzerinde katılımcıya ev sahipliği yaptı.

Biz de fuar süresince başta üyelerimiz olmak üzere katılımcı firmaları ziyaret etme imkânı bulduk. Firmaların genel olarak fuara gösterilen ilgiden memnun olduğunu söyleyebiliriz.

Öte yandan, geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da Plast Eurasia fuarının Antalya’da düzenlenen Growtech Fuarı ile eşzamanlı planlanmış olması da fuarın yerli ziyaretçi sayısının potansiyelini yakalayamamasına sebep olmuştur.

Zira Growtech Fuarı’nda katılımcı olan plastik mamul üreticisi firma sayısı da azımsanmayacak seviyededir.

Bu kapsamda fuar tarihlerinin belirlenmesinde daha hassas davranılması durumunda fuarın ziyaretçi sayısının ve katılımcı sayısının daha yukarı çekilmesi mümkün olacaktır” dedi.

Plast Eurasia fuarının 2 yılda bir yapılması ya da en azından K Fuarı’nın olduğu yıllarda düzenlenmemesi yönünde sektörden yıllardır talep geldiğini ve bu talepleri fuar yönetimine ilettiklerinin altını çizen Selçuk Gülsün, “Malum Plast Eurasia fuarı Kasım ayında düzenleniyor.

K Fuarı’nın olduğu yıllarda bu iki fuarın tarihi birbirine çok yakın oluyor ve Plast Eurasia Fuarı’nın etkinliği azalıyor.

Ayrıca K Fuarı gibi 3 yılda bir düzenlenen fuarlara katılım sağlayanların çok iyi bildiği üzere aradan geçen bu süre zarfında teknolojik sıçramalar yaşanması olasıdır.

Oysa ki her yıl düzenlenen fuarlarda ne yazık ki böyle bir imkân olmuyor ve bu sebeple ziyaretçilerde yeterli beklenti ve heyecan oluşmuyor.

Eminiz ki fuar yönetimi de bu durumu değerlendirecek ve stratejisini ona göre belirleyecektir” dedi.

Rusya-Ukrayna savaşı sebebiyle Batı dünyasının Rusya’ya yönelik yaptırımlar uygulamasının Türkiye ve Rusya arasındaki ticaretin gelişmesine zemin hazırladığını belirten Gülsün, “2022 yılında olduğu gibi 2023 yılında da plastik sektörümüzün ihracatını en hızlı arttırdığı ülke Rusya oldu.

Rus firmalarının temsilcilerinin Avrupa’daki fuarlara katılamıyor oluşu da hem sektörümüz hem Plast Eurasia fuarının gelişimi açısından büyük bir katkı sunuyor.

Lakin bu pazar kazancımızı kalıcı hale getirmek için daha fazla emek sarf etmeli ve finansman darboğazını aşarak yeni yatırımların hayata geçmesini sağlamalıyız” dedi.

Değerli başkan Selçuk Gülsün’nün değerlendirmeleri özetle bunlardan oluşuyordu..