Çelik boru liderliğinde 350 milyon doları buldu, vagon yeni büyüme motoru olacak

İSTANBUL Teknik Üniversitesi (İTÜ) Metalürji Mühendisliğinden 1971 yılında mezun olan Ahmet Kamil Erciyas’ın yolu Berlin’deki (Almanya) staj dönüşü 1972 yılı başlarında o dönemde Sümerbank’ın ortaklığı bulunan Mannesmann Boru ile kesişti:

- O dönemde bir Alman, bir de Türk Genel Müdür vardı. Türk Genel Müdür, “Askerliğini yapmadan işe alamayız” dedi ama Alman Genel Müdüre yönlendirdi. Metalürji mühendisi olan Alman Genel Müdür, “Askerliği 5-6 yıl ertele, gel bize kalite kontrol bölümü kur” dedi.

Türkiye’de metalürji sektöründe ilk kalite kontrol bölümünü Mannesmann’da kuran Ahmet Kamil Erciyas, o dönemde yönetimin işçileri “Türk Metal Sendikası”nı seçmeleri konusunda baskı yapmasına karşı çıktı. DİSK’e bağlı Maden-İş Sendikası yetkiyi aldıktan bir süre sonra grev kararı alındı:

- O dönemde metal sektörünün işveren sendikası olarak yeni kurulmuş bulunan MESS, beni komünist ilan etmişti.

Mannesmann’daki grev-lokavt krizi döneminde Beldesan’ın transfer teklifini kabul etti. Ancak, orada da grev-lokavt gerginliğinin gündeme gelmesi uzun sürmedi. Ahmet Kamil Erciyas’ın aklına kendi işini kurma fikri yerleşti.

Şerif Ünan ve bir arkadaşlarıyla birlikte 3 ortak Kalibre Boru’yu kurdu:

- Şirketi ben yönetecektim. Diğer ortaklar kendi işlerini sürdüreceklerdi. İlk büyük siparişi Bisan’dan bisiklet borusu olarak aldık. Yola koyulduk.

Kalibre Boru’da ortaklar arasında ilk pürüz 1994 krizi sırasında yaşandı. Ahmet Kamil Erciyas, şirketin başından ayrıldı. Diğer iki ortak da kendi aralarında pürüz yaşayınca, Şerif Ünan, Ahmet Kamil Erciyas’ı yeniden işi yönetmeye çağırdı:

- Kalibre’de ortaklığın sürüyor. Gel birlikte işleri toparlayalım.

Ahmet Kamil Erciyas, kısa bir dönüş süreci yaşasa da artık tamamen kendi işini kurmayı kafaya koymuştu. Diğer ortak hisselerini Şerif Ünan’a sattıktan bir süre sonra Ahmet Kamil Erciyas da hisselerini devretti:

- 1980’lerin ikinci yarısına doğru Erciyas Endüstri’yi kurdum. Mannesmann’da iken Şeker Fabrikaları’na özel boru verirdik. O boruyu üretme teklifi götürdüm. Şeker Fabrikaları yönetimi, “İhaleye gir, fiyatın uyarsa olur” yanıtı verdi. İhaleye girdim, boru işini aldım.

Erciyas Holding’in davetiyle iki meslektaşımla birlikte Almanya’nın Düsseldorf kentinde gerçekleşen “Wire & Tube” (Kablo & Boru) Fuarı'na gittim. Kalibre’den Erciyas Holding’e uzanan öyküsünü, Erciyas Çelik Boru’nun fuardaki standında Ahmet Kamil Erciyas’tan dinledim. Büyük oğlu ve Holdingin İcra Kurulu Başkanı Kamil Emre Erciyas’ı işaret etti:

- Kalibre Boru’yu 1978’de ortaklarımla birlikte kurmuştuk. 1980’lerin ikinci yarısının başlarında Erciyas’ı ben kurdum ama büyümeyi tetikleyen Emre oldu. Erciyas Çelik Boru’yu kurduktan sonra çelik boru, spiral boru derken işler gelişti.

Sabancı Üniversitesi Üretim Sistemleri Mühendisliği mezunu olan Emre Erciyas, şirkette 2006’da satış uzmanı olarak işe başladığını belirtti:

- 2007 yılında Berkeley Üniversitesi’nde (ABD) yüksek lisans eğitimine gittim. 2009 yılında döndüm, iş geliştirme biriminde çalıştım. Sonra da genel müdür yardımcılığı görevinde bulundum. Grubumuzun yeni işlere girişi konusuna odaklandım.

Grubun 1989 yılında Erciyas Holding’e dönüştüğünü vurguladı:

- Bisikletten vagona, enerjiye kadar holding bünyesinde 25 şirketimiz faaliyet gösteriyor. Grubumuzun amiral gemisi olarak Erciyas Çelik Boru öne çıkıyor.

Grubun 2023 yılında 2.4 kat büyüdüğünü kaydetti:

- 2023 yılı hasılatımız 350 milyon doları (8.3 milyar lira) buldu.

Ürünleriyle 90’ı aşkın ülkeye uzandıklarına vurgu yaptı:

- 2023 yılında ihracatımız 3 katına çıktı ve 290 milyon dolar olarak gerçekleşti.

TCDD’nin Sivas ve Sakarya’daki vagon bakım tesislerini 2016 yılında devraldıklarının altını çizdi:

- Sivas ve Sakarya’da vagon üretiyoruz ve yüzde 100 ihracata dönük çalışıyoruz. İhracatımız geçen yıl 36 milyon Euro idi. Bu yıl 55-60 milyon Euro’yu bulmasını bekliyoruz.

Erciyas Vagon’u Kayseri Serbest Bölgesi’ne taşımaya hazırlandıklarına vurgu yaptı:

- Yeni yatırımla yıllık 3 bin vagon üretim kapasitesine ulaşmayı hedefliyoruz. Yeni yatırımla vagon sektöründe son teknoloji ile fark yaratacağız.

Erciyas Vagon’la ilgili şu hedefi paylaştı:

- 3-4 yıl sonra Erciyas Vagon’un 400-450 milyon Euro’luk ciroya ulaşmasını bekliyoruz. Vagon işi grubumuzun yeni büyüme alanlarından biri olacak.

Ahmet Kamil Erciyas’ın 1978’de iki ortağı ile Kalibre Boru’da başlayan yolculuğu, kendi soyadını taşıyan şirketleriyle yeni fırsat kapılarını açtı.

Çelik boru, bisiklet, vagon, enerji derken Erciyas Holding’in 3-4 yıl sonra çıtayı iki kat yukarı taşıyabileceği şimdiden görünüyor…

Bisiklet Türkiye’de ‘karne hediyesi’ kaldı Hollanda’ya taşıdı

ERCİYAS Holding İcra Kurulu Başkanı Kamil Emre Erciyas, kuruluş tarihi 1996’ya uzanan Bimaş Bisiklet’i grubun 2000 yılında devraldığını belirtti:

- Bisiklet ülkemizde bir türlü karne hediyesi olmaktan öteye gidemedi. Çinliler de piyasaya girince fabrikayı ve Bimaş’ı satma kararı aldık. İzmir Ticaret Odası’ndan bize Hollanda’dan fason üretim yaptırmak isteyen bir grup yönlendirildi.

Hollanda’yı inceledikten sonra şirketin merkezini Amsterdam’a taşıdıklarını bildirdi:

- Üretim yine İzmir’de devam ediyor. Biz normalde iç pazara bisiklet vermiyorduk. Satış-pazarlama tarafı Hollanda’daki merkezimizde. Beymen ve Doğan Trend’le bağlantı gelişti. Onlara da ürün veriyoruz.

Şirketin merkezini Hollanda’ya taşıdıktan sonra markayı “Bimas”a dönüştürdüklerini kaydetti:

- Bimas, geçen yılı 16-17 milyon Euro ile kapattı. Getir’e Hollanda’daki kargo bisikletlerini biz verdik. Kargo bisikleti satışımız iyi gidiyor. Toplam cironun 30-40 milyon Euro’ya oturmasını bekliyoruz.

Hyperloop projesinde Erciyas da yerini aldı

ERCİYAS Holding İcra Kurulu Başkanı Emre Erciyas, Elon Musk’ın “tüp içinde uçak hızında yolculuğu” hedefleyen “Hyperloop” projesine değindi:

- “Hyperloop” projesinde Erciyas olarak biz de varız. Bu amaçla Erciyas Hyperlppo Teknoloji Sanayi A.Ş.’yi kurduk.

Erciyas Holding yönetim ekibinden Mehmet Örgen kartvizitini uzattı:

- Grubumuzda “Hyperloop” projesiyle ben ilgileniyorum. Bu yılın başında kurduğumuz şirketin genel müdür yardımcısıyım.

Emre Erciyas sürdürdü:

- Dünyada ilk aktif operasyonel “Hyperloop” sisteminin altyapı tedarikçisi ve geliştiricisi olma hedefini benimsedik.

TÜBİTAK ile işbirliği yaptıklarını kaydetti:

- “Hyperloop” konsepti ve teknolojisine yönelik Avrupa ve Kuzey Amerika’da yeni işbirlikleri oluşturmayı, ihracata yönelik kalifikasyonları genişletmeyi planlıyoruz.

Hidrojen borusu üzerinde çalışıyor

ERCİYAS Holding İcra Kurulu Başkanı Emre Erciyas, Erciyas Çelik Boru’nun neler yaptığını şöyle özetledi:

İçme suyu, tarım suyu taşımacılığı, petrol ve doğalgaz taşımacılığı, kazık boru üretimi yapıyoruz.

Kuzey Amerika’nın en büyük LNG Terminali projesinden Avrupa’nın gaz ihtiyacını karşılayan büyük kıtalararası doğalgaz boru hatlarına kadar birçok projede varız.

Afrika Sahra Altı yerleşim bölgelerinin içme ve tarımsal suya erişiminden, ülkelerarası su boru hatlarına kadar en zorlu koşullarda kullanılan, Atlantik’in dev dalgalarına dayanan borular üretiyoruz.

Ayrıca, hidrojen enerjisinin geleceği ve hidrojen borusu geliştirilmesi konusunda gerek enerji şirketleri, gerekse çelik üreticileri ile ortak Ar-Ge projeleri yürütüyoruz.

İki yıl içinde yüksek miktarda hidrojen taşıyabilen boru hatları üretebilmeyi hedefliyoruz.

2023 yılında 43.5 milyon liralık ciroya ulaşan Erciyas Çelik Boru Tasarım Merkezi, büyük çaplı “Hyperloop borusu”nun üretilebilirliğine yönelik 3 yeni projenin Ar-Ge çalışmalarına devam ediyor.

Benimki ‘Zeynep Kamil’den, iki oğlumun adları dedemden

DUSSELDORF’taki “Wire & Tube” Fuarı'ndaki Erciyas Çelik Boru standındaki tanışma faslında ailenin isimleri sıralandı:

Ahmet Kamil Erciyas (Kurucu Başkan)

Kamil Emre Erciyas (İcra Kurulu Başkanı)

Kamil Bilge Erciyas (Hukuk ve Satış Uzmanı)

Ahmet Kamil Erciyas, kendisinin ve iki oğlunun isimlerindeki “Kamil”i şöyle açıkladı:

- Benim “Kamil”, Zeynep Kamil’den. İki oğlumun “Kamil”i dedemin adından geliyor.