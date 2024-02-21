Çin bazukası yeterli mi?

Çin Merkez Bankası (ÇMB) dün beş yıllık kredi faizinde tarihin en büyük indirimini yaptı. Bu faiz, gayrimenkul sektörü için gösterge niteliğindedir. 2023’ün ilk çeyreğinden kaynaklanan baz etkisi nedeniyle, bu çeyrekte büyüme zayıf gelecek. ÇMB üzerindeki ‘‘faiz indirimi’’ baskısı da uzun süredir devam ediyordu.

Çin endeksleri için teknik açıdan sıkıntı, nominal büyüme oranının, reel büyüme oranından düşük olmasıdır. 1998’den beri en uzun süreli deflasyon dönemi yaşanıyor. Nominal büyüme oranı yüzde 4’ün altındayken, reel büyüme oranı yüzde 5 civarında seyrediyor. Şirket kârlarındaki büyümenin nominal olarak açıklanıyor. Şangay Endeksi beş yılın en düşük seviyesindedir.

Mortgage faizindeki indirim, gayrimenkul piyasasını canlandırmaya yetmeyebilir. İndirimden önce faiz zaten çok düşük seviyedeydi. Yönetimin önünde iki seçenek var: Gayrimenkul geliştiricilerini kurtarmak için daha fazla para harcanacak veya bu şirketlerin batmasına izin verilecek. Çin’de önceki yıllarda yetenekli, teknokrat yönetimler vardı. Görevlerinden ayrılanlar oldu. Son dönemde kritik konularda kararsızlık yaşayan bir yapı var.