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Çin’in dönüşü umutlandırdı

Atılım MURAT
Atılım MURAT AYKIRI FİNANS

6 Ocak’ta, Nasıl Bir Ekonomi TV’de, Süheyla Yılmaz ile yaptığımız yayında, 2025 beklentilerini konuştuk. Söz Çin’e geldi. Çin finansal varlıklarının fiyatlarının cazip olduğunu söyledim. DeepSeek gibi şirketlerin çıkmasının bu varlıklara bir ilgi yaratabileceğini belirttim. Zaten bu yayından bir süre önce, Nvidia’nın kıdemli analisti ‘’DeepSeek tüm oyunu değiştirebilir’’ yorumunu yapmıştı.

Hafta başındaki DeepSeek fırtınasının, en çok zarar verdiği ikinci şirket de Nvidia oldu. Nvidia’nın piyasa değeri bir günde 600 milyar dolar eridi. Trump’ın 500 milyar dolarlık veri merkezi yatırımını açıklama planından birkaç saat önce bu haberin yayılması manidardı. Olası makro sonuçları iyi değerlendirmek gerekiyor. Bu sistemleri çalıştırmak için pahalı çipler olmazsa olmaz deniyordu. Mevcut elektrik üretimi bu modelleri destekleme konusunda yetersiz olduğu için yeni kaynaklar yaratılmalı, vurgusu yapılıyordu. Kısacası temel motif; yapay zekânın dezenflasyonist olmasıydı, ancak dezenflasyona ulaşmak için önce çok para ve enerji harcanmalıydı. İşte bu argümanın ikinci ayağı sallanıyor.

Unicorn, decacorn gibi terimleri dilinden düşürmeyen fütüristler, podcast sunanlar, melek yatırımcılar güzel hikâyeler anlatmışlar. ChatGPT ile aynı işi yapan, maliyeti onun yüzde 3’ü olan, ücretsiz bir ürün çıktı. AR-GE yatırımlarımız yetersiz olduğu için geç kaldığımızı düşünüyordum. Bu alanda zekâ ve vizyon sorunu yaşamayan bizim gibi ülkeler için Çin’in dönüşü umutlandırdı.        

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