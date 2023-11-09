Çocukken ‘yüksekten uçan’ hayaller kurdu, 26 yılda 120 milyon doları buldu 

RUS harbi döneminde önce Sivas, sonra Kars’a yerleşen Ahıska Türkü ailenin 11 çocuğundan 5’incisi olarak 1970 yılında Arpaçay’da dünyaya gelen Gökhan Türkeş Öngel, ilkokulu köyünde, orta okul ve liseyi de Erzurum ve Kars’ta bitirdi.

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne girdiğinde eğitimini çalışarak tamamlayacağının bilincindeydi. Emin Cankurtaran’ın kurduğu Cankurtaran Grubu’nun Ankara temsilciliğinde Rowenta markasının pazarlama biriminde çalışmaya başladı. Cankurtaran Grubu’ndaki çalışma dönemi 12 yıl sürdü.

Cankurtaran’da çalışırken Rowenta markası üzerinden bir “sadakat kart” projesine öncülük etti. Daha sonra “Can Kart”a dönüşen kart sahipleri, anlaşmalı restoranlardan, marketlerden, hastanelerden indirimli hizmet almaya başladı. Kart, grubun diğer markalarından da indirim sağlar oldu. Cankurtaran, o yıllarda ilk örneklerden olan “sadakat kart” sistemini bir bankaya sattı.

Gökhan Türkeş Öngel, Ankara’dan İstanbul’a taşındığında ilk dönemlerinde Esenyurt’ta ikamet etti. Rowenta’daki pazarlama bölümü dönemlerinde aklından hep girişimci olmayı geçirdi:

- Bir gün ben de kendi işimi kurup bir şeyler üretebilir miyim?

O günlerde eniştesinin çalıştığı ayakkabı tabanı üreten fabrikaya yolu düştü. Hayalini eniştesiyle de paylaştı:

- Bir gün kendi fabrikamı kuracağım…

Eniştesi sırtını sıvazladı, nasihat etti:

- Yeğenim, çok zeki bir çocuksun ama biraz gerçekleşebilecek hayaller kursan iyi olur. Yoksa çok üzülürsün.

Cankurtaran Grubu’nun yolları Rowenta ile ayrılırken Emin Cankurtaran, Gökhan Türkeş Öngel’e gruptaki başka markalara bakmasını teklif etti. Öngel, müsaade istedi:

- Müsaade ederseniz kendi işimi kurmak istiyorum.

Cankurtaran, kartvizitini uzattı:

- Kendi işini kurduğunda bir sıkıntı yaşarsan beni ara ya da arat…

Öngel, kendi işini kurduğu ilk günlerde Cankurtaran’ın kartviziti ile kendini güvende hissetti:

- Sürekli cebimde taşıdım ama o kartvizite hiç ihtiyaç duymadım. Ancak, benim için hep güvence olarak cebimde durdu.

1997 yılında Royal Ev Aletleri şirketini kurup elektrikli ev aletleri pazarlamasıyla yola çıktı. Kendi mağaza faaliyetlerinde başarıyı yakalayınca biriktirdiği sermaye ile Bağcılar’da bir binanın alt katında ilk üretimine soyundu:

- Elektrikli ısıtıcı (kettle) kalıbı yaptırıp 5-6 kişilik bir kadroyla üretime başladık. Bana “hayal kurarken çok yüksekten uçma, sonra üzülürsün” diyen eniştem de ilk ustabaşımız oldu.

2001 yılına kadar su ısıtıcısı üretimiyle kendini kanıtlamasının ardından ürün portföyünü adım adım genişletti:

- 2009 yılında saç kurutma makinesi, 2010 yılında blender ve mikser üretimini yelpazemize ekledik.

Hakan Güldağ, Şeref Oğuz ve Mete Belovacıklı ile birlikte geçenlerde Gökhan Türkeş Öngel’le buluşup sohbet ettik:

- 2 bin metrekare üretim ve depolama alanı ile başladığımız üretim serüveninde 2 bin 500 metrekarelik ikinci fabrikamızı 2020 yılında Beylikdüzü’nde devreye aldık. Zamanla üretim ve depolama alanlarımız 15 bin metrekareye ulaştı.

Ürün yelpazesinden örnekler sıraladı:

2020 yılında ürünlerimiz arasına dikey şarjlı süpürge girdi. Toz hazneli süpürge, robot süpürge üretimleri devreye girdi. Royal ürün ailesinde elektrikli şofben, saç maşaları, doğrayıcı grubu, rondo, et kıyma makineleri bulunuyor.

Ayrıca tost makineleri, mikser grubu, elektrikli cezve grupları, çay makineleri de ürün yelpazemizde yer alıyor.

Royal Ev Aletleri’nin kendi markası dışında başka markalara da üretim yaptığını belirtti:

- Hem Türkiye’nin hem de uluslararası pazarın güçlü markaları Arçelik, Fakir, Arzum, King, Homend, Baymak, Korkmaz ve Karaca’ya elektrikli ev aletleri ve tüketici elektroniği ürünleri yapıyoruz.

Royal Ev Aletleri’nin 2022 cirosunu paylaştı:

- 2022 yılında Royal Ev Aletleri’nin cirosu 1.8 milyar lirayı buldu. Ürünlerimizin yüzde 65’ini yurt içinde pazarlıyoruz. Yüzde 35’ini ihraç ediyoruz. ABD’den Afrika’ya, Avrupa ülkelerine 90’a yakın ülkeye ihracat yapıyoruz.

5-6 kişiyle çıktıkları üretim yolculuğunda toplam 1600 kişilik istihdama ulaştıklarını kaydetti:

- Royal Şirketler Grubu olarak da ciromuz 120 milyon doları buluyor…

Gökhan Türkeş Öngel, eniştesini dinlemeyip çocukluk yıllarında hayal kurarken yüksekten uçtu, üç fabrika sahibi oldu, toplam ciroda 120 milyon doları yakaladı…

Elektrikli araç üretimine de girdi

ROYAL Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Türkeş Öngel, küçük ev aletleri üretiminden scooter ve mini elektrikli araç üretimine de uzandıklarını bildirdi:

- Elektrikli araç üretimine “Wesun” adlı yeni şirketimiz üzerinden girdik. Wesun, şimdilik “Taffy” ve “Petra” adlı iki ayrı model üretiyor.

Elektrikli araçta prototipin bir adım ötesinde olduklarını belirtti:

- Şimdiye kadar 250 adet elektrikli araç üretip sattık. Alıcılar arasında öğrenciler, gençler ilk sırada yer alıyor.

Elektrikli aracın ilk versiyonunu şöyle anlattı:

- İlk modelimizde öne sadece sürücü binebiliyor. Arka taraf ister yük, ister yolcu için kullanılıyor. Arka koltuğa iki kişi oturabiliyor. 55 kilometre ortalama hız yapabiliyor, menzili 80-100 kilometre dolayında bulunuyor.

Üretimine yeni başlayacakları modele değindi:

- Bu modelin menzili 200 kilometre olacak. Hızı 100’ü, menzili de 200 kilometreyi buluyor. Araçlarımız evde şarj edilebiliyor.

Elektrikli araçta da yelpazeyi genişletmek istediklerini bildirdi:

- Yakın dönemde 4 kişilik elektrikli araç ile 400 kilograma kadar yük taşıyan aracı da düşünüyoruz. Menzili 400 kilometreye, hızı da 140 kilometreye ulaşacak. Yani, standart boyutta elektrikli binek araç üretimine girmiş olacağız.

Cirosunun yüzde 5’ini Ar-Ge’ye ayırıyor

ROYAL Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Türkeş Öngen, küçük ev aletlerinde 6 milyon adetlik yıllık üretim kapasitesine ulaştıklarını bildirdi:

- Bugün dünyanın farklı ülkelerinde ürünlerimiz 50 milyon evde yer alıyor. Müşteri talepleri doğrultusunda ürün geliştirmeleri yapıyoruz.

Ar-Ge ve Ür-Ge’ye önem verdiklerini kaydetti:

- Her yıl ciromuzun yüzde 5’ini Ar-Ge, Ür-Ge ve tasarım çalışmalarına ayırıyoruz.

Birbiriyle konuşabilen küçük ev aletleri konusuna da odaklandıklarını bildirdi:

- Robot süpürgede bu konuda yol aldık. Diğer ürünlerde de bu teknolojiye geçmeyi düşünüyoruz.