Daha paylaşımcı bir sistem inşa etmeliyiz

Kapitalist sistemin bug’ları olduğuna inandıklarını belirten DeBa Ventures Kurucu ortağı Barbaros Özbuğutu, daha paylaşımcı bir sistemin inşa edilmesi gerektiğine inanıyor.

Mevcut sistemde paranın emekten daha çok kazandığını ve bu anlayışın değişmesi gerektiğine dikkat çeken Özbuğutu, “DeBa Ventures bu değişimi hayata geçirmek için karının yüzde 10’unu portföy şirketleri çalışanlarına dağıtacak” diyor.

Barbaros Özbuğutu, Türkiye’de e-ticaret hacmini büyütmek ve finansal hizmetleri demokratikleştirmek amacıyla, 2013 yılında Tahsin Isın ile birlikte kurduğu iyzico’nun 2019 yılındaki 165 milyon dolarlık exit ile Türkiye’nin en başarılı girişim hikayelerinden birinin yaratıcısı oldu.

Barbaros Özbuğutu, bu exit’in ardından DeBa Ventures ile sektöre yatırımcı olarak geri döndüğünü duyurdu. Yeni fonunun da bir anlamda yeni bir girişim olduğunu belirten DeBa Ventures Kurucu Ortağı Barbaros Özbuğutu, “DeBa Ventures’ı kurarken aynı zamanda girişim yatırım dünyasına da yeni bir anlayış getirmek amacındayız. Girişimler için daha fazla kaynağa ve girişimci kökenli fon sayısının artmasına ihtiyaç var. Girişim yolculuğunu bizzat deneyimlemiş biri olarak, onlara sadece birer sayı olarak bakmadığımız, finansal kaynak yaratmanın yanı sıra mental olarak da katkı sağlayacağımız bir yatırım fonu anlayışını dizayn ettik” diyor.

Para, emekten daha çok kazanıyor

DeBa Ventures olarak kapitalist sistemin bug’ları (yazılım hatası) olduğuna inandıklarını belirten Özbuğutu, daha paylaşımcı bir sistemin inşa edilmesi gerektiğine inanıyor. Mevcut sistemde paranın emekten daha çok kazandığını ve bu anlayışın değişmesi gerektiğine dikkat çeken Özbuğutu, “DeBa Ventures bu değişimi hayata geçirmek için karının yüzde 10’unu portföy şirketleri çalışanlarına dağıtacak. Çalışanların kolektif başarı ve büyümeye katkı sağladığına inanıyoruz. Yeni bir standardın ilk adımı olan bu uygulamayla özveri ve sıkı çalışmayı ödüllendirerek karşılıklı fayda sağlayacağımız bir ortaklık yaratmayı arzuluyoruz” yorumunu yapıyor.

Odağında erken dönem fintech ve B2B yatırımlar var

30 milyon dolar fon büyüklüğüne sahip DeBa Ventures’ın ana odağında erken aşama fintech ve B2B teknoloji girişimleri yer alıyor. Fon, Türkiye başta olmak üzere, coğrafya kısıtlaması olmadan gerçek problemler üzerine çalışan yerli ve yabancı girişimlere yatırım yapmayı hedefl iyor. Her ay en az bir yatırım gerçekleştirmeyi hedefleyen DeVa Ventures, fikir aşamasından büyüme aşamasına kadar değişik adımlarda yatırım turlarına dahil olarak, 100 bin ile 500 bin dolar arasında yatırımlarda bulunabilecek. “Kendimize coğrafi bir limit koymadık; dünyanın her yerinde yatırım yapabilir durumdayız” diyen Barbaros Özbuğutu, Türkiye’deki girişim ekosisteminin de kendini çok geliştirdiğine dikkat çekerek, bu sistemi desteklemek, dünya çapında girişimler çıkarmak istediklerini belirtiyor.

Hedef, fintech girişimcilerinin ilk yatırımcılarından ve destekleyicilerinden olmak

DeBa Ventures’ın yatırım anlayışının temelini sadece finansal destek sağlamanın ötesinde, süreci hem exit ve girişimcilik tecrübeleri hem de ekibin uluslararası yatırım tecrübesiyle uçtan uca ele almak oluşturuyor. Barbaros Özbuğutu, “DeBa Ventures olarak hem Türkiye’deki hem de yakın coğ rafl arda kurulan fintech girişimcilerinin ilk yatırımcılarından ve destekleyicilerinden olmak en büyük hedefimiz. Sadece ilk yatırım değil aynı zamanda yatırım yaptığımız girişimlerin exit’e kadarki yolculuklarında onlara destek olmak ve onlarla birlikte bu yolu yürümeyi amaçlıyoruz. Önü müzdeki 4 yılda 25-30 kadar yeni girişime yatırım yapmayı hedefleyen DeBa Ventures’ın en büyük değer önermelerinden birini de, yatırım yaptığımız girişimlerin sonrasında global pazarlara açılması ve yabancı yatırım fonlarına erişebilmesi konusunda verilecek destek oluşturuyor” diyor.