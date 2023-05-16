Deprem bölgesinde teşvik cazibesini hissedemedik gelin 5084’ü örnek alın

KAHRAMANMARAŞ Temsilcimiz Ali Eskalen organize etti, Hakan Güldağ, Şeref Oğuz ve Handan Sema Ceylan’la birlikte deprem sonrası 3’üncü kez, seçimden kısa süre önce kentin yolunu tuttuk.

Günübirlik Kahramanmaraş turumuz MADO’da (Yaşar Dondurma ve Gıda Maddeleri A.Ş.) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kanbur, Yönetim Kurulu Üyeleri Atilla Kanbur ve Erdal Kanbur’la sohbetle başladı.

Mehmet Kanbur, bir yandan depremzedelerin barınma sorununun henüz tam olarak çözülemediğine işaret ederken, diğer taraftan ticaret hayatını hareketlendirecek mekanların oluşturulması gerektiğini şu mesajla vurguladı:

- Kabı olmayanın kazancı olmaz…

Ardından Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nde Başkan Hayrettin Güngör, Tarım ve Orman Bakanı Prof. Vahit Kirişçi ile buluştuk.

Başkan Güngör, enkaz kaldırılmasıyla ilgili şu oranı verdi:

- Depremle yıkılan binaların yüzde 95’inin enkazı kalktı.

Doğup büyüdüğü Kahramanmaraş’tan milletvekili adayı olan (seçildi) Bakan Kirişçi, oranı yükseltti:

- Enkaz kaldırma oranı yüzde 97’yi buldu.

Başkan Güngör, Kahramanmaraş şehir planının revize edileceğini bildirdi:

- Dirençli, düzenli yeni şehirleşme olacak. İmar kısıtlaması, kat kısıtlaması planlanıyor.

Kirişçi, sanayi üretimine işaret etti:

- Şirketler kendi çalışanlarına konteyner kentler kuruyor. OSB’deki fabrikalarda kapasite kullanımı yüzde 35-40’a ulaştı.

Ardından yapılaşmayla ilgili 3 kuralı sıraladı:

· Faylardan uzak dur

· Sıvı zeminden uzak dur

· Tarım alanından uzak dur

Yapılaşmada ovalara doğru yönelişi makul görmediğini kaydetti:

- Yapılaşmada aslolan zemin sağlamlığıdır. Gerekirse orman özelliğini yitirmiş alanlara yönelmek daha doğru olur. Makilik alanlar yapılaşmaya açılabilir.

Şu noktanın altını çizdi:

- “Af” kelimesi lügatten çıkmalı. Ağzımızdan da artık “af” kelimesi çıkmamalı.

Sonra Kahramanmaraş Sanayici ve İşadamları Derneği’nin (KASİAD) merkezinde BaşkanMikail Utlu, Başkan Yardımcısı, Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Başkan Yardımcısı Hikmet Gümüşer, önceki Başkan Ali Arpasatan, KMTSO Meclis Başkan YardımcısıMahmut Arıkan, KASİAD Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Nohutlu, MADO’nun Yönetim Kurulu Üyesi Atilla Kambur ile bir araya geldik.

Mahmut Arıkan, ayakta duran binalarla ilgili incelemeler konusuna değindi:

- 15-20 dakikalık gözlemlerle binaların hasar durumuna karar verildi. Yeniden incelenmesi gerekiyor.

Atilla Kambur araya girdi:

- Dondurma üretiyoruz ama ben inşaat mühendisiyim. Bizim sokağın tamamı ağır hasarlı ilan edildi. Oysa benim gözlemlerime göre bizim yerimiz az hasarlı görünüyor.

Mikail Utlu, sanayi tesislerinin, üretimin son durumuna işaret etti:

- Benim, MADO’nun ve Ali başkanın (Arpasatan) fabrikalarımız hasarlı. OSB’lerde elektrik tüketimi deprem öncesinin 3’te birini aştı.

Yıkılan sanayi tesisleri konusundaki soruları ortaya koydu:

- Yıkılan, ağır hasarlı olan fabrikaların nasıl yeniden yapılacağı konusu henüz belli değil. Bu durumda adım da atılamıyor.

Kahramanmaraş’ın deprem öncesinde teşvik açısından 5’inci bölgede yer aldığını vurguladı:

- Deprem sonrası 6’ncı bölgeye dönüştük. Cazibe merkezi ilan edildik. Ancak, bu teşvikler yeni yapılacak yatırımları kapsıyor. Mevcut yatırımlar için bir destek öngörülmüyor.

Mahmut Arıkan, teşvikte olması gerekenin adını koydu:

- Teşvikte geçmişteki 5084 sayılı yasa benzeri bir uygulamaya ihtiyaç var. O yasa mevcut yatırımlara da örneğin enerji desteği içeriyordu.

Hikmet Gümüşer, ekleme yaptı:

- Kahramanmaraş yatırımda cazibe merkezlerinden biri olarak ilan edildi ama henüz uygulama tebliği ortada yok. Ayrıca, teşvik işçi sayısına göre işletiliyor. Oysa küçük işletmelerin de SGK primi ve enerji desteğine ihtiyacı var.

Kahramanmaraş’taki sandıklardan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yüzde 71.88,Kemal Kılıçdaroğlu’na yüzde 22.20 oy çıktı. Meclis için AK Parti yüzde 47.22, CHP yüzde 16.24, MHP yüzde 16.21, İYİ Parti yüzde 7.09 oy aldı.

Cumhurbaşkanlığı yarışının ikinci tura kaldığı ortamda hükümetten Kahramanmaraş’ın sesine kulak veren olur mu?

Abi Cumhurbaşkanı’na söyleyin, Malatya’daki vekilleri değiştirsin

8 NİSAN 2023… Yunus Akdaş’ın başkanlığını yürüttüğü Malatyalı İş İnsanları Derneği’nin (MİAD) davetiyle bir grup meslektaşımla birlikte Malatya’dayız…

Derviş Peker, Hazreti Akdemir, Burhan Polat, Murat Güler, Gülçin Yıldırım, Ahmet Turan Koçer, Gökhan Kargı, Mehmet Yılmaz, Hakan Odabaşı, Sedat Ay ve Onur Kaya’nın da aralarında yer aldığı MİAD heyetiyle Malatya şehir merkezinde depremde en çok yıkımın yaşandığı bölgede, Teze (Yeni) Cami’nin hemen arkasında çarşıda dolaşıyoruz.

Ağır hasarlı dükkanından kurtarabildiği malları çıkarmaya çalışan bir esnaf yanımıza yaklaştı, biraz dertleştikten sonra beklentisini iletti:

- Abi Cumhurbaşkanımıza söyleyin de Malatya’daki mevcut AK Parti milletvekillerini yeniden aday göstermesin.

Nabız yoklamak amacıyla şu yanıtı verdim:

- AK Parti milletvekillerinden şikayetçisin, neden başka partiye oy vermeyi düşünmüyorsun?

Kararlı şekilde yanıtladı:

- Biz Cumhurbaşkanımızdan memnunuz.

AK Parti, Gümrük ve Ticaret eski Bakanı Bülent Tüfenkci hariç, 3 milletvekilini aday göstermedi, yeni adaylar belirledi.

Depremzede esnafın sözleri Malatya’da sandığa aynen yansıdı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2018’de yüzde 69.23 olan oyunu yüzde 69.39’a yükseltti.

AK Parti’nin Malatya’da 2018 seçimlerinde yüzde 53.2 olan oy oranı 14 Mayıs 2023’te yüzde 45.13’e gerilese de yine 6 milletvekilinin 4’ünü çıkarmayı başardı.

Malatya’da 2018’de yüzde 16.6 olan CHP oyları 14 Mayıs’ta yüzde 21.48’e yükselse de milletvekili sayısı yine 1’de kaldı.

MHP’nin 2018’de yüzde 16.1 olan oy oranı 14 Mayıs’ta yüzde 12.96’ya geriledi ama 1 milletvekilini korumuş oldu. Malatya’da Yeniden Refah Partisi’nin yüzde 9.50 oy alması da dikkat çekti.

Malatya’nın yeni dönem milletvekilleri şöyle:

AK Parti: Bülent Tüfenkci, İhsan Koca, İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, Abdurrahman Babacan.

CHP: Veli Ağbaba.

MHP: Mehmet Celal Fendoğlu.