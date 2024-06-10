Dertlilere kucak açan Ankara derdini kime anlatsın?

Deprem felaketinin ardından Ankara’nın aldığı 1 milyon kişi dolayında kalıcı göç kent sorunlarını daha belirgin hale getirdi.

Bağımsızlık savaşı ve Cumhuriyetin yoktan var ettiği kent olarak, yüzyılı aşkın süredir ülkemizin tüm sorunlarının çözüm veya çözümsüzlük adresidir Başkent Ankara. Dertlilere kucak açan Ankara’da her sıkıntıya çözüm bulunacağı düşünülen bir adres mutlaka vardır.

Ankara marşındaki Aka Gündüz’ün aklımıza, yüreğimize dokunan “Seni görmek ister her bahtı kara. Senden yardım umar her düşen dara…” sözleri bunu çok güzel anlatır. Yönetimin merkezi olduğu için “memur kenti” nitelemesi yapışmıştır üzerine Ankara’nın. Dertlilere ev sahipliği yaptığından olsa gerek kendi derdini bir türlü anlatamaz yurdun dört bir yanından gelmiş bürokratlara, siyasetçilere. Üstelik siyasetin merkezindeki Ankara milletvekillerinin çoğu da Ankaralı değildir. “Mum dibine ışık vermez” atasözünün tam denk geldiği yerdir Ankara.

Büyük bir değişim yaşayan, ticaret ve sanayinin önemli merkezlerinden biri haline gelen Ankara, dünyada ender görülecek şekilde son 15 ayda 1 milyon kişinin kalıcı göçüyle sorunlarını daha derinden yaşar hale geldi.

Karaman’da doğanın GES teşekkürü

Türkiye’de yeşil dönüşüm ve enerji verimliliğine yönelimin en güzel örneklerinden birini yerinde gözlemlemek ve yansıtmak mutluluk veriyor. Türkiye’nin tek çöl niteliği taşıyan arazisinde 20 milyon metrekare alanda kurulu olan Karaman/Karapınar’daki Güneş Enerjisi Santralı (GES) yeşil dönüşümün en önemli örneklerinden birini oluşturuyor. 2024 yılı sonunda tamamlanacak Kalyon Karapınar GES Avrupa’nın en büyük, dünyanın sayılı güneş santralllarından biri olarak BM öncülüğünde 5 Haziran Dünya Çevre günü etkinliğine ev sahipliği yaptı. Kalyon Karapınar GES, 2.600 futbol sahası büyüklüğünde alanda 3,5 milyon adet güneş paneliyle 1.350 MW kurulu güce sahip. Yapımına 2020 yılında başlanan santralın güneş panellerinin tamamı yerli teknolojiyle Ankara’daki Kalyon PV tesislerinde üretiliyor. Kalyon PV elektrik ihtiyacını tamamen yenilenebilir kaynaklarla karşılayarak, “karbon nötr güneş paneli üretimi” gerçekleştiren Türkiye’deki ilk firma olma özelliğine sahip olacak.

Yeşil dönüşümle endemik bitki türü 28’den 1.600’e çıktı

Karapınar’da tamamen tarım dışı kalmış, çölleşmiş ve bu niteliğiyle büyük GES yatırımı için düşünülmüş arazideki yeşil dönüşüm şimdiden inanılmaz boyutlarda. GES kurulmadan önce sadece 28 olarak saptanan bölgede yetişen endemik bitki türü sayısı 3 yılda yaklaşık 1.600’e ulaşmış. Güneş panellerinin gölgesinde yeşeren yerlerde artık binlerce koyun otluyor. Doğa yeşil dönüşümün ödülünü kısa zamanda cömertçe veriyor.

Türkiye BRICS’e üyelik için başvuracak mı?

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın 3-5 Haziran tarihlerindeki Çin ziyareti önemli ikili temaslar yanında, uluslararası kamuoyunun dikkatini çeken gelişmelere de sahne oldu. Fidan’ın ziyaretin ilk günü Pekin’de katıldığı Pekin’de “Çin ve Küreselleşme Merkezi” isimli düşünce kuruluşunda “Değişen Dünya Düzeninde TürkiyeÇin İlişkileri” başlıklı konferansta verdiği mesajın içeriğini aşacak şekilde değerlendirilmesi çok tartışıldı. Fidan’ın konferansın basına açık bölümde AB ile Gümrük Birliği ilişkisinin altını özenle çizerek verdiği BRICS mesajı ile kapalı bölümde bunun devamı niteliğindeki sözleri Çin basını ve ardından Rusya’da farklı şekilde değerlendirildi. Dışişleri kaynaklarından edindiğimiz bilgiye göre Fidan, “AB ile Gümrük Birliği’ne sahip olmakla birlikte BRICS gibi farklı platformlarda çeşitli ortaklarla yeni işbirliği fırsatlarını da araştırıyoruz. Bu itibarla önümüzdeki hafta Rusya’da düzenlenecek BRICS+ Toplantısına katılmayı sabırsızlıkla bekliyorum.” demişti. Bu sözlerden BRICS’e (Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika Cumhuriyeti) üyelik başvurusu niyeti çıkarmak mümkün değildi.

Mehmet Kaya ve ekibine başarılar

Üyesi olmaktan onur duyduğum, başkan olarak görev yaptığım Ekonomi Muhabirleri Derneği’nin (EMD) hafta sonunda yapılan genel kurulunda değişim yaşandı. EKONOMİ gazetesinin deneyimli muhabiri Mehmet Kaya oluşturduğu yönetim ekibiyle seçildi. Çalışma arkadaşımız Mehmet Kaya başkanlığı 12 yıldır bu görevi yürüten Turgay Türker’den devraldı. Ekonomi gazeteciliğinin olgun çağında bu görevi üstlenen arkadaşımızın genel kuruldan aldığı büyük destek önemlidir. EKONOMİ gazetesinde omuz omuza çalışmakta olduğumuz başkan Mehmet Kaya ve EMD organlarına seçilen meslektaşlarımıza başarılar diliyorum.

ATO Yüksek İstişare Konseyi Ankara’nın sorunlarını ele aldı

Geçen hafta Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran’ın çağrısıyla toplanan Yüksek İstişare Kurulu, Başkentin sorunlarına çözümlerin neden geciktiğini, projelerin yavaş ilerlemesinin nedenlerini masaya yatırdı.

“2. Yüzyılda Ankara Vizyonu” gündemiyle yapılan toplantıda kentin potansiyelinin ne kadar büyük olduğu şu verilerle sıralandı:

▶ 21 üniversite, 300 bin öğrenci.

▶ 9 binden fazla sanayi kuruluşu 300 bine yakın istihdam

▶ 13 organize sanayi bölgesi. 13 teknopark.

▶ Dünyadaki ilk 7 savunma sanayi odağından birine sahip.

▶ 180 bine yakın gelir vergisi mükellefi, 115 binden fazla kurumlar vergisi mükellefi.

▶ 84 hastane, 21 bine yakın doktor.

▶ 2023’te sağlık turizmi için gelen 306 bine yakın kişi.

▶ 2024 Şubat itibarıyla Ankara’daki turizm tesislerinde konaklayan 1milyon 689 bin kişi. Ankara’nın acil çözüm bekleyen sorunları

▶ Göç ile hızla artan trafik ve ulaşım sorunu, metro hatlarının yetersizliği.

▶ Ankara’dan yurt dışına direkt uçuşlarda sefer sayılarının ve destinasyonların yetersizliği, hava limanına ulaşım için metro ve raylı sistem bulunmaması.

▶ Akyurt’taki fuar ve kongre merkezi inşaatının bir türlü tamamlanamaması ▶ Lojistik merkezi ve serbest bölge ihtiyacı.

▶ Tamamlanması yılan hikayesine dönen stadyum inşaatı

▶ Yeşil dönüşüm ve kentsel planlama ihtiyacı.