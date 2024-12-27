Devlet çağırırsa gideriz ama bir ayağımız Türkiye’de olur

Adana Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Yücel Bayram, Suriye’de 61 yıllık Baas rejiminin noktalanmasından, Esad’ın ülkeden kaçmasından hemen sonra Oda üyelerinin listesini gözden geçirdi. Adana Ticaret Odası’na kayıtlı Suriyeli şirket sayısının 626 olduğunu gördü.

Bayram, Suriyelilerin kurduğu şirketlerin önde gelenleriyle hemen bağlantı kurdu. 22 şirketin sahip ya da temsilcilerini Adana Ticaret Odası’na davet etti, doğrudan sordu:

- Suriye’den kaçıp ülkemize sığınmanızın ana kaynağı olan Esad rejimi yıkıldı. Ne yapmayı düşünüyorsunuz? Ülkenize dönecek misiniz?

İlk yanıtlar şöyle oldu:

- Devlet çağırırsa gideriz ama bir ayağımız burada, Türkiye’de kalır…

Yücel Bayram, 626 Suriyeli şirketin sektörlere dağılımına baktı:

- Ağırlıklı olarak fırın, pastane gibi küçük işletmeler var.

22 şirketin temsilcileri kafalarındaki soruyu paylaştı:

- Diyelim ki ülkemize döndük. Orada yeniden başımız sıkışırsa Türkiye aynı şekilde bizi kabul eder mi?

Bayram, Suriyeli şirketleri nabzını yoklarken Adanalı şirket sahibi üyelerinden biri aradı:

- Başkanım, bizi şirkette 12 Suriyeli çalışıyor. 6’sı Suriye’ye geri dönüyor. Bu durum bizim açımızdan sıkıntıya yol açacak. Eleman açığı doğacak.

Adana Ticaret Odası Başkanı Bayram, bu görüşme sonrası üye şirketlerin Suriyelilerin geri dönüşünden nasıl etkileneceği konusu üzerinde de durdu:

- Suriyelilerin ülkelerine dönüşü, Adana’daki tekstil ve mobilya sektöründe eleman sıkıntısına yol açacak gibi görünüyor.

Ali Emre Ballı’nın Başkanlığını yürüttüğü Finansal Kurumlar Birliği’nin (FKB) EKONOMİ Gazetesi ve NTV işbirliği ile düzenlediği “Anadolu Buluşmaları” için Hakan Güldağ ile birlikte toplantının gerçekleştiği Adana Ticaret Odası’na gittiğimizde Yönetim Kurulu Başkanı Yücel Bayram, Başkan Yardımcısı Aziz Kaya, Meclis Başkanı İsmail Acı ile sohbet ettik. Sohbete FKB Başkan Yardımcısı Nurcan Taşdelenler de katıldı.

Yücel Bayram, sohbette Suriye’de gerçekleşen rejim değişikliğini değerlendirirken şu soruyu ortaya attı:

- Suriyelilerin gidişine sevinelim mi, üzülelim mi?

Yanıtını da şimdilik kaydıyla şöyle verdi:

- Bilemiyoruz…

Ardından ekledi:

- Adana’da ağırlıklı Suriyelilerin ikamet ettiği 5-6 mahalle var. Adana’daki kayıtlı Suriyeli nüfusu 220 bin. Kayıtlı olmayanlarla birlikte 400 bini buluyor. Gördüğümüz kadarıyla ilk aşamada gidenler arasında kamplarda yaşayanlar çoğunlukta yer alıyor.

Suriye’de 61 yıllık Baas rejiminin sona ermesinin ardından gündeme gelen,“Mülteciler ülkelerine dönecek mi?” sorusunun en gerçekçi yanıtı Adana Ticaret Odası Başkanı Yücel Bayram’la sohbetten çıktı:

Döneriz ama bir ayağımız Türkiye’de olur…

Şevket Usta, coğrafi işaretli Adana Kebabı eğitimleri veriyor

Finansal Kurumlar Birliği’nin (FKB) EKONOMİ Gazetesi ve NTV işbirliği ile gerçekleşen “Anadolu Buluşmaları” için Hakan Güldağ’la birlikte Adana’ya giderken, İstanbul Havalimanı’nda Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın’la karşılaştık.

Hamdi Akın, Hakan Güldağ’la bana tadım görevi verdi:

- İstanbul’da Söğütlüçeşme viyadüğünün altında açmaya hazırlandığımız“Terminal Kadıköy” projesinde Adana’daki Onur Kebap da yer alacak. Hazır Adana’ya gitmişken tadım yapın.

FKB Başkanı Ali Emre Ballı ve Başkan Yardımcısı Nurcan Taşdelenler’le Çukurova Havalimanı’ndan Adana’ya doğru giderken gazetemizin temsilcisi Selçuk Altun’u aradık:

- Tadım görevimiz var. Onur Kebap’a gitmemiz gerekiyor.

Adana Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Yücel Bayram ev sahipliğinde Onur Kebap’a gittik. Bayram, Şevket Usta’yı tanıttı:

- Adana Kebabı, coğrafi işaretli ürünlerimizin başında yer alıyor. Şevket Usta, yılda bir kere odamızın organizasyonuyla “coğrafi işaretli kebap dersi” veriyor. Şevket Usta’nın derslerine yurt dışından gelen kebap ustaları bile oluyor.

Ardından ekledi:

- Şevket Usta, derslerin bitiminde verilen sertifikaya öyle boş yere imza atmaz. Hak edene belgesini verir.

Yeri gelmişken Adana’nın coğrafi işaretli ürünleri üzerinde durdu:

- Adana’nın coğrafi işaretli ürün sayısı şimdilik 19. Ayrıca 3 ürünümüz de coğrafi işareti almak üzere. Yani, 22 olacak.

Coğrafi işaretli ürünlere Adana Ticaret Odası olarak sahip çıktıklarının altını çizdi:

- Türkiye’nin her yerinde coğrafi işaret konusunda denetimler yapıyoruz.

Liman kavgasını bırakalım, birlikte ‘Çukurova’ olalım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçen Temmuz ayı ortasında Yumurtalık Gölovası’nda hayata geçirilecek “Adana Doğu Akdeniz Konteyner Limanı” tahsisini onaylayınca Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer itiraz yönünde ses yükseltti:

- Limanın Mersin’e yapılması için her türlü mücadeleyi vereceğiz…

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Sefa Çakır, Mersin Ticaret Borsası Başkanı Abdullah Özdemir, Vahap Seçer’le benzer mesajlar vermekte gecikmedi.

Adana Ticaret Odası Başkanı Yücel Bayram, MTSO Başkanı Hakan Sefa Çakır’ı aradı:

- Başkan, liman konusunda kavgacı tutum içine girmeyelim. Çukurova Havalimanı’nın faaliyete geçmesini fırsata çevirelim. Hep birlikte“Çukurova” olmaya gayret edelim.

Yücel Bayram, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’la da konuştu:

- Başkanım, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı sayın Vahap Seçer’le bir konuşsanız, “Adana Doğu Akdeniz Konteyner Limanı” tahsisine fazla tepki göstermese iyi olur. Adana ve Mersin kol kola girelim, bundan sonra“Çukurova” için ortak çalışalım.

Yücel Bayram, “Hep birlikte Çukurova olalım” fikrini Finansal Kurumlar Birliği’nin (FKB) “Anadolu Buluşmaları” için Adana Ticaret Odası’na gittiğimizde bizimle de paylaşıp, ekledi:

- Mersin’den Adana’ya her gün 17 bin kişi çalışmaya geliyor. İki il iç içe geçmiş durumda. En doğrusu kol kola girip, birlikte hareket etmek, bölgesel kalkınma yolunda çaba harcamak.

Çukurova Havalimanı, Adana ile Mersin arasında Yücel Bayram’ın dile getirdiği gibi“birlikte kalkınalım” bağlarını güçlendirmeye vesile olur mu?

Sera OSB’ye 10 milyar liralık yatırım yapılacak

Adana Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Yücel Bayram, kentteki organize sanayi bölgeleriyle ilgili son durumu şöyle özetledi:

Yumurtalık Serbest Bölgesi, Kimya Vadisi, Enerji Vadisi onaylandı. Bunlar çok büyük projeler. Yerleri, yatırım yapacak firmaları belli.

Ceyhan OSB’de satışlar başladı, Adana OSB’de genişleme devam ediyor. Türkiye’nin en modern OSB’lerinden biri olma yolunda ilerliyor.

Sera OSB’miz onaylandı. Altyapı ihalesi yapıldı. Altyapı ihalesi 600 milyon lira muhammen bedelle başladı, 1.1 milyar liraya sonuçlandı.

Sera OSB’de 47 parsel var. Hepsi sahiplerini buldu gibi. 10 milyar liralık bir yatırım olabileceğini tahmin ediyoruz. 4 bin 200 dönümlük Sera OSB’de ilk yatırımlar 2025 yılı ortasında başlar.

Sera OSB’de yatırımcıların bir yıl içinde seralarını kurma zorunluluğu söz konusu. Burada topraksız tarım yapılacak. Her 50 dönüm için 100 milyon liralık kredi desteği de sağlanacak.

Adana’daki iş dünyası örgütleri olarak hedeflerini paylaştı:

- Sanayi Odamız, Ticaret Borsamız, OSB’miz, esnaf odamız hep birlikte çalışıyoruz. Adana geçmişte ekonomik açıdan Türkiye’nin 4’üncü büyük kenti idi. Yine 4’üncü sıraya yükselmek için çalışıyoruz. Adana’nın bu konuda önünü açık görüyorum.