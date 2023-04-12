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Dezenflasyon ortamında altın

Atılım MURAT
Atılım MURAT AYKIRI FİNANS

Altın, bu yılın gözde yatırım aracı. Enflasyondan koruduğu düşünülüyor. Jeopolitik riskler ilgiyi artırıyor. Doların son aylardaki zayıflığı da destekliyor. Aralık 2022’de ‘‘Altın için Aralık-Şubat dönemi iyidir’’ yazdım. Dönemsellik de etkisini gösterdi.

Altının ons fiyatı Ağustos 2020’de 2,072 doları gördü. Sonrasında dünyada enflasyon kırk yılın zirvesine çıktı. Bugün altın fiyatı 2,000 dolar civarında. Eğitim hayatım ‘‘Enflasyon ortamında altın alınır’’ ezberiyle geçti. Akademik çalışmalarımda, dezenflasyon hatta deflasyon dönemlerinde de altın fiyatının yükseldiğini gördüm. Altın fiyatı üzerinde faizler oldukça belirleyici oluyor.

Fed, 1970’lerde yaşanan ücret artışı-fiyat yükselişi sarmalının tekrarlanmasından korkuyor. Bu neredeyse olanaksızdır. Bugün ABD’de enflasyondan ziyade, kredi ve borç dezenflasyonu riski vardır.
Fed faizi bu yıl yüksek tutacağının sinyalini veriyor. Amerikan ekonomisi yumuşak iniş yaparsa faiz yavaşça, sert iniş yaparsa faiz hızla yüzde 3’e düşebilir. Sert iniş olasılığının arttığını düşünüyorum. Öyle veya böyle faiz düşecek. Faizlerin düşeceği iklim altın fiyatını destekler.

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