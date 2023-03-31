Dilek Sabancı’nın Viyana’da coşkuyla alkışlanması gurur verdi  

AVUSTURYA’nın başkenti Viyana’da Radyo KulturHaus’dayız... Viyana merkezli “SHEconomy” Dergisinin “Minerva Ödülü 2023” törenini izliyoruz.

Finanstan teknolojiye, sosyal girişimciliğe kadar farklı alanlarda başarılı kadınlar ödül için kürsüye çıktı. Sıra son ödüle geldi:

Yaşam Boyu Başarı Ödülü…

Törenin sunucusu “SHEconomy” dergisinin bu ödülü ilk kez bu yıl gündeme getirdiğini belirtip, ismi açıkladı:

Dilek Sabancı…

Önce Avusturya’da Ekonomi Bakanlığı ile Gençlik, Aile ve Kadın İşlerinden Sorumlu Bakanlık görevlerinde bulunmuş Maria Rauch-Kallat kürsüye çıktı, Dilek Sabancı’yı anlattı:

Dilek Sabancı, Sakıp ve Türkan Sabancı’nın ilk çocuğu olarak 1964 yılında Adana’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Türkiye’de tamamlayıp Ascot’taki Heathfield School ve International School of Geneva’ya devam etti. Reinhardt Üniversitesi’nde sanat tarihi ve psikoloji okudu.

Boston’da Fischer Junior College, Massachusetts’de turizm ve pazarlama, Chicago ve New York Üniversitelerinde uluslararası kişisel gelişim eğitim programlarına katıldı.

Dilek Sabancı’nın 25 yaşında Vista Turizm ve Seyahat A.Ş.’yi kurduğunu belirtti:

- Halen Vista’nın Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürütüyor. Aynı zamanda Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti üyesidir.

Dilek Sabancı’nın hayırseverlik ve sosyal sorumluluk yönüne işaret etti:

- Özellikle fiziksel engelli çocukların ve genç yetişkinlerin desteklenmesine odaklanıyor. Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı’nın İkinci Başkanı ve Türkiye Özel Sporcular Derneği Onursal Başkanıdır. Başarılı öğrencilere, öğretmenlere ve sporculara kendi adına ödüller veriyor.

Sabancı Vakfı ve Sabancı Ailesi’nin sosyal sorumluluk çalışmalarından örnekler verdi:

Sabancı Ailesi, Kadın ve Kız Çocuklarının İnsan Haklarının Korunması ve Geliştirilmesi Vakfı, BM ile işbirliği içinde fırsat eşitliğine yönelik bölgesel girişimlerde bulunuyor. Sabancı Vakfı, son 13 yılda 164 projeyi destekleyerek 700 bin kişiyi kucakladı.

Ayrıca, kız çocuklarının eğitim sistemindeki dezavantajlarına karşı koymayı amaçlayan “Mor Sertifika Programı” hayata geçirildi.

Bu çalışmalarla Dilek Sabancı’nın çok sayıda ödül aldığını aktarıp, birinin altını özellikle çizdi:

- 2002 yılında Özel Olimpiyatlara verdiği destek ve katkılarından dolayı Özel Olimpiyatlar Washington Başkanı Eunive Kennedy-Shriver’den “Özel Ödül” aldı.

Maria Rauch-Kallat’ın sunumunun ardından eğitimini ve meslekteki ilk çıkışını Viyana’da yapan, başkentte iki butiği bulunan modacımız Atıl Kutoğlu, Dilek Sabancı’nın koluna girip yoğun alkış eşliğinde sahneye çıkardı. Sabancı’ya ödülünü Avusturya Başbakanı Karl Nehammer’in eşi Kathi Nehammer verdi.

Türkiye’nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun, sosyal medyadaki paylaşımında ödül anını şöyle anlattı:

- Sayın Dilek Sabancı, başarılı bir iş kadını olarak sosyal faaliyetleriyle çok önemli bir örnek teşkil ettiğinden uluslararası alanda “Altın Minerva”yı almaya hak kazandı. Dilek Hanım’ın coşkuyla alkışlanmasını gururla izledim. Ülkemiz için çok değerli bir etkinlik oldu.

Dilek Sabancı, ödülü alırken babası Sakıp Sabancı’ya atıfta bulundu:

- Babam, kendisi için önemli olan şeyleri üç kez tekrar ederdi. Hiç şüphem yok ki şu anda bulunduğu yerden beni izliyor ve “Bravo, Bravo, Bravo benim güzel kızım” diyor…

Atıl Kutoğlu, Viyana’da ülkenin önde gelen isimlerini giydiren modacı olmakla kalmadı, Başbakanlar, bakanlar nezdinde Türkiye lobisini yürütmeyi de ihmal etmedi. Dilek Sabancı’nın ödüle uzanmasında bu lobi gücünün de katkısı oldu.

Sonuçta Büyükelçi Ozan Ceyhun’un dediği gibi ödül, “Türkiye için çok değerli bir etkinliği” beraberinde getirdi…

Dedemin ve babamın yolundan yürüyorum

VİSTA Turizm Yönetim Kurulu Başkanı, Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi, Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı Başkanı Dilek Sabancı, “SHEconomy” Dergisinin “Yaşam Boyu Onur Ödülü”nü alırken söze şöyle girdi:

- Bu ödülle babam Sakıp Sabancı, babaannem Sadıka Sabancı ve dedem Hacı Ömer Sabancı’nın hayırseverlik konusundaki emekleri de onurlandırılıyor.

Sosyal sorumluluk ve hayırseverlik konusunda babasının, dedesinin yolunda yürüdüğünü belirtti:

- Onlar bana çok iyi birer örnek oldu, topluma karşı sorumluluğumuzun olduğunu öğretti. Sayısız program ve girişimlerimizle bu sorumluluğu yerine getirmeye çalışıyoruz.

Odaklandıkları alanları şöyle tanımladı:

- Özellikle daha fazla eğitim alanı sağlamak, hem kadınlar, hem de çocuklar için daha iyi bir gelecek yaratma mücadelesi benim en çok üzerinde çalıştığım alanlar.

Ödülü almaktan gurur duymakla birlikte hüzünlü olduğunu kaydetti:

- Ülkem muhtemelen son birkaç yüzyılın en büyük deprem felaketini yaşadı. 50 bini aşkın insanımız hayatını kaybetti.

Dünyanın dört bir yanından arama kurtarma ekiplerinin Türkiye’nin yardımına koştuğunu anımsattı:

- Avusturyalı arama kurtarma ekipleri de günlerce enkaz altındaki insanların hayatta kalmaları için yardım etti. Bu zorlu günlerde yanımızda olan Avusturya hükümetine, halkına, arama kurtarma ekibinin her üyesine teşekkürlerimi sunuyorum.

Babası Sakıp Sabancı’nın kardeşleriyle birlikte Türkiye’nin en büyük gruplarından birini kurmak için var gücüyle çalıştığını anlatıp ekledi:

- Babam halk tarafından da çok sevilen bir isimdi. Alçakgönüllü ve hayırsever kişiliği ile onun bir “halk kahramanı” olduğunu söylesem abartmış olmam.

Avusturya-Türkiye ilişkileri son 15 yılın en iyi döneminde

SHECONOMY’nin “Minerva Ödülleri” törenine eşi Azize Ceyhun’la birlikte katılan Türkiye’nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun’a Avusturya-Türkiye ilişkilerini sordum, şu yanıtı verdi:

- Avusturya ile ilişkilerimizde çok sıkıntılı dönemler oldu. Şimdi ilişkilerimizde son 15 yılın en iyi dönemi yaşanıyor.

Kendi görev süresini de örnek gösterdi:

- Son 15 yıllık dönemde büyükelçilerimiz Viyana’da ortalama 1.5 yıl görev yapmışlar. Biliyorsunuz büyükelçimizin geri çağrıldığı dönemler de yaşandı. Ben 3 yılı tamamlamak üzereyim.

İlişkilerdeki iyileşmede kendisinin payının olduğunu kaydetti:

- Avusturya ile ilişkilerimizin iyi olması yolunda yaptığımız çalışmalar olumlu sonuç veriyor.