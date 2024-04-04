Diyarbakır turizm fuarına hazırlanıyor   

Diyarbakır Valiliği ev sahipliğinde, TÜRSAB ve Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası desteği ile Diyarbakır Fuarcılık ve Ticaret AŞ tarafından organize edilen bu yıl Mersin’in onur konuğu olacağı 2. Mezopotamya Turizm ve Gastronomi Fuarı, 18-21 Nisan 2024 tarihleri arasında Diyarbakır Mezopotamya Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

1. Mezopotamya Gastronomi ve Turizm Fuarı 2022 yılında gerçekleştirilmişti. 2023 yılında 6 Şubat’ta yaşanan deprem felaketi nedeni ile bu organizasyon yapılamadı.

2022 yılında gerçekleştirilen 1. Mezopotamya Gastronomi ve Turizm Fuarı’nda katılımcı sayısı 127 idi. Bunlardan 10 tanesi yabancı katılımcı idi. 33 kent ve ilçe organizasyona dahil olmuştu. Katılımcılar arasında iki tanede yabancı ülke vardı. Ziyaretçi olarak ise 12 ülkeden konuklar gelmişti. Toplam ziyaretçi sayısı ise 17 bin civarındaydı.

2022’de yapılan fuar kısmen de olsa yaşanan pandeminin etkisinde kalmıştı. Ancak bu yıl fuarın verimli geçmemesi için önünde bir engel yok. Ayrıca fuar sadece Diyarbakır için değil tüm GAP bölgesi için çok önemli. Yine Doğu Anadolu illerinin bazıları için de aynı öneme sahip olmalı. GAP illerinden Mardin, Batman, Şanlıurfa, Adıyaman, Siirt, Kahramanmaraş, Şırnak, Doğu illerinden ise Hakkari, Tunceli, Muş, Bitlis ve Van gibi iller bu organizasyondan önemli faydalar sağlayacaklardır. Çünkü bu coğrafyalar turistik değerlerinin yanı sıra kültürel ve gastronomik farklılıklarıyla da ön plana çıkıyorlar. Kaldı ki katılımcılar ve ziyaretçiler arasında yabancı ülkelerin de olması organizasyona ayrı bir cazibe katıyor. Özellikle Kuzey Irak ile yapılan temaslar ve davetler neticesinde bu bölgeden yoğun ilgi bekleniyor.

Hem ziyaretçi sayısı ile hem de katılımcı sayısı ile 2. Mezopotamya Turizm ve Gastronomi Fuarı’nın bu yıl çok yoğun ilgi göreceği aşikar. Bunu sadece Diyarbakır özelinde değerlendirmemek gerek. Çünkü bölgemizin tamamının turizm konusunda bugüne kadar yeterince aktif olamadığı veya var olan potansiyelini yeterince açığa çıkaramadığı gerçeği var. Ayrıca deprem illerinden Kahramanmaraş, Hatay ve Adıyaman’ ın da fuarda ağırlanıp konuk edilecek olması önemli...