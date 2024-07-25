TÜRKONFED, 20. yıl zirvesini Diyarbakır’da yaparsa…

Doğu Güneydoğu Sanayici ve İş İnsanları Dernekleri Federasyonu (DOGÜNSİFED) Yönetim Kurulu Başkanı ve iş insanı Devrim Türk’ün daveti ile Türk İş Dünyası Konfederasyonu’nun (TÜRKONFED) Temmuz ayı Yönetim Kurulu toplantısını gerçekleştireceği Bingöl’deki Sütaş tesislerine gittik. Son derece keyifli bir yolculuk oldu. Kısa seyahatimizde Devrim Başkanla faaliyet gösterdiği madencilik sektörü üzerine de sohbet etme fırsatı bulduk.

TÜRKONFED Başkan Yardımcısı ve Sütaş Yönetim Kurulu Başkan Vekili Serpil Veral’in ev sahipliğinde TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Sönmez ve yönetim kurulu üyeleri ile birlikte keyifli ve farklı bir gün geçirdik.

Sütaş’ın Bingöl kampüsü, bu alanda söz sahibi gelişmiş ülkeler seviyesinde, hatta pek çoğundan daha yüksek standartlara sahip bir yatırım. Yeni nesil teknoloji ile donatılmış tesis, yem bitkisi üretiminden, sözleşmeli besiciliğe uzanan yapısıyla yöre halkı ile kucaklaşıyor. Zaten tesisin büyük bölümünde yöre insanı istihdam ediliyor. Göğsümüz kabardı. 3 bin 200 dönümlük kampüs içerisinde süt ve süt işleme tesisi, yem tesisi, enerji ve gübre tesisi ile hayvan çiftlikleri bulunuyor. Tesisin en güzel tarafı ise sıfır atık belgesine sahip olması.

TÜRKONFED Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerine de bölgeye gösterdikleri duyarlılık ve farkındalıktan dolayı teşekkür ediyorum. Geçtiğimiz ay İstanbul Sanayi Odası (İSO) Başkanı Erdal Bahçıvan ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Şırnak ve Hakkari’ye ziyarette bulunmuşlardı. Bu ziyaret bölge iş dünyasında çok olumlu karşılanmış ve Diyarbakır Organize Sanayi ve İş İnsanları Derneği (DOSİ- AD) Başkanı Mehmet Ali Sağır ve bazı STK’lar açıklamalarda bulunarak ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirmişlerdi. İSO ve TÜRKONFED gibi kurum ve STK’ların bölgeye ziyaretlerinin devam etmesinin hem bölge hem de ülke kalkınmasına ciddi artıları olacaktır. Bu nedenle böylesi kurum ve STK’ların konuya daha duyarlılık göstereceklerinden hiç şüphem yok.

Bingöl ziyaretimizde şahit olduğum konuşmalarda TÜRKONFED’in 20’nci yılını kutlayacağı bir zirve planladığını öğrendim. Böyle bir zirvenin bölgemizde gerçekleştirilmesi elbette çok güzel olacaktır. Devrim Başkanın da görüşünü alarak bu zirveye ev sahipliği yapıp yapamayacağımızı sordum. Kendisi zaten bunun için görüşmeler yaptığını ve bu işe gönülden talip olduklarını söyledi. TÜRKONFED Başkanı Süleyman Sönmez ve yönetim kurulu üyelerine buradan sesimizi duyurup 20. yıl zirvesinin Diyarbakır’da yapılması yönündeki talebimizi bir kez daha iletelim. Bu vesile ile Diyarbakır iş camiasının da TÜRKONFED’in bilgi ve tecrübelerinden istifade etmelerine katkı sunalım.