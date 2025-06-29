SANTEK ile sanayideki beklentilerimiz gündeme geldi

Mahir Solmaz/Diyarbakır

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Geçtiğimiz hafta Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan'nın katılımı ile Sanayicilerle İstişare Toplantısı (SANTEK) gerçekleştirildi.

Diyarbakır iş dünyası temsilcileri ve Vali Murat Zorluoğlu yaptıkları konuşmalarda Diyarbakır sanayisinin mevcut durumu hakkında bilgiler verdiler ve doğal olarak beklenti ve taleplerini dile getirdiler.

Ben de bu beklentileri daha detaylı bir şekilde ele almak istedim. Öncelikle Vali Murat Zorluoğlu'nun dikkat çektiği başlıklardan başlamak istiyorum. Vali Zorluoğlu, kentin sanayi alt yapılarının güçlendirilmesine ayrı bir önem verdiklerini ve son 1 yılda çok önemli adımlar atıldığını ifade etti.

Zorluoğlu'nun konuşmasından yola çıkarak, Diyarbakır OSB'nin 1. ve 2. etabında yaşanan elektrik sorununa Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Diyarbakır'a özel bir çalışma yaparak kaynak üretmiş, bu sayede bu etaplarda uzun yıllardır yaşanan elektrik sorunu yakın zamanda sona erecek.

5 etapla ilgili ön proje çalışmaların neredeyse tamamlanmış detay proje çalışmaları devam ediyor. Kısa süre içerisinde onlarında tamamlanması durumunda ihalesi yapılacak ve 5. etapta kısa süre içerisinde yatırımcıların hizmetine açılacak. 6. etapla ilgili çalıştıklarını ifade eden Vali Murat Zorluoğlu, bu etapla ilgili çok uzak olmayan bir gelecekte iyi bir mesafe katedip orayı da şehrin sanayicilerine ve sanayisine hazırlamış olacaklarını söyledi.

Şanlıurfa Karayolu üzerinde bulunan Karacadağ OSB'de ise çok hızlı bir ilerleme var. Şu anda alt yapının yüzde 90'lara yakın tamamlanmış. Bir taraftanda tahsisler yapılıyor. 134 parselin ve 85 tanesinin tahsis işlemi gerçekleştirilmiş. 30'un üzerinde firmanın fiilen inşaat devam ediyor.

Yıl sonuna kadar tahsis yapılan tüm firmaların inşaatlara başlanılması öngörülüyor. Ve ayrıca kendi fikrim yatırım yeri tahsisi için çok talep olması kenti moral ve motivasyonunu yükseltiyor.

Vali Murat Zorluoğlu Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından iki beklentisini SANTEK toplantısında gündeme getiridi. Çevre hassasiyetleri nedeni ile atık su arıtma tesisinin bir an önce ihaleye çıkarılmasını, Karacadağ OSB'nin kurulum yerinin sanayi alp yapılarının kurulması konusunda değerlendirilmesi. Çünkü Karacadağ OSB etrafındaki alanlar tarıma elverişli değil. Bu bölgenin olabildiğince sanayi alp yapısı için ayrılması kentin geleceği için çok önemli.

Konuşmasında son olarak, Silvan ilçesinde bir OSB kurduklarının altını çizen Vali Murat Zorluoğlu kısa zamanda orayı da alt yapısı ile hazır hale getirmek için çalıştıklarını belirterek, Tekstil OSB konusunda da sanayicilerin önerilerle ilgili önümüzdeki dönemde somut kararlar alacaklarını söyledi.

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Kaya yaptığı konuşmasında talepleri arasına ilk olarak Karbon ayak izine bağlı olarak GES Endüstri Bölgesi kurulmasını aldı. Ve buna paralel olarak oradan elde edilecek enerjinin tamamen sanayice verilmesini istedi. Tekstil OSB'deki sanayicilerin bu dönemlerde sorunları olduğuna dikkat çeken Kaya, bu bölge için özel bir çalışma olması konusunda talepte bulundu. Yeni teşvik sistemine de değinen Kaya, sektör bazlı yatırımda esnek model getirilmesinin önemine vurgu yaparak bu bağlamda bu yıl için Diyarbakır’ın Alüminyum üretiminin desteklenmesinin gündemlerinde olduğuna işaret etti.

Diyarbakır OSB Başkanı Mustafa Fidan SANTEK toplantısında yaptığı konuşmasında 370 fabrika 23 bin çalışanları olduğunu, 5. etap için 86 başvuru yapıldığını ifade etti. Mustafa Fidan, Sanayiciye istenilen değer verilmediğinin altını çizdi ve tarıma yüzde 50 faiz desteği olduğunu, esnafa yüzde 50 faiz desteği olduğunu, Sanayiciye gelince ise “sana destek yok" dendiğinin vurgusunu yaptı.

Bankaların yüzde 60- 70 ile kredi verdiğini, Nefes kredisi denilen kredinin aslında sanayici gözüyle itibar kredisi olduğunu belirten Fidan, sanayicinin itibarını korumak için o krediyi bile almak istediğini ancak ona da ulaşamadığının altını çizdi.