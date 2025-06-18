Diyarbakır-Erbil uçak seferlerinin başlaması bölge turizmine ciddi katkılar sağlar

Diyarbakır'ın turizmden aldığı payın bu kadar olmaması gerektiği konusunda kentin bu alanda faaliyet gösteren tüm dinamiklerinin hem fikir olduğuna sanırım kimsenin bir itirazı olmayacaktır. Temelinde yatan ise bu alanda çok çalışıyoruz ama çalıştığımız kadar tanıtamıyor oluşumuzdur. Elbette ki ciğer ve burma kadayıf gibi yiyeceklerimiz bizim için çok önemli ama Diyarbakır turizminin bunlarla birlikte daha ileri noktalara taşınması gerekmektedir. Başta inanç turizmi olmak üzere.

Yerli turist için yapılaması gerekenlerle yabancı turist için yapılması gerekenler ayrı ayrı planlanmalıdır. Ülkemizde hala daha Diyarbakır’ı hiç görmemesine rağmen ön yargı içinde olan insanlarımız var. Bu ön yargıları kıracak projelerin planlanması gerekmektedir.

Yerli turist konusunda sosyal medyayı da çok iyi kullanan lise ve üniversite gençliği tercih edilmeli. Ülkemizin çeşitli coğrafyalarından gençler ile Milli Eğitim Müdürlükleri üzerinden liseli öğrenciler üniversiteler arası iş birlikleri ile üniversiteli gençler kentimize taşınmalı. Diyarbakır'ı görüp ekmeğini yiyen suyunu içen herkesin bu coğrafyayı hayranlık duyacağı konusundaki inancım tamdır. Gençlerin turizm konusunda tercih edilmesinin en büyük gerekliliği ise uzun vadede yerli turist konusunda alt yapıya yapılacak en güzel yatırım olacaktır.

Ülkeler arası planlamada ise sivil toplum kuruluşları devreye sokulmalı. Sivil toplum kuruluşlarının organizasyonları ile gastronomi, inanç ve kültür turizmi gibi farklı alanlardaki iş birlikleri hayata geçirilmeli. Kent turizm alt yapısı konusunda başta konaklama olmak üzere ciddi yatırımlara yapıyor.

Diyarbakır iş dünyasının son günlerdeki en önemli başlıklarından bir tanesi Kuzey Irak'a olan seyahat zorlukları. Tahmin ediyorum ki Kuzey Irak'tan da bölgeye ve Diyarbakır'a ulaşımda yaşanan zorluklar nedeni ile geliş gidişler sınırlıdır. Başta Diyarbakır olmak üzere bölgede yaşanacak ekonomik hareketliliğin bir ayağı da turizmdir. Diyarbakır- Erbil, Erbil-Diyarbakır uçak seferlerinin başlaması bu ekonomik hareketliliğe çok ciddi katkılar sunacaktır. Örneğin sağlık turizmi çok ciddi ivme kazanacaktır. Geçmişte bu seferler başlatılmıştı. Havayolu şirketlerinin bu uçuşların iptal edilmesi ile ilgili muhakkak verecekleri cevapları vardır. Aslında Diyarbakır kamuoyu olarak bu cevabı bilmek isteriz.

Diyarbakır turizmi ile ilgili yapılacak çok işimiz olduğu aşikâr. Ancak yerelden atılan adımların yanı sıra gelişmelere ulusal bazda da destek sunulması gerekiyor. Bu desteğin ilk ayağını eğer kar- zarar denklemlerinde bir negatiflik yoksa havayolu şirketleri atmalı.