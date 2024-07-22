TÜRKONFED'in Bingöl Sütaş'ta YK toplantısı

Dostum abim , DOGÜNSİFED (Doğu Güneydoğu Sanayici ve İş İnsanları Dernekleri Federasyonu) Yönetim Kurulu Başkanı ve iş insanı Devrim Türk'ün daveti ile TÜRKONFED'in Temmuz ayı Yönetim Kurulu (YK) toplantısını gerçekleştireceği Bingöl'deki Sütaş tesislerine gittik. Kısa ama keyifli bir yoculuk oldu. Bu arada Devrim başkanla faaliyet gösterdiği madencilik sektörü üzerinede sohbet etme fırsatımız oldu.

TÜRKONFED Başkan Yardımcısı ve Sütaş Yönetim Kurulu Başkan Vekili Serpil Veral'in ev sahipliğinde TÜRKONFED (Türk İş Dünyası Federasyonu) Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Sönmez ve Yönetim Kurulu üyeleri ile birlikte keyifli ve farklı birgün geçirdik.

Sütaş'ın Bingöl kampüsü gerçekten Dünya standartlarında bir yatırım. Göğsümüz kabardı. 3 bin 200 dönümlük kampüs içerisinde süt ve süt işleme tesisi, yem tesisi, enerji ve gübre tesisi ile hayvan çiftlikleri bulunuyor. Tesisin en güzel tarafı ise sıfır atık belgesine sahip olması.

Öncelikle TÜRKONFED'in Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerine bölgeye gösterdikleri duyarlılık ve farkındalıktan dolayı teşekkür ediyorum. Geçtiğimiz ay İstanbul Sanayi Odası (İSO) başkanı Erdal Bahçıvan ve Yönetim Kurulu üyeleri Şırnak ve Hakkari'ye ziyarette bulunmuşlardı. Bu ziyaret bölge iş dünyasında olumlu karşılanmış ve DOSİAD (Diyarbakır Organize Sanayi ve İş İnsanları Derneği) Başkanı Mehmet Ali Sağır ve bazı STK'lar açıklamalarda bulunarak ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirmişlerdi. İSO ve TÜRKONFED gibi kurum ve STK'ların bölgeye ziyaretlerinin devam etmesinin hem bölge hemde ülke kalkınmasına ciddi artıları olacaktır. Bu nedenle böylesi kurum ve STK'ların konuya daha duyarlılık göstereceklerinden hiç şüphem yok.

Bingöl ziyaretimizde şahit olduğum konuşmalarda TÜRKONFED'in 20. yılını kutlayacağı bir zirve planladığını öğrendim. Böyle bir zirvenin bölgede olması elbette çok güzel olacaktır. Devrim başkanın da görüşünü alarak bu zirveye ev sahipliği yapıp yapamayacağımızı sordum. Kendisi zaten bunun için görüşmeler yaptığını ve bu işe talip olup gönüllü olduklarını söyledi.

TÜRKONFED Başkanı Süleyman Sönmez ve Yönetim Kurulu üyelerine buradan sesimizi duyurup 20. yıl zirvesinin Diyarbakır'da yapılması yönünde talebimizin olduğunu söyleyelim. Bu vesile ile Diyarbakır iş camiasınında TÜRKONFED'in bilgi ve tecrübelerinden istifade etmelerine katkı sunalım.