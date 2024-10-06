Tek bir çakıl taşını kimseye vermeyeceğiz

Göreve geleli yaklaşık 50 gün olan Dicle Üniversitesi rektörü Prof. Dr. Kamuran Eronat basın mensupları ile bir araya geldi. Üniversite kampüsünde bulunan konukevinde düzenlenen toplantıya, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Aytaç Coşkun, Prof. Dr. Mehmet Siraç Özerdem ve Prof. Dr. Vedat Şen ile Dicle Üniversites Genel Sekreteri Doç. Dr. Mustafa Uğurlu Arslan katıldı.

Kadro genç ve dinamik. Projelerin ise hayata geçmesi durumunda hem üniversitenin hem de Diyarbakır'ın çehresi değişecek. Projelerden dikkatimi çeken birkaç başlığa vurgu yapacağım. Ancak öncesinde Rektör Eronatın'ın "Üniversitemizde artık villa verme, arazi verme modası bitmiştir. Bunlar olmayacak. Tek bir çakıl taşını dahi kimseye vermeyeceğiz. Devletimizle iş yapacağız. Kurumsal binalarımızı devletimizle iş birliği çerçevesinde inşa edeceğiz. Üniversitemize zarar verme dönemi artık bitmiştir" başlığının en çok dikkatimi çeken konu olduğunu söylemek istiyorum.

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinin 45 yıllık bir geçmişi olduğunu, fiziki olarak miadını doldurduğunu ifade eden Eronat, Mevcut hastanenin 876 yataklı olduğunu ancak artık ihtiyaca cevap vermediğini belirtti. Yeni bir hastaneye ihtiyaç olduğunu belirterek, yeni hastanenin yapımı 2025 yılı bütçesine alındığını ifade ederek, Mutluyuz, huzurluyuz dedi. İlk etapta 600 yataklı hastane yapılması planlandığını belirten Eronat, 300+300 yatak şeklinde olduğunu Hastanenin 2028 yılında tamamlanmasının hedeflendiğini söyledi.

Dicle Üniversitesi Genel Sekreteri Doç. Dr. Mustafa Uğurlu Arslan da Diyarbakır'ın kadim kültürünün gün yüzüne çıkarılması için önemli projeler hazırladıklarını, üniversitenin dijitalleşme süreci, dijital kampüs ile ilgili konunun ciddi anlamda ihmal edildiğini gördüklerini, bu konuda ne tür çalışmalar yapabileceklerine dair görüşmeler gerçekleştirdiklerini ve çeşitli planlamalar yaptıklarını dile getirdi.

Rektör Yardımcılarından Prof. Dr. Mehmet Siraç Özerdem ise üniversitede bilişim altyapısıyla ilgili eksiklikler olduğunu dile getirerek, yapay zeka konusunda gençlere yeni kapılar açmak için yapay zeka ve veri mühendisliğini kurmak için dosya hazırlayarak YÖK'e sunmayı planladıklarını söyledi.

Özerdem, DÜ Maden Mühendisliği Bölümüne öğrenci almak için de girişimde bulunacaklarını belirtti.

Prof. Dr. Aytaç Coşkun da öğrencilerin imkanlarını daha artırmak için çalışacaklarını ifade ederek, onlar için sosyal donatılar oluşturacaklarını, eğitim kalitesini de artıracaklarını belirtti.

Şehir ile üniversitenin entegrasyonunu sağlayacaklarını dile getiren Coşkun, tüm birimlerle kente, kentin kültürüne, turizmine dokunacak, Diyarbakır halkını etkileyecek projeler yapacaklarını kaydetti.

Prof. Dr. Vedat Şen ise eğitim ve öğretim kurumu olduklarına işaret ederek, öğrencileri en iyi şekilde yetiştirmeye çalışacaklarını belirtti.Poliklinik hizmetlerinde vatandaşların mağdur olmaması için poliklinik sayısını artırmaya çalışacaklarını dile getirdi.

Hayata geçen projeler olduğu sürece bende sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Dicle Üniversitesinin ciddi bir değişme ihtiyacının olduğuda aşikar... Bu vesile ile yeni yönetime bu yolculuklarında başarılar dilemek isterim.

