Şimdi sıra Teknofest'te

20 Nisan 2018 yılında "Turizm Oscar'ı Altın Elma" dördüncü kez Diyarbakır ile Türkiye'nin olsun" başlığı ile bir makale yazmıştım. Makalenin ardından kent dinamikleri olarak bir bütün olarak hareket edip bu prestijli ödülün Diyarbakır'a kazandırılması için seferber olmuştuk. Ödülü de aldık zaten.

Yine 25 Temmuz 2024 tarihinde ise "TÜRKONFED 20. yıl zirvesini Diyarbakır'da yaparsa" başlıklı bir makalem daha yayınlanmıştı. Bizim için kent için çok önemli bir organizasyon olacaktı. TÜRKONFED Yönetim Kurulu Üyesi ve aynı zamanda DOGÜNSİFED Başkanı Devrim Türk'ün yoğun girişimleri ve TÜRKONFED yönetiminin takdiri ile bu zirve Diyarbakır'da yapıldı. Yaklaşık 400 iş insanını Diyarbakır'da ağırladık.

Dicle Üniversitesi Proje Uygulama ve ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Remziye Güzel hocamın bir paylaşımında "Teknofest 2025 Tanıtım Toplantısı" başlıklı bir davetiye gördüm. Teknofest gibi bir organizasyonun Diyarbakır'da yapılacak olması beni heyecanlandırmıştı. Remziye hocamla iletişime geçip konu hakkında detaylı bilgiler aldım. Daha sonra Teknofest organizasyonunu gerçekleştiren T3 Vakfı Diyarbakır Sorumlusu Büşra Sümeyye Cinemre ile iletişime geçtim. Heyecanım daha da arttı.

Çünkü Teknofest, Türkiye’de milli teknolojinin geliştirilmesi konusunda kritik rol oynayan birçok kuruluşun paydaşlığıyla düzenlenen Türkiye'nin ilk ve tek havacılık, uzay ve teknoloji festivalidir. Bir yıl İstanbul’da diğer yıl Anadolu’da ki bir şehirde gerçekleştirilen bu teknoloji festivali, Türkiye'nin teknoloji ve bilim alanlarında ilerlemesine katkı sağlamaktaydı.

Peki Teknofest Diyarbakır'da yapılması kentimize ve insanımıza nasıl dokunacaktı. Gençleri teknolojiye yönlendirmesine, bölgesel kalkınma ve ekonomik canlanmasına, bölgesel eşitsizliğin azaltılmasına ayrıca uluslararası açıdan önemli ve faydaları ve en önemlisi ciddi bir prestij kazanımımıza vesile olacaktı.

52 ana kategori ve 118 alt kategorisi olan Teknofest’in ön başvuruları 1 Mart itibariyle sonlandı. Başvuru konusunda gençlerimiz üzerine düşeni yapmıştır. Gerisi ise kent dinamiklerimizin bir bütün olarak bu konuyu ele alıp el birliği ile bu önemli organizasyonun Diyarbakır'da yapılması konusunda girişimlerde bulunmasında. Tabi ki T3 Vakfının kıymetli yöneticilerinin takdiri ile. O zaman şöyle diyelim. Teknofest 2026'nın ev sahibi Diyarbakır olsun. Biz bu işe talibiz ve gönüllüyüz.