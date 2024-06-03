Doğaltaş ve madencilik ülke kalkınmasında daha önemli rol oynayabilir

Hafta sonu gerçekleştirilen Doğlataş ve Madencilik Sektörü Toplantısına Dimer Mermer Yönetim Kurulu Başkanı Latif Türk'ün daveti ile toplantıya katılmak üzere Dimer kadrosundan Genel Müdür Felat Gökdemir, Satış Pazarlama Müdürü Eren Yıldırım ve Yetkilendirilmiş Tüzel Kişilik (YTK) sorumlusu Yelda Yeşim Dinerol ile birlikte Elazığ'a doğru yola çıktık. Elbette mermer ve madencilik sektörünün mihenk taşı Dimer gibi köklü bir firmanın Yönetim Kurulu Başkanı ve alanında uzman yöneticileri ile yolculuk yapmak sizi sektör ile ilgili sonunun gelmesini istemediğiniz bir sohbete sürüklüyor.

Mermer ve maden konusunda Türkiye'nin en önemli kentlerinden birisi olan Elazığ'da ülke için çok önemli sektörel bir toplantıya katılmak ve eskimeyen abilerimle ve dostlarımla bir araya gelecek olmak heyecan vericiydi. Veysel Solmaz, Oğuzhan Arslan, İbrahim Solmaz, Asilhan Arslan ve Yahya Alper Bektaş gibi kente ve sektöre çok şeyler katmış isimlerle.

Toplantı, açılış konuşmalarının ardından geçilen panel kısmı ile tamamlandı. Güzel olan sektör temsilcilerinin kamuda ki muhattaplarının da toplantıya katılmış olmasıydı. ÇED, MAPEG, OGM gibi kurumların üst düzey yöneticileri de toplantıda hem konuşma yapıp hem de yöneltilen soruları cevapladılar. İnteraktif bir toplantı oldu. Sektör tüm kesimlerin katılımı ile ele alınıp değerlendirildi.

Diyarbakır'ın iş dünyasının ve Mermer – Maden sektörünün duayeni rahmetli Raif Türk ile olan baba- oğul ilişkimizden kaynaklı başta doğaltaş olmak üzere madencilik konusunda birçok şeyi kendisinden öğrenme fırsatım olmuştu. Özellikle TÜMMER başkanı olduğu dönemde farklı ve güzel projelerde hayata geçirmiştik.

Diyarbakır Mermerciler ve Madenciler Derneği Başkanı Fahrettin Çağdaş'ın toplantıda yaptığı sunumdan birkaç başlık vermek istiyorum. Günümüzde gelişmiş ülkelerde madenciliğin GSMH'daki payı, Rusya yüzde 14, Çin yüzde 13, Avusturalya yüzde 8.7, Kanada yüzde 7.5 ABD yüzde 4.5, Almanya yüzde 4 ve Türkiye ise yüzde 1 . Dünya'da ticareti yapılan 90 çeşit madenden 77'sinin Türkiye'de varlığı saptanmış. Halen 60 farklı maden ve mineral üretimi yapmaktayız. Son yılın maden ihracatı 6 milyar dolar. Ve Ülkemizde yerin altında çıkarılmayı bekleyen 350 milyar dolarlık daha madenin olması. Sektörün direk dolaylı olarak sağladığı 1 milyon istihdam.

Peki sorun nerede. Ülke için bu kadar önemli bir sektör neden bu kadar çok sorunla karşı karşıya. Neden 24 kurumdan izin alınıyor ve neden gün geçtikçe gerileyen bir ivmeye sahip. Sektörle alakalı herkesin bu konuda ve tabi ki benimde görüşleri vardır. Hem özel sektör temsilcileri hem de kamu tarafı bir adım öteye geçmeli artık. Görüşün ve düşüncenin ötesinde işler gerekli.