Dönüşümü ‘meydan okuma fırsatı’ gördü, elektrikli oto için batarya taşıyıcı üretti

EGE İhracatçı Birlikleri’nin (EİB) EKONOMİ Gazetesi işbirliği ile düzenlediği “İhracat Buluşmaları” için Manisa’ya gittiğimizde Hakan Güldağ, Şeref Oğuz, Aysel Yücel, Yaşar Kuş ve Gülsüm Erdem’le birlikte Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) Sarıgözoğlu A.Ş. tesislerine de uğradık.

1957 yılında İzmir’de İsmail Sarıgözoğlu’nun kurduğu, 1976’da Manisa’ya yerleşen Sarıgözoğlu A.Ş.’nin Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Sarıgözoğlu, Yardımcısı Levent Sarıgözoğlu ve 3’üncü kuşaktan İrem Sarıgözoğlu ile sohbet ettik.

Mustafa Sarıgözoğlu, otomotiv sektöründe yaşanan dönüşüme işaret etti:

- Otomotivin kendine has dinamikleri var. Sektör dönüşüm nedeniyle kıpır kıpır. Sarıgözoğlu olarak 66’ncı yılımızı idrak ediyoruz. Yaşanan dönüşüm bizim için tazelenme ve meydan okuma fırsatı yaratıyor.

Şirketin merkezinin Manisa’da olduğunu belirtti:

- Manisa, Aksaray ve Bursa’da toplam 4 fabrikada üretim yapıyorduk. Gölcük’te Ford fabrikasının yanı başına 5’inci fabrikamızı kurduk.

2022’yi iyi kapattıklarını kaydetti:

- Hem TL, hem de döviz bazında iyi sonuçlar elde ettik. Bizi için bir anlamda bardağın yarısı dolu durumda. Bu yılın ilk iki ayı da iyi geçti.

Tofaş’ın Stellantis ile çıktığı yeni yolculuğa değindi:

- Doblo gidiyor derken Tofaş farklı bir açılım yaptı. Biz ümitvarız.

Binek otomobilden ağır ticari araçlara kadar geniş yelpazede üretim yaptıklarını vurguladı:

- Son 3 yıldır ağır ticaride kapasiteleri zorlayan bir talep var. Ağır ticaride hidrojenli araçlar için 2 yıllık Ar-Ge’yi tamamladık. Bosch, Nikola ve Sarıgözoğlu işbirliği gerçekleşti. Seri üretime de geçtik.

Levent Sarıgözoğlu araya girdi:

- Hidrojen yakıtı sisteminin alt bölümünü üretiyoruz. 10 yıla kadar kapasite kullanımında bu ürünler öne doğru çıkacak. Bu alanda şimdiki toplam ciromuzun yüzde 50’si düzeyinde bir iş hacmi oluşacak.

25 yıl önceye döndü:

- Mercedes, Aksaray’da kendilerine yakın bir noktada üretim yapmamızı istedi. Biz de 25 yıldır Aksaray’da Mercedes Kamyon’a üretim yapıyoruz. 28 bin kamyonun kabin, alt şase ve metal aksamlarını ürettik.

Bursa’daki fabrikalarından görüntüleri ekrana yansıttı:

- Bursa’da Renault ve Tofaş’a hizmet ediyoruz. Kalıp üretiyoruz.

Gölcük’te Ford Otosan’ın yanı başında 15 milyon Euro’luk bir yatırıma giriştiklerini bildirdi:

- Ford’un elektrikli ticari araçlarına batarya taşıyıcısı üreteceğiz. İlk faz haziran ayında devreye girecek. Ardından 2 ve 3’üncü faz yatırım da gündeme gelecek.

Şu noktanın altını çizdi:

- Sarıgözoğlu olarak hep OEM (Original Equipment Manufacturer) üretim yapıyoruz. “After market”e (satış sonrası) hiç girmiyoruz.

Mustafa Sarıgözoğlu, ihracata değindi:

- 20 dolayında ülkeye ihracat yapıyoruz. Almanya’da bir depomuz var. Oradan Almanya’daki müşterilerimize günlük teslimat yapabiliyoruz. Ford Transit için ABD’ye de ihracatımız var.

Ford’un Romanya’da kurduğu tesislere dikkat çekti:

- Oradaki yatırım aşamasını Ford Otosan yönetiyor. Bir anlamda Ford Otosan’ın uzantısı gibi oluyor. Önümüzdeki dönemde ihtiyaç doğarsa biz de Romanya’da Ford’a hizmet vermek üzere bir tesis kurabiliriz.

Sarıgözoğlu, Ford’dan Tofaş’a Renault’tan Mercedes’e, BMW’den Volkswagen’e, Bentley’den Jaguar’a kadar otomotiv sektörünün dev oyuncularına sac kalıpçılığı yapıyor, şase dahil metal aksam üretiyor.

Sektördeki elektrikli araç, hidrojen dönüşümüne de çok hızlı ayak uydurmasıyla dikkat çekiyor…

3’üncü kuşaktan 3 kızımız bizimle birlikte çalışıyor

SARIGÖZOĞLU A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Sarıgözoğlu, masadaki İrem Sarıgözoğlu’nu işaret etti:

- Grubumuzda 3’üncü kuşağın temsilcileri de artık işin içinde. 3 kızımız bizimle çalışıyor. 3’ü de evli aynı zamanda.

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Levent Sarıgözoğlu araya girdi:

- 3’üncü kuşak kendi yolunu açıyor.

Mustafa Sarıgözoğlu sürdürdü:

- Örneğin SAP uygulamaları devreye girecek şirketimizde. Tümüyle 3’üncü kuşağın projesi olarak gündemimize geldi.

Teknik personel de Ar-Ge elemanı sayılsın

SARIGÖZOĞLU A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Sarıgözoğlu, grubun her fabrikasında ayrı mesleki eğitim merkezi olduğunu belirtti:

- Öğrenciler haftanın 4 günü pratik, 1 gününde de teorik eğitim alıyorlar.

Grupta 1000 artı 200 kişinin çalıştığını vurguladı:

- Söz konusu 200 kişi mesleki eğitim öğrencilerinden oluşuyor.

Gezdiğimiz fabrika ile ilgili planlarını paylaştı:

- Bu fabrikamızı tümüyle Ar-Ge merkezi statüsüne kavuşturmayı planlıyoruz.

Ar-Ge personeliyle ilgili şu noktanın altını çizdi:

- Ar-Ge’de hep mühendis kadrosu dikkate alınıyor. Personele dönük teşvikler de mühendislere göre hesaplanıyor. Oysa teknik eleman olmadan Ar-Ge çalışmaları sınırlı kalır.

Ardından ekledi:

- Meslek lisesi mezunları, mesleki eğitim merkezi mezunları da Ar-Ge elemanı sayılabilsin. Onlar da teşvik kapsamına alınsın.

Malatya’da 3 restoranım yıkıldı, İstanbul’da milyon dolarla hava parası isteniyor

MEDYAEVİ’nden Faris Seven, Metro Türkiye bünyesindeki “Gastronometro”nun Ramazan ayı etkinliği ile ilgili bir bilgiyi gönderdi:

Metro Türkiye, Ramazan ayı boyunca Gastronometro’nun kapılarını Antakya Sultan Sofrası, Maraş Paça Kebap Restoran, Malatya Hacı Baba Restoran, Antakya Pöç Kasabı ve Kebap Salonu’nun lezzetlerine açacak.

Proje kapsamında Gastronometro’da söz konusu restoranların şef ve ekipleri birer hafta kendi lezzetlerini sunacak. Metro Türkiye, elde edilecek geliri tümüyle söz konusu restoranlara bırakıp, onların ayağa kalkabilmelerine destek verecek.

Metro Türkiye, “Benim İşim, Benim Mutfağım” projesi kapsamında gerçekleşecek Ramazan ayı programına iftar davetleri verecek şirketleri ve dernekleri 4 yöresel restoranların müşterisi olmaya çağırdı.

Metro Türkiye CEO’su Sinem Türüng, proje ile ilgili şu mesajı verdi:

- Ramazan ayı boyunca Gastronometro’da tam doluluğa ulaşırsak, depremzede 4 restoranın her birine 500 bin lira gelir yaratılabilecek.

Proje ile ilgili Malatya Hacıbaba Restoran’ın sahibi Zeki Sayın’la konuştum, felaketi bir de ondan dinledim:

- Hacıbaba dahil 3 restoranımız yıkıldı. Düğün organizasyonlarının da yapıldığı mekanımız ayakta kalabildi. Metro’dan aradılar, bir hafta boyunca malzemeleri de kendileri temin edecek. Biz de İstanbul’da 5 gün işimizi yapmış olacağız. Allah herkesten razı olsun.

İstanbul’dan, Ankara’dan, İzmir’den çok arayan olduğunu belirtti:

- İstanbul’da bir restoran açma konusunu biraz araştırdık. Milyon dolarlık hava parası istekleri havada uçuşuyor abi. Bizim öyle bir gücümüz yok. Memleketimizi, Malatya’yı bırakamayız.

Zeki Sayın, 4-5-6-7-8 Nisan’da Gastronometro’da Hacıbaba Restoran lezzetlerini sunacak.

Ramazan boyunca iftarı Gastronometro’da yapanlar, Antakya’dan 2, Kahramanmaraş’tan 1 ve Malatya’dan bir restorana destek vermiş olacak…