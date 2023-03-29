Dünyada fay hattına bu kadar yakını yok, tünel tarihinde çığır açtık

EKİM 2016, New York… Hazırladığı “Dünyanın Önde Gelen Müteahhitleri” listesiyle bilinen Engineering News Record (ENR) dergisinin “Global Best Projects Awards” (Global En İyi Projeler Ödülleri) törenindeyiz.

Masada Yapı Merkezi Holding’in kurucusu Ersin Arıoğlu, Yapı Merkezi İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Başar Arıoğlu, şirketin Kurucu Üyesi Ülkü Arıoğlu, Genel Müdürü Özge Arıoğlu, Avrasya Tüneli İşletme İnşaat ve Yatırım A.Ş. Başkan ve CEO’su Koreli SK’nın Kıdemli Başkan Yardımcısı Seok Jae Seo ile Başkan Yardımcısı Seung Soo Lee var.

Ersin Arıoğlu, Avrasya Tüneli’nin “Köprü-Tünel” kategorisinde ENR’ın 2016 ödül listesinde ilk sıraya yerleşmesinin en önemli gerekçesi üzerinde durdu:

- Dünyada denizde 106 metre derinlikte yapılan başka tünel yok. Avrasya Tüneli bu yönüyle dünyada ilktir. Biz, bu tünelle dünyaya cesaret verdik. Bu örnekle dünyada tünel teknolojisinde yeni bir aşamaya geçildi.

Başar Arıoğlu, ihale sürecini anımsadı:

- Teklifimizi 2008’de verdik. 2009 Ocak ayında sözleşmeye paraflar atıldı. 2011 Şubat’ta şehir planları bitti, finansman hazırlığına giriştik. Projeye garanti verilmesi için sunduğumuz modelle Hazine’yi ikna ettik. Aralık 2011’de kredi sözleşmesini imzaladık.

Sözleşmenin son haline 30 Mart 2013’te imza attıklarını bildirdi:

- Bizim için inşaat ve işletme süresi bu tarihte başladı. 48 bitirme şartımız vardı. 42 ayda tamamlıyoruz.

Ersin Arıoğlu araya girdi:

- Son 4-5 yılımızın her dakikası dolu dolu geçti. Dünyada “eratik” (karmaşık) zeminde ve fay hattına bu kadar yakın başka tünel yok. Tünelcilik tarihinde çığır açtığımızı iddia ediyorum. ENR’ın verdiği ödül de bunun tescili sayılır.

SK Kıdemli Başkan Yardımcısı Seung Soo Lee, depremle ilgili ayrıntıya dikkat çekti, Başar Arıoğlu sürdürdü:

- Tünelin dayanıklılığı 2 bin 500 yılda bir olabilecek depreme göre planlandı.

Ersin Arıoğlu, bu konuda da iddiasını ortaya koydu:

- Büyük bir depremde en güvenli yerlerden biri Avrasya Tüneli’nin içi olur.

Bunun üzerine kullanılan betonun ömrünü, dayanıklılığını sordum, Ersin Arıoğlu yanıtladı:

- Şartnamede 100 yıl dayanacak beton kuralı vardı. Biz, 130 yıl dayanacak düzeyde beton kullandık. Çok önemli bir olay olmazsa tünel 200 yıl rahat dayanır.

Önceki gün Viyana’dan İstanbul’a dönmek üzere havalimanına giderken Şeref Oğuz’dan mesaj geldi:

- Ersin Bey vefat etmiş. Şirketin duyuruları üzerine haberim oldu.

Ersin Bey’in vefat ettiğini öğrenince New York’ta ENR törenindeki sohbetimizi anımsadım. O sohbetteki şu sözleri özellikle aklıma geldi:

Dünyada eratik zeminde ve fay hattına bu kadar yakın başka tünel yok. Tünelcilik tarihinde çığır açtık.

Büyük bir depremde en güvenli yerlerden biri Avrasya Tüneli’nin içi olur.

CHP’de bir dönem milletvekilliği de yapan Ersin Arıoğlu, ortaklarıyla birlikte Avrasya Tüneli, 1915 Çanakkale Köprüsü başta olmak üzere pek çok önemli esere imza attı.

Ersin Bey’e Allah’tan rahmet diliyorum.

Mekanı cennet olsun…

Kapasite 150 bin araca da yeter

YAPI Merkezi Holding’in kurucusu Ersin Arıoğlu, New York’ta Ekim 2016’daki sohbet sırasında Avrasya Tüneli’nin günlük maksimum araç geçiş kapasitesi üzerinde durdu:

- Günlük üst limit 130 bin araç olacak ama kapasite 150 bin araca da yeter.

Yapı Merkezi İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Başar Arıoğlu, geçiş hızını yakından izleyeceklerini kaydetti:

- Tünelin içinde trafiğin durmasına izin verilmeyecek. Trafik yoğunluğu girişlerde kontrol edilecek. Tünelin içinde araç geçiş hızı 20 kilometrenin altına indiği an girişler kapatılacak.

Ersin Arıoğlu istedi Çanakkale Köprüsü kuleleri kırmızı oldu

GEÇEN yıl Şubat ayının ilk günleri… Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir ve Yapı Merkezi Holding Yönetim Kurulu Başkanı Başar Arıoğlu davet etti, bir grup meslektaşımla “1915 Çanakkale Köprüsü”nde açılıştan önce yürüdük.

Başar Arıoğlu, köprüde yürürken kulelerin rengine dikkatimi çekti:

- Gündüz güneşli havada kırmızı renk çok güzel görünüyor.

Kulelerin renginin kırmızı olmasına dönük fikrin kimden çıktığını merak ettim, Ebru Özdemir anlattı:

- Ersin Bey (Arıoğlu) önerdi…

Çanakkale Otoyol ve Köprüsü İnşaat Yatırım ve İşletme A.Ş. (ÇOK A.Ş.) İcra Kurulu Üyesi Reşit Yıldız, renkle ilgili detayları aktardı:

- Boya tedarikçimiz Jotun ile 20 farklı tonda Türk Bayrağı üzerinde çalışıldı. Boya, metal yüzeye uygulanıp güneşte bekletildi. Böylece kuleler, bayrağımızın rengine en yakın kırmızı tonda boyandı.

Başar Arıoğlu ekledi:

- İstanbul Boğazı’ndaki 3 köprü ve Osmangazi Köprüsü geceleri çok güzel ışıklandırılıyor. Ancak, gündüz gri bir renk söz konusu oluyor. Kulelerin kırmızı olması 1915 Çanakkale Köprüsü’ne çok yakıştı. Ayrıca çok da anlamlı oldu…

1915 Çanakkale Köprüsü’nden her geçişte kulelerin kırmızı rengi Ersin Arıoğlu’nu anımsatacak…

Tsunamiye benzer su baskınları kaçınılmaz

İSTANBUL eski Orman Bölge Müdürü, Küresel Isınmayla Mücadele Derneği (Kürem-Der) Genel Başkanı Faruk Çebi, Şanlıurfa ve Adıyaman’da yaşanan sel felaketi sonrasında bir mesaj gönderdi:

- Balıkların yüzdüğü yerde koyunlar otluyorsa, koyunların otladığı yerde beton binalar yükseliyorsa, kuraklık, sel ve su baskınları alarm veriyor demektir. Kitlesel toprak kaymaları ile tsunamiye benzer su baskınları kaçınılmaz olacaktır.

Ardından ekledi:

- Sorunun kalıcı çözümü olan ve yıllardır bakanlıkların arşivlerinde bekleyen, “Kırsal Dönüşüm Projesi” hızla gündeme alınmalıdır.

“Kırsal Dönüşüm Projesi”ni şöyle özetledi:

- Başta orman varlığı olmak üzere tahrip edilmiş tüm doğal değerlerin tekrar havzaya kazandırılması ve bozulan ekolojik dengenin iyileştirilmesi amacıyla yapılan tüm çalışmalar.

Projenin ana çerçevesinin altını çizdi:

Başta Orman Yasası olmak üzere ilgili yasalarda radikal değişikliğe gidilmeli.

Devlet adına gasp edilmiş bütün tapulu araziler ön koşulsuz, tapusuz sahipli araziler de orman yetiştirme koşuluyla sahibine iade edilmeli.

Ormandan tarıma dönüştürülmüş araziler derhal vatandaş adına ormanlaştırılmalı. Gerekli finansal destek de karşılıksız sağlanmalı.

Fındık ve çay bahçesi gibi tarım arazilerinin de verimliliği artırılmalı.

Başta İstanbul olmak üzere büyük şehirlerimizin su havzalarının tamamı ormanlaştırılarak imar yasağı anayasal güvenceye alınmalı.

Noktayı şu çağrıyla koydu:

- “Kentsel Dönüşüm Projesi”yle depremden koruduklarımızı sel ve heyelan sebebiyle kaybetmemek için “Kırsal Dönüşüm Projesi”nin uygulanması kaçınılmaz olmuştur.