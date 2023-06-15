Ekonomide Satır Arası

“6. İstanbul KOBİ’ler ve Bilişim Kongresi” bugün yapılıyor..

Türkiye Bilişim Derneği İstanbul Şubesi tarafından düzenlenen 6. İstanbul KOBİ’ler ve Bilişim Kongresi “KOBİ’lerde Yapay Zekâ ve Dijital Gelecek” teması ile “Bugün “İstanbul Dudullu Organize Sanayi Bölgesi (İDOSB) DES Konferans Salonu’nda yapılacak.

Gelenekselleşen Zirve’nin bu yıl İDSOB ev sahipliğinde yapılıyor olmasını çok önemsiyorum. İDSOB la ilgili bilgileri tazelemek gerekirse, 1982 yılında kurulan İstanbul Dudullu Organize Sanayi Bölgesi (İDOSB), Fabrikalar Bölgesi ve İMES, DES ve KADOSAN sanayi sitelerini içine alan 265 ha alan üzerine kurulmuş..

Bölgede 110’u fabrika, 3’ü kooperatif, 2500’ü küçük işletme olmak üzere toplam 3 bine yakın işletme faaliyet göstermektedir.

Bölge, İstanbul’un merkezinde yer alan konumu, sürdürülebilir altyapı hizmetleri, yeşil alan sistemleri, vizyoner yönetim anlayışının hayata geçirdiği yaşam, spor ve Ar-Ge merkezleri ile diğer sanayi bölgelerinden ayrılmaktadır.

Başkan Önay OSB’yi şu cümlelerle anlatıyor,

Türkiye’de OSB’lerin genelde şehrin dışına yapıldığını anımsatan B. Murat Önay, İstanbul Dudullu OSB’nin farkını ve iddiasını ise şu sözlerle anlatıyor: “Oysa biz şehrin merkezindeyiz.

Sanayiyi de bir yaşam merkezi haline getirdik.

Dudullu OSB’de gece saat 23:00’e kadar hayat var, çevremizdeki yerleşim yerlerindeki insanlar da sosyal hayatlarını OSB’mizde sürdürüyor; OSB’mizdeki restoranlarda zaman geçiriyorlar, We’ll Club’da spor aktivitelerini gerçekleştiriyorlar, DES Sanayi Sitesi’ndeki DESAHNE’de tiyatro izlemeye geliyorlar.

‘Sürdürülebilir ve Sürekli Yeşil Alanlar’ prensibiyle oluşturulan binlerce ağaçla çevrili açık alanları, iş hayatının yoğun temposunda ‘nefes alan’ bir çalışma atmosferi sağlamaktadır.

İştirakleri ile birlikte birbirinden farklı deneyimlere ev sahipliği yapan bir ‘yaşam alanı’ olma özelliği taşımaktadır.

2018 yılında kurulan Dudullu OSB Boğaziçi Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesinde (BÜDOTEK), girişimcilerin Ar-Ge, inovasyon ve iş birliği yeteneklerini geliştirerek yarattıkları katma değeri arttırmak amacıyla, Boğaziçi Üniversitesinin akademik kadrosu ile araştırma alt yapısını ve İstanbul Dudullu Organize Sanayi Bölgesinin üretim imkanlarını birleştirmek suretiyle yüksek nitelikli Ar-Ge çalışmalar yapılmakta.” Sözleriyle İDOSB ‘yi anlatıyor.

İDSOB yönetim kurulu başkanı Av.B. Murat Önay Isıtma ve Beyaz Eşya Komponentleri Üreticisi Önaysan Endüstriyel şirketinin yönetim kurulu başkanlığını sürdürmekte.

Gerek iş yaşamında gerekse OSB'nin dünya standartlarına gelmesi konusunda arkadaşlarıyla birlikte yaptığı başarılı çalışmalara tanık olanlardanım.

6. İstanbul KOBİ’ler ve Bilişim Kongresine dönersem,

Kongrenin amacını başkanlar “Yapay zekâ ve buna bağlı teknolojilerin son yıllardaki gelişimi bizleri bu yıl KOBİ’lerin verimliliği artırmalarına, maliyetleri düşürmelerine, pazarlama ve müşteri hizmetleri çabalarını geliştirmelerine yardımcı olmak, Yapay Zekâ ile zamandan ve paradan tasarruf etmeleri, Farklı disiplinler ile müşteri ihtiyaçlarına yön vermeleri, Akıllı üretim merkezleri ön plana çıkarmalarını sağlamalarını ele almaya teşvik etmiştir.

Bu bağlamda, Kongremizde bugün “KOBİ’lerde Yapay Zekâ ve Dijital Gelecek” teması ile KOBİ’lerimiz için önem arz eden yeni teknolojileri, fırsatları ve riskleri işleyeceğiz.” Diyor her iki başkan..

Programa göre Başkan Ceyda Cimilli Akaydın , Bahri Murat Önay, Türkiye Bilişim Derneği Genel Başkan Yardımcısı Ali Yazıcı konuşmalarından sonra paneller bölümüne geçilecek.

Moderatörlüğünü benim yapacağım Özel Oturum “Yeşil OSB'ler ve Dijitalleşme “panelinde İkitelli OSB Bölge Müdürü İhsan Özleyen, İstanbul Tuzla OSB Bölge Müdürü Çağlar Kahraman ,

Akdatasoft Kurucusu Genel Müdür Hakan Akalın panelist olarak yer alacaklar..

Programda daha sonra ,

-Yapay Zekâ ve Bulut Sistemlerde Bilgi Güvenliği,

-Dijitalleşme Bileşenleri ve Dijital Dönüşüm Yol Haritası,

-Dijital Üretimde Kalite ve Verimlilik,

başlıklı panellerde alanlarında en yetkin kişiler panelist olarak yer almaktalar.. ,

İlgi duyan okurlarımızı kongreye katılmalarını öneririm..

6. İstanbul KOBİ’ler ve Bilişim Kongresi

Tarih: 15 Haziran 2023 Perşembe “ Bugün “

Saat : 10:00 - 17:00

Yer: Dudullu Organize Sanayi Bölgesi Konferans Salonu